Milliárdokat érnek Margot Robbie végtelen hosszú lábai! Tim Burton szerezheti meg őket magának

Kultikus sci-fi horrort készít Tim Burton. A legendás rendező - aki a napokban debütál a Wednesday című Netflix széria 2. évadának első felével - Margot Robbie-t illetve az ő végtelen hosszú lábait nézte ki, amit már A Wall Street farkasában vagy a Barbieban is megcsodálhattunk. A gótikus filmek mestere Az 50 láb magas nő támadása című ötvenes évekbeli B-kategóriás horrort gondolná újra a szőkeséggel.

Margot Robbie lábai milliárdokat hozhatnak (Fotó: Doug Peters / PA Wire)

Margot Robbie lába felfoghatatlan összegeket hoz

Az ötvenes évekbeli sztoriban egy boldogtalan háziasszony, Nancy sorsát követhetjük nyomon, akit rendszeresen megcsal a férje a titkárnőjével. Egy éjszaka furcsa, harmadik típusú találkozásban lesz részük, ahol a nő 50 láb magasra nő meg. A férj turpissága kiderül, ezért Nancy- nem kis méreteivel - nekiindul a városnak, hogy megtalálja a csapodár férfit.

A már megmosolyogtató trükkök 1958-ban igen hatásosak voltak, ugyanis sokan szerették a mindössze 66 perces filmet. A sztárja, a tragikusan fiatalon elhunyt Allison Hayes idomai nem kevés címlapon jelentek meg akkoriban, de a B-kategória sztárja maradt. A filmet 1993-ban remakelték Daryl Hannah-val, ám a tévéfilm botrányosra sikeredett.

A hírek szerint Burton és Robbie – akik producerként is vinnék a projektet – szeretnék a film feminista vonalát megtartani, miközben a mai modern technológiát bevetve még látványosabb kalandot ígérnek a nézőknek. A film forgatókönyvét már írják, a forgatás megkezdése még kérdéses, ugyanis Robbie az új Ocean's Eleven filmmel van elfoglalva, míg Burton tovább dolgozik a gyilkos hajlamú Wednesday történetén, ugyanis a Netflix még a premier előtt berendelt egy harmadik évadot a sorozatból. Ebből úgy tűnik, 2027-2028 előtt nem igazán várható a premier.

A film a hírek szerint legalább 100 millió dollárból készül, ahogy a Barbie is, ami végül közel 1,5 millárd dollárt hozott a mozikban. Nem rossz ómen, így a színésznő lába megint milliárdokat érhet. Robbie-t legközelebb Colin Farrell oldalán láthatjuk szeptemberben a mozikban a Mágikus, merész, meseszép utazás című filmben.