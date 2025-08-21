Drogos dívának köszönheti az Oscar-díját a néhai Maggie Smith

A szabad szerelem évében könnyű volt elbukni egy Oscar-díjat a laza éltvitellel, és erről sokat mesélhetne Jane Fonda. Az idén 88 éves, kétszeres aranyszobor tulajdonos díva már az 1970-es díjátadón hazavihetett volna egy díjat, ám végül az utolsó pillanatban a tavaly elhunyt Maggie Smith beelőzte egy kevésbé ismert, és mérsékelt sikert arató filmmel. A szakma meggyőződése szerint Fondának kellett volna az elismerét hazavinnie A lovakat lelövik, ugye? című filmért, ám a zűrös magánélete nem tettszett az Akadémia szavazóinak.

Maggie Smith Jane Fondának köszönheti az első aranyszobrát (Fotó: Azure Films)

Maggie Smith-t a drogok juttatták Oscarhoz

Mindkét színésznő már több mint 10 éve filmezett akkoriban, Smith-t inkább Európában ismerték, Fonda pedig a nagy kiugrásra várt a csinibaba szerepekből. 1969 az ő évük volt: Fonda ugyanis megkapta A lovakat lelövik, ugye? főszerepét, míg Smith a Miss Jean Brodie virágzása című film címszerepét. Fonda filmje egy, a gazdasági válság idején játszódó "éhezők viadala", ahol egy Gloria nevű lányt alakít, aki benevez egy szó szerint maratoni táncversenyre. A nincstelen fiatalok így próbálnak pénzhez jutni, akár a testi-lelki épségük árán. Smith filmjét pedig úgy lehetne leírni, mint a Julia Roberts féle Mona Lisa mosolya korai változatát. Ugyanis az angol színésznő egy magánakvaló tanárnőt alakít, akinek romantikus és idealista elképzelései vannak az életről, és a tanítványait is így neveli az életre, ám ez a vezetőségnek nem igazán tetszik.

Jane Fonda kiverte a biztosítékot az Akadémiánál (Fotó: Jeffrey Mayer / MediaPunch)

Az akkori fogadóirodák szerint Fonda biztos befutó volt a díjra, amit a színésznő is fordulópontnak tartott a saját karrierjében. Azonban Woodstock évében, amikor Nixon elnök amerikai fiatalok millióit sorozta be és küldte a halálba egy értelmetlen háborúba, Fonda beintett a rendszernek. Nyíltan kiállt az elnök és a harcok értelmetlensége mellett. Ami viszont ennél is bosszantóbb volt - legalábbis a Filmakadémia tagjai számára - az a szabados magánélete. A színésznő rendszeresen használt különböző tudatmódosítókat, és köztudott volt, hogy nyitott kapcsolatban élt a férjével, Roger Vadim rendezővel. Sokak szerint ezért bukta el a díjat Sydney Pollack klasszikusával, és jutott díjhoz az esélytelenek nyugalmával Maggie Smith.