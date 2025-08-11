 Liam Neeson nem Leslie Nielsen helyére lép, hanem mellé! Pokolian jó az új Csupasz pisztoly! – kritika

Emlékszünk arra, mikor volt utoljára hogy végignevettünk egy filmet a moziban? Nekem az elmúlt fél évben két ilyen volt, az egyik egy húszéves film újravetítése volt - The Room, igazi guilty pleasure film - a másik viszont kivételesen egy új film, Liam Neeson Csupasz pisztoly rebootja. Az Airplane filmekről is ismert David Zucker, Jerry Zucker és Jim Abrahams-féle humorvonal kiveszni látszik a mai vígjátékokból, sőt ez az iparág nem is nagyon jeleskedik mostanság, de a Leslie Nielsen szellemét megidéző film előrevetítheti a pozitív változást. A vígjáték zsáner a szemünk előtt gyógyul és ezt üdvözölnünk, támogatnunk kell, méghozzá minden áron.

Nem lehet megunni az új Frank Drebint az új Csupasz pisztoly filmben (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

A Csupasz pisztoly méltó újragondolása az eredeti filmeknek

Az elődjéhez hasonlóan itt is jelen van egy sztori, de csak azért, hogy összefogja a vicces dolgok folyamát, egyébként egy cetlire is kiférhet. Frank Drebin Jr. hadnagy (Liam Neeson) egy mesterbűnöző, Richard Cane (Danny Houston) ellen nyomoz, akinek a terve hogy az okoseszközök generálta hullámokkal ösztönivé változtassák az emberiséget – kicsit hasonlóan mint a Kingsmanben. Az ügybe belekeveredik az özveggyé vállt Beth Davenport (Pamela Anderson) is, akit a bosszúvágy vezérel és hozza az elvárt kötelező szerelmi szálat.

Nagyon sok kávéspohár van a filmben, de többet nem árulhatunk el (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

Sokan gondolják, hogy ez a fajta humor Leslie Nielsennel együtt elveszett. Nielsen játéka karizmatikus volt, de megfelelően bohókás, egyértelművé téve, hogy amit képvisel az nem egy komoly szerep, hanem valaminek a paródiája. Nos, nincs az a smink ami Liam Neesonből egy ilyen karaktert csinálna, de pont erre volt szükség. Vegyük a tipikus Neeson trope-ot, amit belerakunk a legfurább helyzetekbe és amit kapunk az valami új és zseniális. Ilyen poénoknál, mint amikor a morcos arcú Liam Neeson komoly hangon arról beszél, hogy mennyire rajong a Black Eyed Peas zenéjéért, vagy amikor kislányként álcázva magát szétver egy csapat felfegyverzett bűnözőt, biztosak lehetünk benne, hogy ez a szerep tökéletesen testhezálló számára és nem Leslie Nielsen helyére lép be, hanem ő mellé.