Meggyilkolt portás, levágott ujj: Oscar-díjas világsztárok öldösnek a Disney+ sikersorozatában

Soha nem látott sztárparádéval tér vissza hamarosan a Disney+ sikersorozata. A Gyilkos a házban évről évre nézettségi rekordokat hoz a Hulu-nak, aminek a tartalmait Európában a Disney+ kínálatában láthatunk. Az idei évad feszültebb lesz, mint valaha, ám Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez, vagyis Charles-Oliver-Mabel dilis triója a rekeszizmainkat is megdolgozzák. A tét nem kicsi, hiszen újabb gyilkosság történt a New York-i luxusotthonukban, ráadásul személyes jóbarátjukat ölte meg valaki. Mutatjuk, kik azok a többszörös Oscar-díjas legendák, akik csatlakoztak a halálos mókázáshoz, és hogy mikortól érkeznek a széria új részei!

A Gyilkos a házban triója visszatér (Fotó: TheImageDirect.com)

Gyilkos a házban sztárparádé: Legendás díva vagy Bridget Jones öldököl?

Meryl Streep

A párost nyáron kapták el a fotósok forgatás közben (Fotó: TheImageDirect.com)

A 76 éves legenda ismét visszatér a wannabe színésznő, Loretta szerepében, aki a harmadik évadban csatlakozott a sorozathoz. A negyedik szezonban kevesebbet láthattuk, ugyanis Hollywoodban kapott lehetőség, miközben távkapcsolatban él Oliverrel. Az előző szezon végén azonban egybe keltek, és úgy tűnt, Loretta Új-Zélandra megy forgatni. Az alkotók sokáig titokban tartották, hogy a való életben is Martin Short párjaként élő Meryl Streep az új évadban is fontos szerepet fog játszani, ám a nyár elején látták, hogy a két színész együtt forgat New York utcáin. Loretta a rajongók szerint még nagy meglepetések fog okozni, könnyen lehet, hogy nem olyan jókislány, mint amilyennek tűnik.