Tevékért és egy kisebb vagyonért akarta eladni férje a legendás dívát

Ma már szinte elképzelhetetlen lenne, hogy az intrikus Alexis szerepében ne a most 92 éves díva gonoszkodjon a Dinasztiában. Joan Collins 70 éves karrierje példa nélkül, már az ötvenes években Marilyn Monroe elől happolta el a szerepeket. Első férje, Maxwell Reed azonban másképp gondolta 1952-ben az akkor 19 éves Joan sorsát: egy arab sejknek akart eladni a színésznőt.

A most 92 éves Joan Collinst 73 éve akarta eladni a férje (Fotó: Sophie Louvet / Nice Matin / Bestimage / 00717873)

Joan Collins Dinasztia helyett majdnem rabszolga lett

A sztár maga rántotta le a leplet a több mint 70 éves történetről. Első férje egy volt tengerész volt, emellett Maxwell Reed a negyvenes-ötvenes években mérsékleten sikeres filmszínésznek számított. Joan azonnal beleesett a férfiba, akit a színésznő hamvas bájai szintén elcsábítottak. A színésznő mindössze 19 éves volt, amikor összeházasodtak az akkor 33 éves férfivel. Ebben az évben indult be Joan karrierje is, évente 3-4 filmet is forgatott és egyre jobabn felfigyeltek bájaira és tehetségére. A pletykák szerint a részeges Reed nem nézte jó szemmel a színésznő hirtelen jött sikerét.

Első férje már hét hónap után szabadult volna tőle (Fotó: Frank Worth / ZUMA Wire)

Joan Collins megtetszett egy sejknek

7 hónappal a házasságuk után együtt utaztak el nyaralni két forgatás között, ahol a férje összebarátkozott egy arab sejkkel. Az arab férfit azonnal lenyűgözte az angol színésznő szépsége. Mint minden hasonló férfi, ő is "viccelődve" ajánlatokat tett a színésznő kegyeiért. Először tevéket ajánlott, aztán a púpos állatok mellé 10.000 fontot is felajánlott Maxwellnek, ha átadja neki a feleségét. A hírek szerint ezen Reed már komolyan elgondolkodott, ugyanis féltékeny volt Joan sikereire. Collins természetesen azonnal kikérte magának a hallatlan helyzetet és beintett a sejk ajánlatára.

A 92 éves színésznő a mai napig forgat, társasági eseméynekre jár (Fotó: KGC-188/412/430)

Joan Collins és a férfiak

A színésznő még papíron közel 3 évig volt Maxwell felesége, de egyre többet dolgozott a tengerentúlon, így keveset látták egymást. Az eset után el is hidegültek egymástól, gyermekük sem született. 1956-ban váltak el hivatalosan és onnantól Joan a karrierjébe temetkezett. A hatvanas években Anthony Newle lett a második férje, akitől két gyermeke született. Ezt a frigyet még további három házasság követte, 2002-óta él boldog házasságban a nála 32 évvel fiatalabb Percy Gibsonnal. Joan Collins 92 évesen is aktív, három filmje van előkészületben vagy utómunkálatok alatt az imdb.com szerint. A nagyközönség utóljára az Amerikai Horror Storyban láthatta a dívát.