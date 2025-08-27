Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos iskolai lövöldözés az Egyesült Államokban, rengeteg a sérült – videó

Meghan Markle

A második részig tudtuk nézni Meghan Markle szekunderszégyen műsorát a Netflixen

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kínos enyhe kifejezés Harry herceg nejének életmód műsorának folytatására. Meghan Markle lifestyle show-ját nem hiába az uborkaszezon végén dobta be a Netflix, ugyanis nézhetetlen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghan MarkleChrissy TeigenNetflixKároly királyJohn LegendHarry herceg

Harry herceg ezt a 10 részes műsort látva könnyen elgondolkodhat azon, hogy haza kéne menni apuhoz (I. Károly király) kibékülni, és elfelejteni a kedves nejét. Meghan Markle ugyanis több mint kínos a Szeretettel, Meghan című lifestyle műsornak álcázott egótripjében. Az első évad is pusztító volt, de a második még azon is túltett. Mondjuk az abszolút szekunderszégyen nem hozzá, hanem az egyetlen valódi sztárvendégéhez, Chrissy Teigen és férje, az elismert zenész John Legend nevéhez fűződik.

Meghan Markle, Picture MUST credit: Netflix The trailer for season two of Meghan Markle's Netflix lifestyle series With Love, Meghan has been released. The 44-year-old Duchess of Sussex's show hosts more guests in a rented house near her Montecito mansion for privacy reasons. With Love, Meghan was renewed for a second season just as season one was released in March. All the episodes were for both series filmed at the same time, it is understood.  Guests on season two include musician John Legend’s wife Chrissy Teigan and millionaire business woman and podcast host Jamie Kern Lima, who has previously interviewed the royal. In the one-minute, 27-second teaser, Meghan is seen eating cheese, prepping snacks and drinks with friends and even reveals the food her husband Prince Harry doesn't like.  While preparing a seafood dish the mother-of-two says:” Do you know who doesn't like lobster? My husband.“ As the trailer comes to an end, Meghan is sitting around a fire toasting marshmallows with friends and declares: “I love these moments of discovery and beauty. So let's be curious together.? However, despite getting a mention, there is no sign of husband Prince Harry, 40. Meghan's lifestyle show failed to break into Netflix's top 300 programmes for the first half of 2025 The series will start streaming on August 26. Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle önmagát is alulmúlta (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Meghan Markle Netflix

Az első, amúgy borzasztó évadban a lifestyle show annyit jelentett Meghan Markle-nek, hogy rájött arra, hogy hogyan készül a pattogatott kukorica, előre csomagolt cuccokat csomagolt újra, órákig szeletelt zöldséget azért, hogy elegáns legyen egy falat, és körülbelül a tejbegrízhez is virágot szórt, mert az „elegáns és szép". Innen csak felfele vezethet az út, gondolhatjuk naivan, de tévedtünk, Meghan Markle még önnön magát is alulmúlta. 

Visszatér az ázsiai származású, nevesincs sminkese az első évadból, akiről ordít, hogy meleg, de ha véletlenül nem tűnne fel, akkor Meghan két semmit mondó beszélgetés közben kisminkeli és csajszinak hívja, ami nettó kínos. Két sztárséf érkezik a konyhába, akiket előre megvett tésztával és fonnyasztott hagymával várnak, mindenkit egy darabbal, vagyis nem vágta oda a büdzsét. Utána jött a nagy ötlet: kössenek virágot. Itt több probléma volt, ami egy sufnituning showban is gáz lenne, de egy 100 milliós Netflix műsorban pláne. 

Picture MUST credit: Netflix The trailer for season two of Meghan Markle's Netflix lifestyle series With Love, Meghan has been released. The 44-year-old Duchess of Sussex's show hosts more guests in a rented house near her Montecito mansion for privacy reasons. With Love, Meghan was renewed for a second season just as season one was released in March. All the episodes were for both series filmed at the same time, it is understood.  Guests on season two include musician John Legend’s wife Chrissy Teigan and millionaire business woman and podcast host Jamie Kern Lima, who has previously interviewed the royal. In the one-minute, 27-second teaser, Meghan is seen eating cheese, prepping snacks and drinks with friends and even reveals the food her husband Prince Harry doesn't like.  While preparing a seafood dish the mother-of-two says:” Do you know who doesn't like lobster? My husband.“ As the trailer comes to an end, Meghan is sitting around a fire toasting marshmallows with friends and declares: “I love these moments of discovery and beauty. So let's be curious together.? However, despite getting a mention, there is no sign of husband Prince Harry, 40. Meghan's lifestyle show failed to break into Netflix's top 300 programmes for the first half of 2025 The series will start streaming on August 26. Picture supplied by JLPPA
Szerencsére Meghan jól érezte magát, 100 millió dollárért (Fotó: JLPPA / Bestimage)
  • Mivel Meghan még mindig azt kamuzza, hogy az ő háza, ezért úgy tesz, mintha otthon lenne, de azt se tudja, mi-hol van. 
  • A virágkötészethez nagyjából az összes lyukas kaspót sikerült kiválasztania. 
  • A női sztárséf ellenzi a vágott virágokat, ő a cserepes növényeket szereti. Meghan erre annyit mond: ez érdekes! (Itt eshetett le neki, hogy a program nem lesz sikeres)
  • A végén mindenkinek kábé két szál virág és egy kis zöld jutott, Meghan meg egy fél asztalnyi csokrot készített. Az a fránya egó...

Miután végignéztük, hogy a sminkes megtanul vajat olvasztani, alig párszor rányomul a másik ázsiai séfre, és már azt kívánjuk, inkább menjenek szobára, mert még akkor is érdekesebb lesz a műsor, rögtön jön a második rész, a tévétörténeti mélypont. 

April 11, 2025, Los Angeles, California, USA: John Legend with children Miles and Luna and wife Chrissy Teigen attend the regular season NBA game between the Los Angeles Lakers and the Houston Rockets on Friday April 11, 2025 at Crypto.com Arena in Los Angeles, California. Lakers defeat Rockets, 140-109. ARIANA RUIZ/PI (Credit Image: © PI via ZUMA Press Wire)
John Legend neje nem tudja, mikor született az egyik gyereke (Fotó: Ariana Ruiz)

Chrissy Teigen szégyene

A modell-színésznő Chrissy Teigen 20 éve barátnője Meghannak, igaz ebből úgy 17 évig nem találkoztak. Egy szelet pirítóssal és egy teával várja a modellt, akivel kitalálják, kovászos kekszet és préselt virágos ékszereket készítenek a gyerekeiknek. A második ötlet még cuki is, amikor ez elhangzik, egy pillanatra beköszön John Legend, de utána fut is, gondolom minimum kínos volt neki az egész. A következő nehéz feladat, hogy a négygyerekes Chrissy megmondja, melyik hónapban születtek a gyerekei, mert ahhoz választanak virágot. Szerencsére van egy tetoválása a karján, amin rajta vannak a születésnapok, de mint kiderült, annyira gagyi, hogy az egyik gyereké nem látszik. 

Igen, a modellnek fogalma sincs, mikor született a gyereke! Ahhoz, hogy ezt kiderítse, az időközben valamikor visszatérő John Legend segítségét kellett kérnie!

Ez volt az a pont, hogy miután megnyomtuk a stop gombot, sírva röhögtünk ezen a szekunderszégyen műsoron, egy pillanatra bosszúsan átgondoltuk, hogy ebből a pénzből hány éhező, beteg vagy árva gyereknek lehetett volna jobb élete, majd átkapcsoltunk egy másik Netflix-műsorra. A Szeretettel, Meghan még egótripnek is rossz, kínos pénzkidobás!

10/0 

A Szeretettel, Meghan minden része elérhető a Netflix kínálatában!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!