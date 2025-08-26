Johnny Depp lánya meztelenül, vért köpve káromkodik: ezt a horrort nézi most mindenki

Szinte a lehetetlenre vállalkozott Robert Eggers, hiszen a korábban már számtalan alakalommal elmesélt Drakula-történetet akarta ismét lenyomni a nézők torkán, méghozzá úgy, hogy némi új színt is vigyen a kripta-franchise-ba. Eggers először is nem a hagyományos Drakulát, hanem annak német koppintását, az 1922-es Nosferatut vitte vászonra, ráadásul még egy igen megosztó, dús bajusszal is megajándékozta a címszereplő vérszívót. A rendező emellett a film sztorijába és hangulatába is igyekezett néhány extra csavart elhelyezni, hogy némi ráncfelvarrást végezzen az alapművön. Bár sokan eleinte kétkedve fogadták a Nosferatut, de a rendező küldetését végül siker koronázta, és a drámaian sötét, valamint gyomorforgatóan naturalista horrort a kritika, illetve a közönség is többnyire pozitívan fogadta, emellett pedig a kasszáknál is szépen muzsikált, hiszen 50 millió dolláros költségvetését majdnem megnégyszerezte. A gaz Orlok grófnak a filmszínházakat követően ezúttal a streamingre látogatók figyelmére fáj a foga, amit meg is kap, hiszen a SkyShowtime-on jelenleg ez a legnézettebb alkotás. Ennek apropóján össze is gyűjtöttünk 10 kulisszatitkot az elmúlt évek egyik legkiemelkedőbb horrorjáról.
4. A korábban az Az-filmek címszereplő bohócát is megformáló Bill Skarsgård elmondta, hogy ennyire még sosem rémült meg magától, mint mikor Orlok grófot játszotta el, és megfogadta, soha többet ennyire gonosz figurát nem fog alakítani a jövőben.
5. Robert Eggersnek igazi szívügye volt ez a mozi. Méghozzá annyira, hogy középiskolás korában még egy színdarabot is rendezett a sztoriból. A filmet pedig első alkotása, a 2015-ös A boszorkány megjelenését követően már le akarta forgatni, de a projekt egészen a 2023-ig a fiókban hevert.
6. Willem Dafoe életében visszatérő figura a rossz szándékú vámpír. A Pedro Pascallal balhéba keveredő színészlegenda Nosferatu előtt ugyanis már szerepelt a 2000-ben megjelent A vámpír árnyéka című szatirikus horrorban is, ami igazából film volt a filmen belül, hiszen az 1922-es eredeti mű forgatásáról szólt, és Dafoe alakította a Max Schreck nevű, különös, német színészt.
7. A főszereplő szerelmes pár szerepére eredetileg Harry Styles és a Zendaya, valamint Timothée Chalamet társaságában Budapesten tartózkodó Anya Taylor-Joy voltak kiszemelve, azonban mindketten hamar kikerültek a képből. Utóbbi sorsa már ott megpecsételődött, mikor a visszatérésén dolgozó Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp annyira elsöprő alakítást nyújtott a meghallgatáson, hogy a Robert Eggers sírva fakadt. A direktor rögtön tudta, ki lesz a film főhősnője.
8. A Nosferatuban nemcsak az élőholtak, hanem a holt nyelvek is megelevenedtek. Pontosabban csak egy, méghozzá a dák nyelv, amit a címszereplő vámpír által hallhatunk a moziban.
9. Bill Skarsgård a szerep iránti elhivatottságát a több hónapnyi gyakorlás mellett még az is tükrözte, hogy minden egyes forgatási napon közel 4 órát ült sminkesek és maszkmesterek székében, hogy a Nosferatu-jelmezt ráaggathassák. Noha Skarsgård nem számít alacsonynak a maga 190 centiméteres magasságával, egy speciális magasítót kellett a lábán viselnie, hogy testhossza a 2 métert is meghaladhassa.
10. A producerek között egy ugyancsak „oda nem illő” név is feltűnik a stáblistán. A Nosferatun ugyanis az a Chris Columbus is dolgozott, akit a közönség olyan családbarát mozik rendezőjeként ismert meg mint a Reszkessetek, betörők!, a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, illetve a Harry Potter-filmek első két felvonása.