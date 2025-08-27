Becsengettek! Mindjárt indul az iskola: mutatjuk a legjobb sulis filmeket és Robin Williams tartja az első órát

Vészesen közeledik az új tanév, egy hét múlva becsengetnek és ismét megtelnek az iskolapadok. Érdemes kihasználni az utolsó szabad napokat, és ha nem a medence mellett vagy a Balaton parton töltjük el a vakáció végét, akkor egy filmmaratonnal is ráhangolódhatunk az évkezdésre. Összeszedtünk néhány olyan filmet, amivel kicsit talán könnyebb átvészelni az iskolakezdés okozta sokkot. A listából természetesen nem hiányozhat a Robin Williams főszereplésével készült Holt költők társasága és az idén 40 éves jubileumát ünneplő Nulladik óra sem.
Az 1989-es Holt költők társasága igazi kultfilmmé vált az évek alatt. Mr. Keating (Robin Williams) személyében új tanerő érkezik a Welton Akadémiára, Neil Perry, akit a Doktor House sztárja Robert Sean Leonard alakít, és osztálytársai pedig nem is sejtik, hogy iskoláséveik egyik legmeghatározóbb tanévét kezdik meg. A kölyökképű Ethan Hawke is felbukkan az új fiú, Todd Anderson szerepében. Keating az iskola szellemiségétől merőben eltérő tanítási módszereivel kicsalogatja a fiúkat a csigaházukból és megtanítja őket a “Carpe Diem” jelentésére. A Holt költők társasága tökéletes választás, ha szellemi felfrissülésre vágyunk, azonban jó lesz, ha kéznél van egy csomag papírzsebkendő.
A Nulladik óra John Hughes rendező kezei alól kikerült tinidráma, mely szintén a kötelező klasszikus filmes magasságokba emelkedett az elmúlt évtizedek során. Az öt nebuló, Bender (Judd Nelson), Claire (Molly Ringwald), Andrew (Emilio Estevez), Allison (Ally Sheedi) és Brian (Anthony Michael Hall) kénytelenek a szombatjukat az iskola falai között büntetéssel tölteni. A fertelmes igazgató, Mr. Vernon, akit Paul Gleason alakít, egy feladattal bízza meg őket. Esszét kell írniuk arról, hogyan látják saját magukat. Az öt látszólag teljesen különböző diáknak kicsit sem fűlik a foga a feladathoz, sőt, elsőre egymás társaságától sincsenek elragadtatva, azonban az élet nagy igazsága végül érvényesül, és a “közös szívás” összehozza a különc társaságot. Igazi szívmelengető tanmese a diákévek tanórákon kívüli nehézségeiről, aki pedig távolról tekint vissza ezekre az évekre, azt kellemes nosztalgia töltheti el.
A Tíz dolog, amit utálok benned a Batman: A Sötét lovag sztárja, a tragikusan fiatalon elhunyt Joker, azaz Heath Ledger, Julia Stiles és Joseph Gordon-Levitt főszereplésével készült tinivígjáték. Ennél azonban sokkal mélyebb rétegei vannak ennek a mozinak, kezdve azzal, hogy a forgatókönyv alapjául Shakespeare A makrancos hölgy című drámája szolgált. A film tulajdonképpen egy modern kori Shakespeare-feldolgozás, azzal a plusz csavarral, hogy az események helyszíne egy középiskola, hőseink pedig gimnazista diákok. Számos apró shakespeare-i utalást rejtettek el az alkotók, például a Heath Ledger által alakított bajkeverő Patrick, akinek családneve Verona. Vagy a főszerepet játszó Julia Stiles-ra és filmes kishúgára, Biancára (Larisa Oleynik) kirótt ítélet, hogy Bianca akkor randizhat, ha borzasztó természetű nővére is szerez magának egy fiút. Rendhagyó irodalomóra következik páratlan humorral és a Letters to Cleo zenekar fülbemászó dallamaival.