Hová rohan az idő? Már 15 éves az Ízek, imák, szerelmek: mutatjuk, hogy öregedett a film

15 évvel ezelőtt hívott mindenkit egy varázslatos utazásra Ryan Murphy. A horrorsorozatok mestere egy igazán érdekes alapanyaghoz nyúlt, és először dolgozott együtt Julia Roberts-el. Az Ízek, imák, szerelmek egy „találd meg önmagad” típusú regény, amit lehet olvasni jó, álmodozni se rossz, de ha 15 év távlatából megnézzük a filmet, akkor bizony nem csak a por lepte be a filmet.
Kapcsolatom van a pizzámmal – hangzik el az ikonikus mondat Julia Roberts szájából, amint Nápoly legrégebbi pizzázójában éppen egy szenvedélyes sóhajt ereszt el egy kis szénhidráttól. De, hogy is került ide a színésznő, vagyis a karaktere Liz? Nos negyvenes nő lett, a férjével elfáradt a házassága, aki a pasi klimax hevében lelép, és magára hagyja a főhősünket. Liz a depi helyett egy fiatalabb fiú karjaiban vigasztalódik, de tudja, hogy ez maximum egy ragtapasz lehet megtépázott nőiességén. A szingli nő sok ragtapasz srác helyett inkább pénzzé teszi amije van, és neki indul a világnak: Olaszország, India és Bali a cél és egy évig fog tartani az út. Mondanunk se kell, hogy sok új barátra tesz szert, felfedezi az új Lizt és talán még egy jóképű új pasi is megtalálja.
Valljuk be, egy szakítás után mindenki kifutna a világból, vagy legalább is valami változásra vágyik. A legtöbben vesznek az IKEA-ban egy új bútort, feldobják a ruhatárunkat vagy buliznak napestig, miközben a kijózanító másnapokon romantikus filmekre sírják ki a szemüket. Elizabeth Gilbert magasabb szintre emelte a szakítás után regenerálódás fogalmát, morbid hasonlattal műve olyan lett, mint egy romantika-pornó: titkon megnézzük, elképzeljük, de a 99 százalékát a látottaknak sose tennénk meg.
Az írónő ha nem is a világból, de a földrészéről vagyis Amerikából jó messzire futott. Az Ízek, imák, szerelmek kellemes olvasmány, szép tájak, nagy felfedezések könyve, pont egy olyan sztori, amit a strandon szívesen lapozzunk és az sem baj, ha mellettünk lévő kissrác akkora bombát ugrik, hogy vizes lesz pár lapja. Nos, a filmről ez már kevésbé mondható el...
Kezdjük ott, hogy kevés, szinte maroknyi ember engedheti meg magának, hogy 1 évig utazzon. Olaszország még csak-csak (hazánkból nézve) de India meg Bali egy évre már merészebb vállalkozás. De tegyük fel, hogy vaskos a bankszámlánk és csak irigykedünk! Ha röviden össze kéne foglalni a filmet, akkor egy elvált nőt látunk, aki Olaszországig megy enni, apácákkal fagyizik, vesz egy M-es farmert, elmegy Indiába, megismer egy gyászoló fura fazont, mosolyog egy kvázi kényszerházasságon, majd Balira megy ahol a legnagyobb baja, hogy Ketuttal meditáljon vagy Javier Bardemmel lepedő akrobatikázzon.
Ezek a történetek tényleg elemelkedettek, ezért is szeretik őket a nézők, de itt majdnem a sci-fi határát súroljuk, miközben Murphy íróként és rendezőként sokszor a puzzle rossz darabkát vette ki az eredeti könyvből és illesztette őket a két és fél órás filmbe. Emiatt hiába járunk csodás helyeken, lassú, dagályos lesz, miközben a hősnőnk jellemfejlődése olyan göröngyös lesz, mint azok az indiai utak, amiken biciklizik a filmben.
Julia Roberts bája és karizmája persze képes elvinni még egy ilyen filmet is a hátán, bár rezgett a léc rendesen, de szerencsére a színésznő megugrotta. Az alig pár perces szerepekre is olyan sztárok ugrottak be, mint Viola Davis, James Franco, Billy Curdup vagy Richard Jenkins. Utóbbi tud kiemelkedni a konyhabölcsességek sekélyessége mögül. És persze ott van Javier Bardem, akinek vad sármjával pont annyi a dolga, hogy ördögi pillantásával a karjaiba csábítson minden nézőt.
Nehéz megmondani, hogy min csúszott el az Ízek, imák, szerelmek és miért nem lesz olyan instant klasszikus, mint a Napsütötte Toszkána vagy a Holiday. Kicsit a rendezés, kicsit a forgatókönyv, kicsit az elemelkedett sztori, kicsit hosszú, kicsit sok benne a semmi, amit néha jó nézni!
10/5,5
Az Ízek, imák, szerelmek a Disney+ kínálatában érhető el.