Mi a pokol ez? K-pop énekes csajok mészárolják a lélekrabló démonokat

A Netflix a jelek szerint büszkén szolgáltatja a koreai filmes tartalmakat. A Squid Game népszerűsége mellett most egy animációs filmmel erősítik a kínálatot. A KPop Demon Hunters (K-pop démonvadászok) az idei nyár legnagyobb meglepetése. Erre még a Netflix is úgy hivatkozik, mint a saját Jégvarázs filmjük és az első helyen van a streamingplatform saját készítésű animációs filmjeinek toplistáján. Az egyik dal, a Golden a Billboard Top 100 -as listájára is felkerült. A K-pop csajok csendben megjelentek és ledöntötték a fiatalokat a lábukról.

Az akció mellett a zenén van a fókusz a Kpop Demon Huntersben (Forrás: Netflix)

Mi fán terem a Kpop Demon Hunters?

A film egy fiktív koreai lánybanda, a HUNTRI/X kalandját követi, akik nappal népszerű zenészek, éjszaka pedig lélekrabló démonokra vadásznak vibráló neonszínű fegyvereikkel. Rumi, Mira és Zoey egy rivális fiúbandával szállnak szembe, akik valójában démonok és elszívják a rajongók lelkét. A filmben keveredik a divat, zene, koreográfia a harcművészettel és mágiával. Azonnal szembetűnik a Sony Animation Studios jó bejáratott formátuma, az alacsony képfrissítés stilizált alkalmazása, amit a Pókverzum- filmekben is láthattunk. A film harsány, akciódús és nagyon kreatív.

A démonoknak esélyük sincs a harcos Kpop énekesek ellen (Forrás: Netflix)

A koreai popzene hatalmas rajongótáborral rendelkezik főleg az alfa és a Z generációs fiatalok körében. Azzal, hogy ezt a motívumot vitték a filmbe mindenképp nekik akartak kedvezni elsősorban, de az általános minőség és a humor más rétegeket is megfoghat – szintén hasonlóképp, mint a Pókember: Pókverzum filmek esetében.

A Kpop Demon Hunters Netflix-szenzáció lett. A jövőben várható még két animált folytatás, és egy élőszereplős remake – utóbbit egyelőre kicsit nehéz elképzelni, lévén hogy mennyire kihasználja az animáció adottságait a film, amit nem lesz könnyű élőszereplős settinggel visszaadni.