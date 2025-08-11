 Liam Neeson nem Leslie Nielsen helyére lép, hanem mellé! Pokolian jó az új Csupasz pisztoly! – kritika

Emlékszünk arra, mikor volt utoljára hogy végignevettünk egy filmet a moziban? Nekem az elmúlt fél évben két ilyen volt, az egyik egy húszéves film újravetítése volt - The Room, igazi guilty pleasure film - a másik viszont kivételesen egy új film, Liam Neeson Csupasz pisztoly rebootja. Az Airplane filmekről is ismert David Zucker, Jerry Zucker és Jim Abrahams-féle humorvonal kiveszni látszik a mai vígjátékokból, sőt ez az iparág nem is nagyon jeleskedik mostanság, de a Leslie Nielsen szellemét megidéző film előrevetítheti a pozitív változást. A vígjáték zsáner a szemünk előtt gyógyul és ezt üdvözölnünk, támogatnunk kell, méghozzá minden áron.
Az elődjéhez hasonlóan itt is jelen van egy sztori, de csak azért, hogy összefogja a vicces dolgok folyamát, egyébként egy cetlire is kiférhet. Frank Drebin Jr. hadnagy (Liam Neeson) egy mesterbűnöző, Richard Cane (Danny Houston) ellen nyomoz, akinek a terve hogy az okoseszközök generálta hullámokkal ösztönivé változtassák az emberiséget – kicsit hasonlóan mint a Kingsmanben. Az ügybe belekeveredik az özveggyé vállt Beth Davenport (Pamela Anderson) is, akit a bosszúvágy vezérel és hozza az elvárt kötelező szerelmi szálat.
Sokan gondolják, hogy ez a fajta humor Leslie Nielsennel együtt elveszett. Nielsen játéka karizmatikus volt, de megfelelően bohókás, egyértelművé téve, hogy amit képvisel az nem egy komoly szerep, hanem valaminek a paródiája. Nos, nincs az a smink ami Liam Neesonből egy ilyen karaktert csinálna, de pont erre volt szükség. Vegyük a tipikus Neeson trope-ot, amit belerakunk a legfurább helyzetekbe és amit kapunk az valami új és zseniális. Ilyen poénoknál, mint amikor a morcos arcú Liam Neeson komoly hangon arról beszél, hogy mennyire rajong a Black Eyed Peas zenéjéért, vagy amikor kislányként álcázva magát szétver egy csapat felfegyverzett bűnözőt, biztosak lehetünk benne, hogy ez a szerep tökéletesen testhezálló számára és nem Leslie Nielsen helyére lép be, hanem ő mellé.
A női főhős élete legjobb alakítását nyújtotta ebben a filmben. A kémia a Pamela Anderson Liam Neeson páros között tökéletesen működött, Anderson tökéletesen hozta le a szerepet megigénylő, vonzó és veszélyes femme fatale paródiát. Mint azóta ismeretes, a színészek a színfalak mögött is egymásra találtak és nagyon aranyosak együtt.
Mivel egy poén úgy működik, ha nincs túlmagyarázva, túl sokat nem is szeretnék lelőni a filmből – legyen annyi elég, hogy volt belőle bőven. Az elejétől a végéig jól működött a komikum, a visszatérő poénok nem voltak túljátszva és a nosztalgikus, régi poénokra visszautalás sem volt túltolva. Ettől függetlenül néhány jobbnak tűnhetett papíron és a megvalósításon segített volna egy kicsit feszesebb vágás – például a hóembernél. Egy-két poénhoz pedig amerikainak kellene születni, hogy értsük. A hazai moziterem viszont még így is hangos volt a nevetéstől, amit én ilyen sűrűséggel talán még soha nem tapasztaltam egy film alatt. Seth MacFarlane, a Family Guy, a Ted és a Hogyan rohanj a veszTEDbe humorbombája helyet kapott a produceri székben és a keze nyoma vitathatatlanul megtalálható a projektben.
„Szükségünk van minden nevetésre” - Liam Neeson
Elég cudar évtizeden van túl a vígjáték zsáner. A társadalmi érzékenység felerősödése bár fontos témákra világított rá, néha csak ugyanazokat a köröket futják le az emberek, amikben mindenki önmagát akarja érvényesíteni és akinek nem sikerül, az sértődött marad. A vígjátékok – főleg a mozifilmek – pedig ehhez a világi tendenciához alkalmazkodva igyekeztek minél kisebb réteget megsérteni. Az emberek elfelejtettek nevetni, avagy elfelejtettek önmagukon nevetni.
Ez nem így volt a nyolcvanas, kilencvenes években, amikor a Police Squad krimi paródiasorozat spinoff-jaként megjelentek Csupasz pisztoly filmek és a humor amit képviselt, az kortársnak számított. Mert reflektálni a világra, mert belemenni feszegető kérdésekbe, és mégse volt megalázó vagy lenéző a célszemélyek irányába. Nem rajtunk nevetett, hanem velünk és erre nagy szükség van a kortárs vígjátékokban. Az új film felé kimondatlanul is volt egy ilyenfajta elvárás, illetve a sótlan környezetre organikus gyógyválaszként jöhetett létre. A film promózásának végehajrájában maga Liam Neeson fejezte ki, hogy mennyire indokolt volt a film létrejötte.
„Zavaros időkben élünk, szükségünk van minden nevetésre és az ilyen filmek is segítenek ebben. Szóval [a Csupasz pisztoly] egy nagyon kedves és ártatlan kiadás, meglátjuk, hogy a közönség hogyan fogadja” – mondta a színész.
Ma már ő is láthatja, hogy a film betalált a rajongóinál, az elvárásoknak megfelelt. Sőt, túl is lépte őket!