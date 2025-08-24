15 dolog, amit biztos nem tudtál a 25 éves Blöffről

2000. augusztus 23-án került először a nézők elé Guy Ritchie nevezetes gengszterfilmje, a Blöff. A Brad Pitt főszereplésével készült már-már legendás film forgatása számos érdekességet tartogat.
1. A filmben egy pillanatra látható a rendezője is: Guy Ritchie beült háttérstatisztának egyetlen jelenet erejéig. Ő az újságot olvasó ember a bárban, amikor a film először bemutatja nekünk Doug, a Fej figuráját.
2. Guy Ritchie bemutatkozó mozifilmes rendezése, A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső igazi kultfilm lett világszerte. Odavolt érte Brad Pitt is, és a világsztár maga kereste meg a rendezőt azzal, hogy szívesen szerepelne a következő filmjében. Guy Ritchie persze kapott a lehetőségen, és először a Török karakterét akarta Pittnek adni, de inkább írt neki egy teljesen új szerepet Mickey, a vándorcigány bokszoló személyében. A Törököt pedig megkapta Jason Statham, Guy Ritchie kedvenc színésze és barátja.
3. Brad Pitt az első forgatási nap előtt felhívta Guy Ritchie-t, és vissza akarta adni a szerepet, mondván képtelen a roma akcentust rendesen elsajátítani. A rendező nem engedte neki, és a megoldás végül az lett, hogy Pitt félig érthetetlen halandzsát nyomott, amit a korábbi filmjeiben már elsajátított ír akcentussal színezett.
4. A főgengszter Bunkó Polford szerepét először Sean Connerynek kínálta fel Guy Ritchie. A színészlegendának tetszett a forgatókönyv és még A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacsőből is szerveztek a kedvéért egy privát vetítést. Minden pozitív véleménye mellett azonban túl magas gázsit kért volna.
5. Bunkó Polfordot így Alan Ford alakította. A kutyaviadalokat szervező, állatkínzó figurát játszó színész a magánéletben vegetáriánus és állatvédelmi aktivista.
6. A Tommyt játszó Stephen Graham egy véletlennek köszönhetően kapott szerepet a filmben. Egy barátját kísérte el a szereplőválogatásra, de Guy Ritchie azt hitte, hogy ő is a castingra jött, így a kezébe nyomott egy forgatókönyvet. Graham jelezte, hogy ő diszlexiás, de szívesen improvizálna, ez pedig aztán nyerőnek bizonyult.
7. A balfácán bűnözőtrió (Sol, Vinny és Tyrone) minden bénázását valódi esetek ihlették, amiket Guy Ritchie késő esti bűnügyi tévéműsorokból gyűjtött ki.
8. Vinnie Jones az egyik forgatási napon nem jelent meg, mivel rács mögé dugták egy előző esti verekedés miatt. Az aznap felvett beállításokban egy dublőr helyettesítette, akinek így nem mutatták az arcát.
9. Hiába készült az első Guy Ritchie-filmhez képest már tisztességesebb költségvetésből, de még így is nagyon szegényesen kellett megoldani egy csomó mindent a Blöff forgatásán. A bokszmeccsekhez például nem tudtak elég statisztát szerezni a nézőtérre, így a különböző beállításokhoz átterelték a statisztákat az egyik oldalról a másikra, hogy telt házasnak tűnjön a nézőtér.
10. A filmben egy ponton felcsendül Madonnától a Lucky Star című dal, aminek a megszerzésére a költségvetés egy jelentős százalékát költötték el. Mindezt úgy, hogy a film készítésének idején Madonna a rendező Guy Ritchie párja volt épp.
11. Guy Ritchie elmondása szerint a Lucky Star helyett eredetileg a Rivers of Babylon című Boney M.-dalt akarta használni a filmben, de azért még nagyobb jogdíjat kértek.
12. A Blöff 2000. augusztus 23-án került a nézők elé, először Nagy-Britanniában. A magyarországi mozik 2001. január 11-től vetítették, és csak azután egy héttel következett az amerikai premier.
13. A filmhez készült magyar szinkron nem csak a szövegek zseniális fordítása (Heltai Olga érdeme) miatt lett kultikus, hanem a szakma felvonuló nagy alakjai révén is. Hallhatjuk benne többek között Rajkai Zoltán, Tordy Géza, Thuróczy Szabolcs, Kaszás Gergő, Végvári Tamás, Epres Attila, Kézdy György, Kálid Artúr, Rába Roland, Csőre Gábor, Scherer Péter és Fekete Ernő hangját is.
14. A Blöff költségvetése végül 10 millió dollár körüli összegben állt meg. Ehhez képest a film óriási sikert aratott már a mozipénztáraknál is, hiszen közel 84 millió dollárnyi értékben váltottak rá jegyeket világszerte, és még után jöttek csak a házimozis és tévés bevételek.
15. Létezik egy Blöff-tévésorozat is! A két évadot megélt széria 2017-ben került a nézők elé, és a film világát megidézve mesélt el új történetet új szereplőkkel, köztük a Harry Potter-filmekből ismerős Rupert Grinttel.