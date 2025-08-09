Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
George Clooney

George Clooney gyűlöli, hogy mindenki ismeri: Oscart hozhat neki az új Netflix filmje

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepő szerepben láthatjuk a legendás sármőrt a Netflixen. George Clooney a Jay Kelly című filmben kell hogy szembenézzen a sztársággal és az azzal járó nehéz döntésekkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
George ClooneyOscarNetlfixAdam Sandlerstreamingfilm

Igazi hollywoodi fricskának lehetünk szemtanúi télen a Netflixen. A Jay Kelly című keserédes filmben George Clooney mutatja meg, milyen is valójában egy akkora sztár élete, mint az övé. Ehhez a kalandhoz fél Hollywood asszisztál, többek között Adam Sandler, aki sokak szerint Oscar-közelbe kerülhet ezzel az alakításával. 

George Clooney
George Clooney bejelentkezett az Oscarra a Jay Kelly-vel (Fotó: Netflix)

George Clooney Jay Kelly

Jay Kelly-t mindenki ismeri, de vajon ő ismeri önmagát? Ez az alapkérdése a Netflix legújabb díjesélyes filmjének. Számtalan világsztár tűnt már el a saját maga köré épített nimbusz mögött, elfeledve azt az embert, aki valójában volt. Mosolyog a képeken, megfelel emberek millióinak, azt mondja, amit a producerek kérnek, és a menedzsere mindenre rá tudja szedni, ha abból még több pénze és hírneve lesz. Ez akár lehet George Clooney élete is, de ez most a filmbeli Jay Kelly roadtripje lesz, ahol rájön arra, mit adott fel a sztárságért, milyen súlyos döntéseket hozott és hogy valójában mennyire utálja ezt az életet. De vajon képes lenne lemondani róla élete alkonya felé haladva? 

Adam Sandler ellophatja a showt Clooney elől (Fotó: Netflix)

Clooney filmjét beválasztották a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába, ahol többek között két magyar rendezővel is versenyez az Arany Pálmáért. Sokan már most Clooney élete alakításának tartják Noah Baumbach legújabb filmjét, nem beszélve a Ron, Jay menedzsere szerepében brillírozó Adam Sandlerről, aki a tucatnyi fárasztó vígjátéka után az idei díjátadó szezon igazi sztárja lehet a mellékszereplő kategóriában. 

Fél Hollywood szerepel Clooney új filmjében (Fotó: Netflix)

Clooney kalandjához szó szerint fél Hollywood asszisztál: az Oscar-díjas Laura Dern, Jim Broadbent mellett Patrick Wilson, Billy Crudup, Eve Hawson, Riley Keough, Isla Fisher, Emily Mortimer, Louis Partridge illetve Baumbach felesége, Greta Gerwig, aki a Barbie című filmet írta és rendezte és jelen pillanatban olyan világsztárokkal forgatja az új Narnia-filmet szintén a Netflixnek, mint Daniel Craig, Carey Mulligan vagy a legendás Meryl Streep

A Jay Kelly az Oscar-szezon miatt november közepén pár amerikai moziban látható lesz, a Netflix kínálatába december 5-én érkezik. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!