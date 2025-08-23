Hírlevél

Rendkívüli

Alkony sugárút

Megölte a dzsigolóját, 20 év újra sztár lett a legendás díva!

75 évvel ezelőtt mutatták be Billy Wilder klasszikusát, az Alkony sugárút című filmet. Az egykori némafilmsztár szerepében a legendás Gloria Swanson tért vissza közel 20 év után a rivaldafénybe, méghozzá a dzsigolója meggyilkolásával.
Alkony sugárútBilly WildermusicalGlenn Close

Hollywoodban évekre, akár évtizedekre is képesek eltűnni színészek mostanában, nem volt ez másképp az aranykorban sem. A hangosfilm megjelenése számos sztár karrierjének a végét jelentette, de akadtak olyanok, mint Gloria Swanson, aki sikeresen nyergelt át a némafilmekből. A harmincas évek közepén azonban Swanson a családjára és önmagára szeretett volna koncentrálni, ezért közel 20 évre eltűnt a vászonról. 1950-ben az Alkony sugárút azonban mindent megváltoztatott és Norma Desmond szerepével egy új generáció ismerte meg. 

Photo ID - 30716, Year - 1950, Film Title - SUNSET BOULEVARD, Director - BILLY WILDER, Studio - PARAMOUNT, Keywords - 1950, GLORIA SWANSON, BILLY WILDER
Dzsigológyilkosként lett újra sztár Gloria Swanson Fotó: Snap / Snap

Gloria Swanson eltűnése

A színésznő már 16 évesen, 1915-ben sztárnak számított, majd a némafilmkorszak legjobban fizetett sztárja volt, filmenként akár 100-150.000 dollárt is kapott. A szépségek, akinek a szemében ott volt a sejtelmes női ösztön -a legtöbben így jellemezték a sztárt. A hangosfilm megjelenése idején pont 28-30 között járt a színésznő, aki két, nagyszerű szerepben bizonyíthatta, hogy a hangjával is igazi sztár maradt. Az első Oscar-jelöltek közt volt a Sadie Thompson, majd egy évvel később a The Trespasser című filmekért. Úgy tűnt, a harmincas években tovább szárnyalhat Swanson karrierje, ám a színésznő 35 évesen, négy válás után egyre kevésbé találta a helyét Hollywoodban, továbbá az egyre fejlődő filmes technikát is idegennek érezte. Swanson közel 20 évre hátat fordított a gyöngyvászonnak. ( leszámítva egy 1941-es, teljesen elfeledett, Father thakes a Wife című filmet) 

1918; Don't Change Your Husband. Original Film Title: Don't Change Your Husband, PICTURED: GLORIA SWANSON, Director: Cecil B Demille, IN CAST: Gloria Swanson, Lew Cody
A némafilmek legnagyobb sztárja volt Swanson Fotó: PARAMOUNT PICTURES / Entertainment Pictures

Gloria Swanson dzsigolója

Sokan azt hitték, többet nem látják a vásznon, és Great Garbo-hoz hasonlóan megmarad az örök fiatal dívának. Ám egy céltudatos rendező, Billy Wilder ostromolni kezdte az Alkony sugárút forgatókönyvével a színésznő. A történet szerint egy egykori, mára ötvenes némafilmsztár összeszűrű a levet egy fiatal, kezdő íróval, aki a dzsigolója lesz. A színésznő vonakodott, főleg hogy a forgatás idején már ő is 51 éves volt és nem tudta, mit vált ki a közönségből az új külseje. A díva végül leszerződött a filmhez, és az első dolga volt felvarratni az arcát a forgatásra. Partnere a 20 évvel fiatalabb William Holden volt, aki a film eleji legendás jelenetben egy medencében, holtan meséli el, hogy a legendás Norma Desmond megölte. Számos fórumon a film utolsó jelenetét választották meg minden idők legsokkolóbb befejezésének, amikor a gyilkos és már teljesen megtébolyodott színésznő levonul a lépcsőn, a 17 éves Salome szerepét játszva és a "rendezőtől" kéri a közeli felvételét, miközben az újságírók és a rendőrök már várják. 

Photo ID - 33593, Year - 1922, Film Title - BEYOND THE ROCKS, Director - SAM WOOD, Studio - PARAMOUNT, Keywords - 1922, GLORIA SWANSON, RUDOLPH VALENTINO, SAM WOOD
Rudolph Valentinóval is szerepelt együtt (Fotó: Snap / Snap)

Gloria Swanson karrierje

A színésznő a megbolondult gyilkos néma filmcsillag szerepéért újabb Oscar-jelölést kapott, de sajnos ekkor sem kapta meg az elismerést. A sztár úgy érezte, hiába játszott az év egyik legsikeresebb filmjében, Hollywood legmondott róla ismét. Egy felejthető dráma és egy még feledhetőbb szandálos film után a színésznő már csak a tévében tűnt fel, illetve az Airport '75 című filmben, amiben nagyjából önmaga paródiáját alakította. Swanson ezután végleg visszavonult és 1983-ban, 84 évesen hunyt el. 

January 25, 2017 - New York, New York, USA - Glenn Close beim Photocall zur Broadway-Wiederauffhrung des Musicals 'Sunset Boulevard' im Palace Theater. New York, 25.01.2017.
Glenn Close lesz a következő dzsigológyilkos (Fotó: Dennis Van Tine / NORTHFOTO)

Jöhet az újabb dzsigoló-gyilkosság?

Így igaz, ugyanis 1994-ben Andrew Lloyd Webber nagysikerű musicalt készített a filmből, amiben Glenn Close alakította Normát. A színésznő 20 éve készül megcsinálni a musical filmes változatát, a kétezres években még Hugh Jackman vagy Ewan McGregor lettek volna a partnerei, ám a mára ötvenes színészek már nehezen mennének el dzsigolónak. A 78 éves Close-filmje az imdb.com információi szerint előkészületi státuszban van, szóval hamarosan megkezdődhet a forgatása. 

Az Alkony sugárút című film bemutatása 75. évfordulója alkalmából digitálisan felújítva is elérhető lesz.

 

 

