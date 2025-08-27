A második részig tudtuk nézni Meghan Markle szekunderszégyen műsorát a Netflixen

Harry herceg ezt a 10 részes műsort látva könnyen elgondolkodhat azon, hogy haza kéne menni apuhoz (I. Károly király) kibékülni, és elfelejteni a kedves nejét. Meghan Markle ugyanis több mint kínos a Szeretettel, Meghan című lifestyle műsornak álcázott egótripjében. Az első évad is pusztító volt, de a második még azon is túltett. Mondjuk az abszolút szekunderszégyen nem hozzá, hanem az egyetlen valódi sztárvendégéhez, Chrissy Teigen és férje, az elismert zenész John Legend nevéhez fűződik.

Meghan Markle önmagát is alulmúlta (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Meghan Markle Netflix

Az első, amúgy borzasztó évadban a lifestyle show annyit jelentett Meghan Markle-nek, hogy rájött arra, hogy hogyan készül a pattogatott kukorica, előre csomagolt cuccokat csomagolt újra, órákig szeletelt zöldséget azért, hogy elegáns legyen egy falat, és körülbelül a tejbegrízhez is virágot szórt, mert az „elegáns és szép". Innen csak felfele vezethet az út, gondolhatjuk naivan, de tévedtünk, Meghan Markle még önnön magát is alulmúlta.

Visszatér az ázsiai származású, nevesincs sminkese az első évadból, akiről ordít, hogy meleg, de ha véletlenül nem tűnne fel, akkor Meghan két semmit mondó beszélgetés közben kisminkeli és csajszinak hívja, ami nettó kínos. Két sztárséf érkezik a konyhába, akiket előre megvett tésztával és fonnyasztott hagymával várnak, mindenkit egy darabbal, vagyis nem vágta oda a büdzsét. Utána jött a nagy ötlet: kössenek virágot. Itt több probléma volt, ami egy sufnituning showban is gáz lenne, de egy 100 milliós Netflix műsorban pláne.

Szerencsére Meghan jól érezte magát, 100 millió dollárért (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Mivel Meghan még mindig azt kamuzza, hogy az ő háza, ezért úgy tesz, mintha otthon lenne, de azt se tudja, mi-hol van.

A virágkötészethez nagyjából az összes lyukas kaspót sikerült kiválasztania.

A női sztárséf ellenzi a vágott virágokat, ő a cserepes növényeket szereti. Meghan erre annyit mond: ez érdekes! (Itt eshetett le neki, hogy a program nem lesz sikeres)

A végén mindenkinek kábé két szál virág és egy kis zöld jutott, Meghan meg egy fél asztalnyi csokrot készített. Az a fránya egó...

Miután végignéztük, hogy a sminkes megtanul vajat olvasztani, alig párszor rányomul a másik ázsiai séfre, és már azt kívánjuk, inkább menjenek szobára, mert még akkor is érdekesebb lesz a műsor, rögtön jön a második rész, a tévétörténeti mélypont.