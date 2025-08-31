Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Joan Collins

Tevékért és egy kisebb vagyonért akarta eladni férje a legendás dívát

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywoodi karrierjétől és szabadságától fosztotta volna meg a legendás színésznőt első férje. Joan Collins fiatalon, mindössze 19 évesen házasodott először, férje már 7 hónap után szabadulni akart tőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Joan Collinssejkkarrierdinasztia

Ma már szinte elképzelhetetlen lenne, hogy az intrikus Alexis szerepében ne a most 92 éves díva gonoszkodjon a Dinasztiában. Joan Collins 70 éves karrierje példa nélkül, már az ötvenes években Marilyn Monroe elől happolta el a szerepeket. Első férje, Maxwell Reed azonban másképp gondolta 1952-ben az akkor 19 éves Joan sorsát: egy arab sejknek akart eladni a színésznőt. 

Joan Collins, - F.Merlin, président de la société SGM (Société des Grands Magasins), fête son 34ème anniversaire sur la plage Gigi à Ramatuelle, le 1er août 2025. Entouré de 170 invités tels que J.Collins, M.Gargia, le groupe Tragédie, F.Merlin et ses amis ont célébré l'événement jusque tard dans la soirée. En guise de cadeau d'anniversaire, l'hôte a demandé aux convives de faire un don à l'association "La Belle Vie". Peu connu du grand public, Frédéric Merlin est le propriétaire, via sa société, du BHV et d'une dizaine de centres commerciaux dont plusieurs Galeries Lafayette en province. © Sophie Louvet / Nice Matin / Bestimage F.Merlin, president of SGM, celebrates his 34th birthday on Gigi Beach in Ramatuelle on August 1, 2025. Surrounded by 170 guests such as J. Collins, M. Gargia, and the Tragédie group, F.Merlin and his friends celebrated the event until late in the evening. As a birthday gift, the host asked the guests to make a donation to the "La Belle Vie" association. Little known to the general public, Frédéric Merlin is the owner, through his company, of BHV and around ten shopping centers, including several Galeries Lafayette stores in the provinces.
A most 92 éves Joan Collinst 73 éve akarta eladni a férje (Fotó: Sophie Louvet / Nice Matin / Bestimage / 00717873)

Joan Collins Dinasztia helyett majdnem rabszolga lett

A sztár maga rántotta le a leplet a több mint 70 éves történetről. Első férje egy volt tengerész volt, emellett Maxwell Reed a negyvenes-ötvenes években mérsékleten sikeres filmszínésznek számított. Joan azonnal beleesett a férfiba, akit a színésznő hamvas bájai szintén elcsábítottak. A színésznő mindössze 19 éves volt, amikor összeházasodtak az akkor 33 éves férfivel. Ebben az évben indult be Joan karrierje is, évente 3-4 filmet is forgatott és egyre jobabn felfigyeltek bájaira és tehetségére. A pletykák szerint a részeges Reed nem nézte jó szemmel a színésznő hirtelen jött sikerét.

Circa 1954, Los Angeles, California, USA: English actress Dame JOAN COLLINS with guest at an event in Hollywood. In 2015, she was made a Dame by Queen Elizabeth II for her charitable services.
Első férje már hét hónap után szabadult volna tőle (Fotó: Frank Worth / ZUMA Wire)

Joan Collins megtetszett egy sejknek

7 hónappal a házasságuk után együtt utaztak el nyaralni két forgatás között, ahol a férje összebarátkozott egy arab sejkkel. Az arab férfit azonnal lenyűgözte az angol színésznő szépsége. Mint minden hasonló férfi, ő is "viccelődve" ajánlatokat tett a színésznő kegyeiért. Először tevéket ajánlott, aztán a púpos állatok mellé 10.000 fontot is felajánlott Maxwellnek, ha átadja neki a feleségét. A hírek szerint ezen Reed már komolyan elgondolkodott, ugyanis féltékeny volt Joan sikereire. Collins természetesen azonnal kikérte magának a hallatlan helyzetet és beintett a sejk ajánlatára. 

10 April 2025. Celebrities seen at The Victoria & Albert Museum For a Cartier Event Pictured: Dame Joan Collins Credit: TJR/GoffPhotos.com Ref: KGC-188/412/430
A 92 éves színésznő a mai napig forgat, társasági eseméynekre jár (Fotó: KGC-188/412/430)

Joan Collins és a férfiak

A színésznő még papíron közel 3 évig volt Maxwell felesége, de egyre többet dolgozott a tengerentúlon, így keveset látták egymást. Az eset után el is hidegültek egymástól, gyermekük sem született. 1956-ban váltak el hivatalosan és onnantól Joan a karrierjébe temetkezett. A hatvanas években Anthony Newle lett a második férje, akitől két gyermeke született. Ezt a frigyet még további három házasság követte, 2002-óta él boldog házasságban a nála 32 évvel fiatalabb Percy Gibsonnal. Joan Collins 92 évesen is aktív, három filmje van előkészületben vagy utómunkálatok alatt az imdb.com szerint. A nagyközönség utóljára az Amerikai Horror Storyban láthatta a dívát. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!