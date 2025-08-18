Jennifer Lawrence-t kidobták: 5+1 film, amibe nem kellett a színésznő

Ma már szinte hihetetlen, hogy a 35 éves Oscar-díjas színésznőnek bárki is nemet mondott. Pedig így igaz, Jennifer Lawrence nagyszabású filmek főszerepeitől esett el a pályája elején. Néhányat nagyon bán, mutatjuk is melyek azok!
Saját állítása szerint az esélytelenek nyugalmával indult a Gossip Girl castingjára, ráadásul rögtön a főszerepre. Végül azért nem rá esett a választás, mert 16 évesen még túl fiatalnak tartották a szerepre és nagyon kislányos volt. Serena figuráját végül 2007 és 2012 között Ryan Reynoldsné, vagyis Blake Lively játszotta, aki mostanában inkább a balhéjai miatt híres.