Jennifer Lawrence-t kidobták: 5+1 film, amibe nem kellett a színésznő

Ma már szinte hihetetlen, hogy a 35 éves Oscar-díjas színésznőnek bárki is nemet mondott. Pedig így igaz, Jennifer Lawrence nagyszabású filmek főszerepeitől esett el a pályája elején. Néhányat nagyon bán, mutatjuk is melyek azok!

Jennifer Lawrence hatalmas szerepeket bukott el (Fotó: Simone Comi / IPA via ZUMA Press)

Jennifer Lawrence bukta az Alkonyatot és még sok más szerepet

Gossip Girl - A pletykafészek

Blake Lively beelőzte Jennifer Lawrence-t (Fotó: CBS / NORTHFOTO)

Saját állítása szerint az esélytelenek nyugalmával indult a Gossip Girl castingjára, ráadásul rögtön a főszerepre. Végül azért nem rá esett a választás, mert 16 évesen még túl fiatalnak tartották a szerepre és nagyon kislányos volt. Serena figuráját végül 2007 és 2012 között Ryan Reynoldsné, vagyis Blake Lively játszotta, aki mostanában inkább a balhéjai miatt híres.