Hamarosan jön a Menekülő ember remake! De addig nézzük meg Edgar Wright legjobb filmjeit

A vizionárius rendező, Edgar Wright hamarosan új filmmel erősíti a mozis kínálatát. A Menekülő ember (Running Man) – akár csak az 1987-es változat – Stephen King regényét veszi alapul, azzal a nem titkolt szándékkal hogy a réginél hűbb adaptációt mutasson. Az előzetes alapján Wright-tól megszokott módon itt is a pörgős akción, erőteljes vizualitáson lesz a hangsúly, miközben egy morbid tévéműsorba kényszerített hőst követünk, akit gyakorlatilag mindenki meg akar ölni. A film kapcsán összegyűjtöttük a rendező legkiemelkedőbb, leginkább wright-os alkotásait.
Wright munkáiban a forma nem csak kísérője, hanem aktív résztvevője a történetmesélésnek. Nem egyszerűen elmeséli a sztorit – megmutatja, gyakran vizuális és auditív ritmuson keresztül. A gyors vágások, ritmusra komponált montázsok, vagy visszatérő vizuális motívumok nem csupán esztétikai fogások, hanem jelentéshordozók. Ez a mentalitás egyúttal azt is biztosítja, hogy többször is érdemes megnézni a filmjeit, mert kolibrinek kell lenni hozzá, hogy az ember fia minden részletet be tudjon dolgozni. Ezt várjuk A menekülő embertől is, nem kevesebbet – november 6-án kiderül!
Mi a helyzet a Cornettóval?
Edgar Wright egy visszatérő poénja a Cornetto fagyi vissza-visszatérése a filmjeiben. Először a Haláli hullák hajnala című filmben jelent meg, ahol a fagylalt a másnaposság ellenszereként szolgált. A Wall's (Magyarországon Algida) ezt az ingyen reklámot úgy honorálta, hogy a filmet követő ünnepségre az egész stábot meghívták Cornetto fagyira. A gesztust követően Edgar Wright még két filmjében is elsütötte a fagyis gaget, nevezetesen a Vaskabátokban és a Világvégében – ezekre utalunk úgy, hogy Cornetto-trilógia.
Haláli hullák hajnala (Shaun of the Dead)
A Cornetto trilógia első darabja. A főszereplő, Shaun igyekszik rendbe hozni az életét, aztán mit ad isten beüt a zombiapokalipszis – igaz, hősünknél volt némi késés, mire leesett neki. A zombihorror paródia jól megalapozza Simon Pegg későbbi karrierjét a rendezővel. A filmben egyébként epres Cornetto van jelen, ami utal a közelgő véres jelenetekre.
Vaskabátok (Hot Fuzz)
Egy karrierista, kvázi túlbuzgó rendőr a világ egyik legunalmasabb falujába kerül, ahol elrontja a helyiek jó kedvét – természetesen azzal, hogy jól végzi a munkáját. A történet haladtával a falu mélyebb, sötét háttere is jobban kirajzolódik. Feszes vágásokkal, jól irányzott párbeszédekkel és a film különböző részeire oda-vissza rímeléssel telített a film.
Scott Pilgrim a világ ellen (Scott Pilgrim vs. The World)
Scott Pilgrim, egy huszonéves naplopó srác megismeri a – szó szerint értve – álmai nőjét, de ahhoz hogy összejöhessen vele, le kell győznie a lány hét gonosz exét. Látvány szempontjából a rendező legkiemelkedőbb filmje, ingergazdag, vibráns és végtelenül kreatív.
Világvége (The World's End)
A film öt régi barát történetét meséli el, akik visszatérnek szülővárosukba, hogy végigcsinálják fiatalkori kocsmatúrájukat – 12 pub, 12 sör, a végén a Világvége nevű kocsma, de Edgar Wright beigazolja, hogy a film vége nem az lesz, amire számítanánk.
Nyomd, Bébi, nyomd! (Baby Driver)
Egy fiatal sofőr, aki fülében zenével menekül a világ problémái elől, utolsó munkáját próbálja teljesíteni. Lebilincselő akciófilmes ritmus, minden mozdulat, vágás és autós üldözés a zenére van hangolva. Látványos, stílusos, igazi Edgar Wright-mozi.
Utolsó éjszaka a Sohóban (Last Night in Soho)
Egy fiatal lány különös módon visszautazik a ’60-as évek Londonjába egy sötét titok nyomában. A film egy pszichológiai thriller lenyűgöző vizualitással. Kicsit más, komolyabb hangvételű Edgar Wright-film, de ugyanúgy mesterien van megkomponálva.