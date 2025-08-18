Hírlevél

Leonardo DiCaprio

Jennifer Lawrence-t kidobták: 5+1 film, amibe nem kellett a színésznő

Ikonikus szerepeket nem kapott meg a 35 éves Oscar-díjas sztár. Jennifer Lawrence-t főleg a pályája elején hajtották el a producerek, mára megfizethetetlen lett.
Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Blake Lively

Ma már szinte hihetetlen, hogy a 35 éves Oscar-díjas színésznőnek bárki is nemet mondott. Pedig így igaz, Jennifer Lawrence nagyszabású filmek főszerepeitől esett el a pályája elején. Néhányat nagyon bán, mutatjuk is melyek azok!

Jennifer Lawrence, Cannes, France, Cannes: Cannes, 78th Cannes Film Festival 2025 - evening 5 - red carpet of the film â€œDie, My Loveâ€. In the photo Jennifer Lawrence (Credit Image: © Simone Comi/IPA via ZUMA Press)
Jennifer Lawrence hatalmas szerepeket bukott el (Fotó: Simone Comi / IPA via ZUMA Press)

Jennifer Lawrence bukta az Alkonyatot és még sok más szerepet

Gossip Girl - A pletykafészek

RELEASE DATE: TV Series (2007-2012) TITLE: Gossip Girl STUDIO: CBS CREATORS: Stephanie Savage, Josh Schwartz PLOT: Privileged teens living on the Upper East Side of New York can hide no secret from the ruthless blogger who is always watching. STARRING: Penn Badgley, Blake Lively, Ed Westwick, Chase Crawford, Taylor Momsen, Leighton Meester.
Blake Lively beelőzte Jennifer Lawrence-t (Fotó: CBS / NORTHFOTO)

Saját állítása szerint az esélytelenek nyugalmával indult a Gossip Girl castingjára, ráadásul rögtön a főszerepre. Végül azért nem rá esett a választás, mert 16 évesen még túl fiatalnak tartották a szerepre és nagyon kislányos volt. Serena figuráját végül 2007 és 2012 között Ryan Reynoldsné, vagyis Blake Lively játszotta, aki mostanában inkább a balhéjai miatt híres. 

