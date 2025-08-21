Százezer dolláros fogadást kötöttek az Elfújta a szél sztárjának szüzességére

Hírlevél

Hollywood legbotrányosabb fogadását kötötték a néhai Olivia de Havillandre. A pletykák szerint 1935-ben a kor szépfiúja, Errol Flynn és a Halálfejes lobogó producerei egy kisebb vagyonban fogadtak arra, hogy a nők bálványa le tudja fektetni az Elfújta a szél ifjú sztárját.
Hollywoodban semmi sem szent, legalábbis ha sikerről, nőkről vagy szexről van szó. Az álomgyár aranykorában nem csak pornókat forgattak a legnagyobb sztárok, de bizony az ifjú színésznők szüzességére is hajtottak a skalpvadászok, ahogy az Elfújta a szél sztárjáéra, Olivia de Havillandére is. A Melanie-t alakító néhai színésznő karrierje 1935-ben, 19 éves korában indult el a Halálfejes lobogó című filmmel, aminek a főszereplője a kor férfiideálja, Errol Flynn volt. 

Elfújta a szél, Jan. 1, 1940 - Olivia de Havilland, Studio Portrait, 1945 (Credit Image: © Glasshouse/ZUMAPRESS.com) Olivia de Havilland
Olivia de Havilland az Elfújta a szél után lett világsztár (Fotó: JT Vintage / NORTHFOTO)

Százezer dollár az Elfújta a szél sztárja szüzességéért

Oliviának még igen kevés filmes tapasztalata volt, ám a szintén 1935-ös Szentivánéji álom után felfigyeltek rá a producerek és felajánlották neki a kalózfilm női főszerepét. A forgatás idején még csak 18 éves szépség konzervatív neveltetésben részesült, így a hírek szerint még érintetlen volt a film készítésének az idején. Több se kellett a férfi főszerepet alakító Errol Flynnek, hogy bevesse a csáberejét. A színész 26 éves volt ekkoriban, megrögzött nőfaló, alkoholista és szerencsejátékos. A legenda szerint a film producereivel százezer dollárban vagyis akkoriban egy csillagászatinak számító összegben fogadtak, hogy Flynn le tudja fektetni a színésznőt, aki állítólag még sosem volt korábban férfival.

1941, Film Title: THEY DIED WITH THEIR BOOTS ON, Director: RAOUL WALSH, Studio: WARNER, Pictured: OLIVIA DeHAVILLAND, ERROL FLYNN. (Credit Image: SNAP/ZUMAPRESS.com)
Errol Flynn egy vagyonba fogadott a sztár ártatlanságért (Fotó: ZUMA Movie Stills Library / NORTHFOTO)

Errol Flynn a predátor

Az elbeszélések alapján a nyájas Flynnek nehezen tudott a színésznő ellenállni, azonban a piás kirohanásai, a verekedései és álladó késései miatt nem volt nehéz gyorsan kiábrándulnia a férfiból, akivel a hírek szerint csak plátói maradt a viszony. Flynn állítólag egy ponton túl feladta, és újabb kihívásokat keresett, sőt a rossznyelvek szerint Olivia túlkoros volt neki. Flynnt a rendőrök is figyelték egy időben, ugyanis rendszeresen portyázott középiskolák környékén és szedett fel fiatal lányokat, sőt, két ízben nemi erőszakkal is megvádolták, ám az ügyet eltussolták

1941, Film Title: THEY DIED WITH THEIR BOOTS ON, Director: RAOUL WALSH, Studio: WARNER, Pictured: OLIVIA DeHAVILLAND, ERROL FLYNN. (Credit Image: SNAP/ZUMAPRESS.com)
Olivia de Havilland Oscar-díjas színésznő szerint csak plátói volt a kapcsolatuk a színésszel (Fotó: ZUMA Movie Stills Library / NORTHFOTO)

Olivia de Havilland filmekben teljesedett ki

A pletykát amúgy a hetvenes években kezdték terjeszteni, amíg Flynn már 15-20 éve halott volt, mivel 1959-ben, mindössze 50 évesen elhunyt alkoholizmus miatt, Olivia pedig a már hatvan felett járt és még mindig forgatott. A színésznőnek egy újságíró tette fel a kérdést, aki buta pletykának tartotta az egészet. Annyit bevallott, hogy vonzónak találta a színészt, és az első filmjük sikere után még 7 filmet forgattak együtt 1941-ig, többek között a Robin Hood kalandjait. Olivia de Havilland 2020-ban, 104 éves korában hunyt el. 

 

 

