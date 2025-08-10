Hová rohan az idő? Már 15 éves az Ízek, imák, szerelmek: mutatjuk, hogy öregedett a film

15 évvel ezelőtt hívott mindenkit egy varázslatos utazásra Ryan Murphy. A horrorsorozatok mestere egy igazán érdekes alapanyaghoz nyúlt, és először dolgozott együtt Julia Roberts-el. Az Ízek, imák, szerelmek egy „találd meg önmagad” típusú regény, amit lehet olvasni jó, álmodozni se rossz, de ha 15 év távlatából megnézzük a filmet, akkor bizony nem csak a por lepte be a filmet.

Julia Roberts Oscar-díjas filmek mellett szerelmi sztorikat is szívesen vállalt (Fotó: l90)

Julia Roberts végre eszik

Kapcsolatom van a pizzámmal – hangzik el az ikonikus mondat Julia Roberts szájából, amint Nápoly legrégebbi pizzázójában éppen egy szenvedélyes sóhajt ereszt el egy kis szénhidráttól. De, hogy is került ide a színésznő, vagyis a karaktere Liz? Nos negyvenes nő lett, a férjével elfáradt a házassága, aki a pasi klimax hevében lelép, és magára hagyja a főhősünket. Liz a depi helyett egy fiatalabb fiú karjaiban vigasztalódik, de tudja, hogy ez maximum egy ragtapasz lehet megtépázott nőiességén. A szingli nő sok ragtapasz srác helyett inkább pénzzé teszi amije van, és neki indul a világnak: Olaszország, India és Bali a cél és egy évig fog tartani az út. Mondanunk se kell, hogy sok új barátra tesz szert, felfedezi az új Lizt és talán még egy jóképű új pasi is megtalálja.

A Julia Roberts filmek imádott darabja az Ízek, imák, szerelmek (Fotó: l90)

Valljuk be, egy szakítás után mindenki kifutna a világból, vagy legalább is valami változásra vágyik. A legtöbben vesznek az IKEA-ban egy új bútort, feldobják a ruhatárunkat vagy buliznak napestig, miközben a kijózanító másnapokon romantikus filmekre sírják ki a szemüket. Elizabeth Gilbert magasabb szintre emelte a szakítás után regenerálódás fogalmát, morbid hasonlattal műve olyan lett, mint egy romantika-pornó: titkon megnézzük, elképzeljük, de a 99 százalékát a látottaknak sose tennénk meg.

Az írónő ha nem is a világból, de a földrészéről vagyis Amerikából jó messzire futott. Az Ízek, imák, szerelmek kellemes olvasmány, szép tájak, nagy felfedezések könyve, pont egy olyan sztori, amit a strandon szívesen lapozzunk és az sem baj, ha mellettünk lévő kissrác akkora bombát ugrik, hogy vizes lesz pár lapja. Nos, a filmről ez már kevésbé mondható el...