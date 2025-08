Gyilkos nemiszerv és nyelvégetés hajsütővel: totális elmebaj lett a Netflix legújabb sorozata

A sorozat története teljesen értelmezhetetlen (Fotó: Netflix)

A főszereplőjén bukik el az Elmebaj

Augustína figurája sérült, komoly károkat okozott neki a családja, élén az anyjával. Ám ahogy a történetben is van egy időbeli szakadék, úgy a lány történetében is. A traumái ellenére sajnos egy percig nem értjük a figurát: honnan jött a tarot kártyás, apakomplexusos puritán lány átváltozása señorita Hyde-á. Estefania Piñeres alakítása sem segít ezen, ugyanis ő egy traumatizált lány helyett egy hisztis skizoid figurát alakít, aki nagyjából egy percre se szimpatikus a nézőknek, maximum sajnáljuk, és egy nagyon masszív pszichiátriai kezelést tudnánk neki ajánlani. Sejthető, hogy a pasik ebben a történetben szenvednek eleget két macsóskodás között. Az első szerelem, Midás, a nincstelen fiú, akit rendszeresen megaláz a lány, kamurandikkal és kábítószerezéssel, miközben a srác sötét utakon, de nagyra tör, hogy megadjon mindent a gazdag lánynak. Évekkel később jön Aguilar, akinek vonzalmát a főszereplőhöz szintén nem igazán értjük, hiszen a lány már az elején fura, sőt idegesítő a „felvilágosult és spirtuális” igehirdetéseivel. Arról nem is beszélve, hogy később rendszeresen terrorizálja őt is a nő, sőt, van, amikor hajsütővassal égeti szét a nyelvét.

Juan Pablo Urrego Midás szerepébe menti a menthetőt (Fotó: Netflix)

Elmebaj a sorozat vége is!

Így leírva is elég elmebaj a történet, de az utolsó epizód viszont teljes káosz: mintha egy varázsütésre minden megváltozna, és egy továbbra is súlyosan labilis lány és egy Stockholm-szindrómás pasi meséjét néznénk: egy torz Szépség és a Szörnyeteg paródiát. Számtalan kérdésünkre nem kapunk választ, Augustína egyik állandóan emlegetett tragédiája teljesen elvarratlan marad a készítők részéről, amire a sorozat jelentős részét építették, pedig a lány más traumáiról beszélnek.