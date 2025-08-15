Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bemutatjuk az italt, amely elpusztíthatja a rákos sejteket

Steve Martin

Meggyilkolt portás, levágott ujj: Oscar-díjas világsztárok öldösnek a Disney+ sikersorozatában

35 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rekordszámú Oscar-díjas sztár kapott kedvet egy kis gyilkos mókához a Disney+ sikersorozatában. A Gyilkos a házban ötödik évadában valódi legendák csatlakoztak Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez dilis triójához.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Steve MartinSelena GomezMeryl StreepRenée Zellweger

Soha nem látott sztárparádéval tér vissza hamarosan a Disney+ sikersorozata. A Gyilkos a házban évről évre nézettségi rekordokat hoz a Hulu-nak, aminek a tartalmait Európában a Disney+ kínálatában láthatunk. Az idei évad feszültebb lesz, mint valaha, ám Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez, vagyis Charles-Oliver-Mabel dilis triója a rekeszizmainkat is megdolgozzák. A tét nem kicsi, hiszen újabb gyilkosság történt a New York-i luxusotthonukban, ráadásul személyes jóbarátjukat ölte meg valaki. Mutatjuk, kik azok a többszörös Oscar-díjas legendák, akik csatlakoztak a halálos mókázáshoz, és hogy mikortól érkeznek a széria új részei! 

Gyilkos a házban, 04/10/2025 Selena Gomez Martin Short and Steve Martin are spotted on location for 'Only Murders in the Building' in New York City. The new season of the hit show that revolves around three strangers who share an obsession with true crime was pictured shooting scenes on the Upper West Side of The Citysales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
A Gyilkos a házban triója visszatér (Fotó: TheImageDirect.com)

Gyilkos a házban sztárparádé: Legendás díva vagy Bridget Jones öldököl? 

Meryl Streep

05/07/2025 Meryl Streep and Martin Short lock lips on the set of 'Only Murderers in the Building' in Queens, New York. The two legendary actors showed off their on screen chemistry amid rumors that they are dating in real life. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
A párost nyáron kapták el a fotósok forgatás közben (Fotó: TheImageDirect.com)

A 76 éves legenda ismét visszatér a wannabe színésznő, Loretta szerepében, aki a harmadik évadban csatlakozott a sorozathoz. A negyedik szezonban kevesebbet láthattuk, ugyanis Hollywoodban kapott lehetőség, miközben távkapcsolatban él Oliverrel. Az előző szezon végén azonban egybe keltek, és úgy tűnt, Loretta Új-Zélandra megy forgatni. Az alkotók sokáig titokban tartották, hogy a való életben is Martin Short párjaként élő Meryl Streep az új évadban is fontos szerepet fog játszani, ám a nyár elején látták, hogy a két színész együtt forgat New York utcáin. Loretta a rajongók szerint még nagy meglepetések fog okozni, könnyen lehet, hogy nem olyan jókislány, mint amilyennek tűnik. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!