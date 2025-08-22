Mi történik? Most mindenki a Good Boy című filmre kíváncsi: illetve egy bizonyos kérdésre

A Good Boy az utóbbi idők egyik legfurább horror kísérlete. A filmet egy kutya szemszögéből követjük, ahogy sötét erők ellen veszi fel a harcot, hogy megvédje a szeretteit. A nézők már a streamingen, debütálás előtt szurkolnak a négylábúnak, sőt rengetegen türelmetlenül várnak egy bizonyos kérdés megválaszolására.

Sokan aggódnak a kutyáért a Good Boy-ban (Fotó: YouTube)

A Good Boy-ban egy bátor, nem gyáva kutya harcol a szellemek ellen

A Shudder, a horrorokra specializált streaming platform a napokban adta ki az előzetest, amiből a film legfőbb koncepciója szépen kirajzolódik. Egy férfi, Todd magához vesz egy egy kutyát, Indyt, akit kölyökkora óta gondoz és szeret. A házikedvenc pedig egy napon baljós jelekre lesz figyelmes: sötét túlvilági lények jelennek meg hogy megbolygassák a gazdája életét. A filmet a kutya szemszögéből követhetjük este, amikor a gazdája már alszik.

A közönség először márciusban láthatta a filmet a 2025-ös SXSW Film & TV Festival-on, de a világ figyelmét ez az előzetes vonta magára. Amióta kikerült, a Google-n 2000%-al többen kerestek rá egyetlen kérdésre a filmet illetően:

Meghal a kutya a Good Boy-ban? (Does the dog die in Good Boy?)

Az óriási aggály érthető lehet, hiszen az emberek jelentős része nem viseli könnyen a kiskedvencek halálát a képernyőn. Gondoljunk Will Smith Legenda vagyok című filmjére, az Egy kutya négy élete filmre vagy Keanu Reeves John Wick-jére. Minden alkalommal a főszereplők mellett a nézőkben is eltört valami, amikor az ártatlan és az embereknek igen kedves lények borzasztó halált halnak. Jó hír viszont azok számára, akik kiemelten aggódnak a kutyi miatt, hogy ha rákeresnek erre akkor minden bizonnyal megtalálják a kellő választ és eldönthetik, hogy ennek tudatában meg akarják-e nézni a filmet.