A második részig tudtuk nézni Meghan Markle szekunderszégyen műsorát a Netflixen

Harry herceg ezt a 10 részes műsort látva könnyen elgondolkodhat azon, hogy haza kéne menni apuhoz (I. Károly király) kibékülni, és elfelejteni a kedves nejét. Meghan Markle ugyanis több mint kínos a Szeretettel, Meghan című lifestyle műsornak álcázott egótripjében. Az első évad is pusztító volt, de a második még azon is túltett. Mondjuk az abszolút szekunderszégyen nem hozzá, hanem az egyetlen valódi sztárvendégéhez, Chrissy Teigen és férje, az elismert zenész John Legend nevéhez fűződik.
Az első, amúgy borzasztó évadban a lifestyle show annyit jelentett Meghan Markle-nek, hogy rájött arra, hogy hogyan készül a pattogatott kukorica, előre csomagolt cuccokat csomagolt újra, órákig szeletelt zöldséget azért, hogy elegáns legyen egy falat, és körülbelül a tejbegrízhez is virágot szórt, mert az „elegáns és szép". Innen csak felfele vezethet az út, gondolhatjuk naivan, de tévedtünk, Meghan Markle még önnön magát is alulmúlta.
Visszatér az ázsiai származású, nevesincs sminkese az első évadból, akiről ordít, hogy meleg, de ha véletlenül nem tűnne fel, akkor Meghan két semmit mondó beszélgetés közben kisminkeli és csajszinak hívja, ami nettó kínos. Két sztárséf érkezik a konyhába, akiket előre megvett tésztával és fonnyasztott hagymával várnak, mindenkit egy darabbal, vagyis nem vágta oda a büdzsét. Utána jött a nagy ötlet: kössenek virágot. Itt több probléma volt, ami egy sufnituning showban is gáz lenne, de egy 100 milliós Netflix műsorban pláne.
Miután végignéztük, hogy a sminkes megtanul vajat olvasztani, alig párszor rányomul a másik ázsiai séfre, és már azt kívánjuk, inkább menjenek szobára, mert még akkor is érdekesebb lesz a műsor, rögtön jön a második rész, a tévétörténeti mélypont.
A modell-színésznő Chrissy Teigen 20 éve barátnője Meghannak, igaz ebből úgy 17 évig nem találkoztak. Egy szelet pirítóssal és egy teával várja a modellt, akivel kitalálják, kovászos kekszet és préselt virágos ékszereket készítenek a gyerekeiknek. A második ötlet még cuki is, amikor ez elhangzik, egy pillanatra beköszön John Legend, de utána fut is, gondolom minimum kínos volt neki az egész. A következő nehéz feladat, hogy a négygyerekes Chrissy megmondja, melyik hónapban születtek a gyerekei, mert ahhoz választanak virágot. Szerencsére van egy tetoválása a karján, amin rajta vannak a születésnapok, de mint kiderült, annyira gagyi, hogy az egyik gyereké nem látszik.
Igen, a modellnek fogalma sincs, mikor született a gyereke! Ahhoz, hogy ezt kiderítse, az időközben valamikor visszatérő John Legend segítségét kellett kérnie!
Ez volt az a pont, hogy miután megnyomtuk a stop gombot, sírva röhögtünk ezen a szekunderszégyen műsoron, egy pillanatra bosszúsan átgondoltuk, hogy ebből a pénzből hány éhező, beteg vagy árva gyereknek lehetett volna jobb élete, majd átkapcsoltunk egy másik Netflix-műsorra. A Szeretettel, Meghan még egótripnek is rossz, kínos pénzkidobás!
10/0
A Szeretettel, Meghan minden része elérhető a Netflix kínálatában!