Hamarosan jön a Menekülő ember remake! De addig nézzük meg Edgar Wright legjobb filmjeit

A vizionárius rendező, Edgar Wright hamarosan új filmmel erősíti a mozis kínálatát. A Menekülő ember (Running Man) – akár csak az 1987-es változat – Stephen King regényét veszi alapul, azzal a nem titkolt szándékkal hogy a réginél hűbb adaptációt mutasson. Az előzetes alapján Wright-tól megszokott módon itt is a pörgős akción, erőteljes vizualitáson lesz a hangsúly, miközben egy morbid tévéműsorba kényszerített hőst követünk, akit gyakorlatilag mindenki meg akar ölni. A film kapcsán összegyűjtöttük a rendező legkiemelkedőbb, leginkább wright-os alkotásait.

Edgar Wright Menekülő Ember remake-je november 6-án érkezik a hazai mozikba (Fotó: Paramount)

Edgar Wright filmjeinél érdemes odafigyelni

Wright munkáiban a forma nem csak kísérője, hanem aktív résztvevője a történetmesélésnek. Nem egyszerűen elmeséli a sztorit – megmutatja, gyakran vizuális és auditív ritmuson keresztül. A gyors vágások, ritmusra komponált montázsok, vagy visszatérő vizuális motívumok nem csupán esztétikai fogások, hanem jelentéshordozók. Ez a mentalitás egyúttal azt is biztosítja, hogy többször is érdemes megnézni a filmjeit, mert kolibrinek kell lenni hozzá, hogy az ember fia minden részletet be tudjon dolgozni. Ezt várjuk A menekülő embertől is, nem kevesebbet – november 6-án kiderül!

Mi a helyzet a Cornettóval?

Edgar Wright egy visszatérő poénja a Cornetto fagyi vissza-visszatérése a filmjeiben. Először a Haláli hullák hajnala című filmben jelent meg, ahol a fagylalt a másnaposság ellenszereként szolgált. A Wall's (Magyarországon Algida) ezt az ingyen reklámot úgy honorálta, hogy a filmet követő ünnepségre az egész stábot meghívták Cornetto fagyira. A gesztust követően Edgar Wright még két filmjében is elsütötte a fagyis gaget, nevezetesen a Vaskabátokban és a Világvégében – ezekre utalunk úgy, hogy Cornetto-trilógia.

Nincs más film, amiben az epres Cornetto a vérontás szimbóluma (Fotó: Universal Pictures)

Haláli hullák hajnala (Shaun of the Dead)

A Cornetto trilógia első darabja. A főszereplő, Shaun igyekszik rendbe hozni az életét, aztán mit ad isten beüt a zombiapokalipszis – igaz, hősünknél volt némi késés, mire leesett neki. A zombihorror paródia jól megalapozza Simon Pegg későbbi karrierjét a rendezővel. A filmben egyébként epres Cornetto van jelen, ami utal a közelgő véres jelenetekre.