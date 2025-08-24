15 dolog, amit biztos nem tudtál a 25 éves Blöffről

2000. augusztus 23-án került először a nézők elé Guy Ritchie nevezetes gengszterfilmje, a Blöff. A Brad Pitt főszereplésével készült már-már legendás film forgatása számos érdekességet tartogat.

Brad Pitt blöffölt egy sikereset

1. A filmben egy pillanatra látható a rendezője is: Guy Ritchie beült háttérstatisztának egyetlen jelenet erejéig. Ő az újságot olvasó ember a bárban, amikor a film először bemutatja nekünk Doug, a Fej figuráját.

2. Guy Ritchie bemutatkozó mozifilmes rendezése, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső igazi kultfilm lett világszerte. Odavolt érte Brad Pitt is, és a világsztár maga kereste meg a rendezőt azzal, hogy szívesen szerepelne a következő filmjében. Guy Ritchie persze kapott a lehetőségen, és először a Török karakterét akarta Pittnek adni, de inkább írt neki egy teljesen új szerepet Mickey, a vándorcigány bokszoló személyében. A Törököt pedig megkapta Jason Statham, Guy Ritchie kedvenc színésze és barátja.

3. Brad Pitt az első forgatási nap előtt felhívta Guy Ritchie-t, és vissza akarta adni a szerepet, mondván képtelen a roma akcentust rendesen elsajátítani. A rendező nem engedte neki, és a megoldás végül az lett, hogy Pitt félig érthetetlen halandzsát nyomott, amit a korábbi filmjeiben már elsajátított ír akcentussal színezett.

4. A főgengszter Bunkó Polford szerepét először Sean Connerynek kínálta fel Guy Ritchie. A színészlegendának tetszett a forgatókönyv és még A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacsőből is szerveztek a kedvéért egy privát vetítést. Minden pozitív véleménye mellett azonban túl magas gázsit kért volna.

5. Bunkó Polfordot így Alan Ford alakította. A kutyaviadalokat szervező, állatkínzó figurát játszó színész a magánéletben vegetáriánus és állatvédelmi aktivista.

6. A Tommyt játszó Stephen Graham egy véletlennek köszönhetően kapott szerepet a filmben. Egy barátját kísérte el a szereplőválogatásra, de Guy Ritchie azt hitte, hogy ő is a castingra jött, így a kezébe nyomott egy forgatókönyvet. Graham jelezte, hogy ő diszlexiás, de szívesen improvizálna, ez pedig aztán nyerőnek bizonyult.