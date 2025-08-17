Nyolcvanas nagyik, lekvárfüggő medve és Chris Hemsworth vár ránk!

Vagány nagymamák, Thor, leharcolt szinglik és Mr. T és az aranynyakláncai is képernyőinket fogják uralni a hétvégén. A streaming-premierek olyan sztárokat vonultatnak fel, mint Chris Hemsworth, Jane Fonda, Vanessa Kirby vagy Paddington maci.

Chris Hemsworth Ed Sheerannel vállalkozik egy hatalmas kalandra (Fotó: National Geographic/Laura Radford)

Chris Hemsworth és a nagyik: 5+1 streamingpremier a hétvégére

Drukkernagyik

Tom Brady és négy világhírű színésznő komédiázik együtt (Fotó: Billy Bennight / ZUMA Press Wire)

Az eredetileg 80 for Brady című vígjátékban négy, nyolcvanéves nő indul el a Super Bowl-ra, hogy találkozzanak a kedvenc focistájukkal, Tom Brady-vel. Az út igen kalandosra sikerül, ami sok mókát és drámát tartogat. A főszerepben a kétszeres Oscar-díjas, 87 éves Jane Fonda, a Grace és Frankie-beli partnere Lily Tomlin, a szintén kétszeres Oscar-díjas Sally Field és mindkét West Side Story sztárja, a Marlon Brandoval toxikus kapcsolatban élő, idén 94 éves Rita Moreno. És persze Tom Brady is megvillantja mosolyát és focitehetségét az HBO MAX-on.