Leonardo DiCaprio nem akart villantani, Jim Carrey 100 milliót bukott a döntésével: 10 világsztár, akik elpasszoltak egy kasszasikert!

Bizony a világsztárok szimata sem csalhatatlan. Jim Carrey vagy Julia Roberts az élő példa arra, hogy egy kasszasikert és/vagy Oscar-díjat érő szerepet is el lehet passzolni. Persze akadtak más sztárok, akik ennek nagyon örültek, hiszen nekik meg komoly lökést adott a másik levetett szerepe.

Jim Carrey passzolta A Karib-tenger kalózait (Fotó: Faye Sadou / Faye Sadou/MediaPunch)

Jim Carrey nem lett kalóz

A gumiarcú komikus a kilencvenes évek abszolút sztárja volt, és a komédiák mellett olyan drámákban is kipróbálta magát, mint a Truman Show vagy az Ember a Holdon. A kétezres évek elején sem fáradt meg a karrierje, de tény, hogy egy nagyobb durranás nem ártott volna neki. Nos, ez 2003-ban jöhetett volna el neki, amikor első körben neki ajánlották fel a rumvedelő, higanymozgású Jack Sparrow kapitány szerepét A Karib-tenger kalózaiban. Carrey végül passzolta a szerepet - a pletykák szerint túl sokat kért a Disney-től, akik nem akartak 25 milliót fizetni neki, pedig így is nagy kockázatot vállaltak a projekttel - és az akkor még kedvezőbb árfekvésű Johnny Depp lépett a helyébe. Johnny jól járt, csak az első 3 filmmel alsó hangon 100 millió dollárt keresett.