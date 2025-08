Nem kellene működnie, de mégis működik – megnéztük a Kpop Demon Hunterst – kritika

Mivel fiataloknak szól elsősorban, a forgatókönyv eléggé kimond mindent, akár olyan dolgokat is amiket konkrétan magunk előtt látunk. Ettől függetlenül volt miből merítenie a történetnek, amitől mégsem érezhető hogy keveset várna el tőlünk a film. Több utalás van a koreai népkultúrára és a kortárs kelet-ázsiai trendekre, idolokra, animékre. Ezek közül néhány finoman van elrejtve a filmben, néhány mémjelleggel kiemelve, mint önironikus vizuális gagek.

A poénok nagyrésze a vizualitásra épít, erősen inspirálódva az animékből (Forrás: Netflix)

A Kpop Demon Hunters mint musical jól működik, a sztori és zene megfelelő egyensúlyban van. Nyilván ízlésfüggő, de tulajdonképp nincs rossz zeneszám benne és mind jól alkalmazkodik a történethez és - ami fontosabb - az akcióhoz. Hőseink zenére darálják a démonokat, miközben erősnek és menőnek látszanak.

Egy tipikusan modern problémába ez a projekt is belefutott, ez pedig a pacing. A cselekmény néhol snittenként akár heteket ugrik, az egyébként szerethető karakterek nem tudnak úgy elmélyülni, hogy jobban megértsük a bennük lévő konfliktusokat. Nehéz is lenne másfél órás játékidővel, aminek egy nagyrészét a zenés és harcos jelenetek teszik ki. Vitathatóan persze ez lehet nem is volt annyira szándékuk, mintsem hogy egy zenés hangulatfilm maradjon.

A Kpop Demon Hunters mer egyedi lenni (Forrás: Netflix)

Elméletben nem kellene működnie, de mégis működik

A film ott működik, ahol egy Pixar például elakadt az utóbbi években. Vegyük példának az Disney-Pixar Elio című filmjét - egy általánosított karakter, egy történet ami igazából nem hoz be sok újdonságot és ahelyett hogy valakinek szólna, mindenkinek akar szólni. Nincs kísérletezés, csak az első tesztvetítések utáni biztonsági játék. A Disney-Pixar Elio június 19 óta van nagyvásznon, de miután a Pixar történetének legrosszabb nyitását produkálta, a bukása már most előrevetíthető.

Szinte biztos, hogy folytatják a történetet (Forrás: Netflix)

Ezzel szemben a Kpop Demon Hunters nem akar tömegfilm lenni és ezzel ironikus módon sikerült mégis egy nagyobb réteget megszólítania. Alig pár hete van a Netflix kínálatában, de még így is sikerült a streaming platform negyedik legnépszerűbb angol nyelvű filmjévé tornáznia magát közel 160 milliós megtekintéssel. A filmnek van egy felvállalt egyénisége, aminek sikerült szimpatizánsokat gyűjteni önmaga köré ahelyett, hogy a nagytömegnek akarna megfelelni. Ez a hozzáállás nagyon vonzó még akkor is, ha az ember fia nem feltétlenül rajong a k-pop iránt. A popcsajok ámokfutásából van mit tanulnia a Pixarnak. Talán a legfontosabb hogy nem muszáj minden nagyobb projektet nagyvászonra vinni, ott a streaming ahol egy megengedőbb környezetben lehet kísérletezni és puhatolózni a közösségi igények terén.