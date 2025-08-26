Johnny Depp lánya meztelenül, vért köpve káromkodik: ezt a horrort nézi most mindenki

Lily-Rose Depp partnere ebben a filmben sem hétköznapi figura, hiszen a lány itt egy vérszívóba szeret bele (Fotó: Focus Features / Entertainment Pictures)

4. A korábban az Az-filmek címszereplő bohócát is megformáló Bill Skarsgård elmondta, hogy ennyire még sosem rémült meg magától, mint mikor Orlok grófot játszotta el, és megfogadta, soha többet ennyire gonosz figurát nem fog alakítani a jövőben.

5. Robert Eggersnek igazi szívügye volt ez a mozi. Méghozzá annyira, hogy középiskolás korában még egy színdarabot is rendezett a sztoriból. A filmet pedig első alkotása, a 2015-ös A boszorkány megjelenését követően már le akarta forgatni, de a projekt egészen a 2023-ig a fiókban hevert.

6. Willem Dafoe életében visszatérő figura a rossz szándékú vámpír. A Pedro Pascallal balhéba keveredő színészlegenda Nosferatu előtt ugyanis már szerepelt a 2000-ben megjelent A vámpír árnyéka című szatirikus horrorban is, ami igazából film volt a filmen belül, hiszen az 1922-es eredeti mű forgatásáról szólt, és Dafoe alakította a Max Schreck nevű, különös, német színészt.

7. A főszereplő szerelmes pár szerepére eredetileg Harry Styles és a Zendaya, valamint Timothée Chalamet társaságában Budapesten tartózkodó Anya Taylor-Joy voltak kiszemelve, azonban mindketten hamar kikerültek a képből. Utóbbi sorsa már ott megpecsételődött, mikor a visszatérésén dolgozó Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp annyira elsöprő alakítást nyújtott a meghallgatáson, hogy a Robert Eggers sírva fakadt. A direktor rögtön tudta, ki lesz a film főhősnője.



8. A Nosferatuban nemcsak az élőholtak, hanem a holt nyelvek is megelevenedtek. Pontosabban csak egy, méghozzá a dák nyelv, amit a címszereplő vámpír által hallhatunk a moziban.

9. Bill Skarsgård a szerep iránti elhivatottságát a több hónapnyi gyakorlás mellett még az is tükrözte, hogy minden egyes forgatási napon közel 4 órát ült sminkesek és maszkmesterek székében, hogy a Nosferatu-jelmezt ráaggathassák. Noha Skarsgård nem számít alacsonynak a maga 190 centiméteres magasságával, egy speciális magasítót kellett a lábán viselnie, hogy testhossza a 2 métert is meghaladhassa.