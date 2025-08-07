Hírlevél

Milliárdokat érnek Margot Robbie végtelen hosszú lábai! Tim Burton szerezheti meg őket magának

Hamarosan együtt dolgozhat Barbie és Tim Burton. Margot Robbie ugyanis leszerződött Az 50 láb magas nő támadása újragondolt verziójának címszerepére.
Kultikus sci-fi horrort készít Tim Burton. A legendás rendező - aki a napokban debütál a Wednesday című Netflix széria 2. évadának első felével - Margot Robbie-t illetve az ő végtelen hosszú lábait nézte ki, amit már A Wall Street farkasában vagy a Barbieban is megcsodálhattunk. A gótikus filmek mestere Az 50 láb magas nő támadása című ötvenes évekbeli B-kategóriás horrort gondolná újra a szőkeséggel. 

Margot Robbie, attending the Vanity Fair Oscar Party held at the Wallis Annenberg Center for the Performing Arts in Beverly Hills, Los Angeles, California, USA. Picture date: Sunday March 10, 2024.
Margot Robbie lábai milliárdokat hozhatnak (Fotó: Doug Peters / PA Wire)

Margot Robbie lába felfoghatatlan összegeket hoz

Az ötvenes évekbeli sztoriban egy boldogtalan háziasszony, Nancy sorsát követhetjük nyomon, akit rendszeresen megcsal a férje a titkárnőjével. Egy éjszaka furcsa, harmadik típusú találkozásban lesz részük, ahol a nő 50 láb magasra nő meg. A férj turpissága kiderül, ezért Nancy- nem kis méreteivel - nekiindul a városnak, hogy megtalálja a csapodár férfit. 

A már megmosolyogtató trükkök 1958-ban igen hatásosak voltak, ugyanis sokan szerették a mindössze 66 perces filmet. A sztárja, a tragikusan fiatalon elhunyt Allison Hayes idomai nem kevés címlapon jelentek meg akkoriban, de a B-kategória sztárja maradt. A filmet 1993-ban remakelték Daryl Hannah-val, ám a tévéfilm botrányosra sikeredett. 

A hírek szerint Burton és Robbie akik producerként is vinnék a projektet szeretnék a film feminista vonalát megtartani, miközben a mai modern technológiát bevetve még látványosabb kalandot ígérnek a nézőknek. A film forgatókönyvét már írják, a forgatás megkezdése még kérdéses, ugyanis Robbie az új Ocean's Eleven filmmel van elfoglalva, míg Burton tovább dolgozik a gyilkos hajlamú Wednesday történetén, ugyanis a Netflix még a premier előtt berendelt egy harmadik évadot a sorozatból. Ebből úgy tűnik, 2027-2028 előtt nem igazán várható a premier. 

A film a hírek szerint legalább 100 millió dollárból készül, ahogy a Barbie is, ami végül közel 1,5 millárd dollárt hozott a mozikban. Nem rossz ómen, így a színésznő lába megint milliárdokat érhet. Robbie-t legközelebb Colin Farrell oldalán láthatjuk szeptemberben a mozikban a Mágikus, merész, meseszép utazás című filmben. 

 

 

