Becsengettek! Mindjárt indul az iskola: mutatjuk a legjobb sulis filmeket és Robin Williams tartja az első órát

Vészesen közeledik az új tanév, egy hét múlva becsengetnek és ismét megtelnek az iskolapadok. Érdemes kihasználni az utolsó szabad napokat, és ha nem a medence mellett vagy a Balaton parton töltjük el a vakáció végét, akkor egy filmmaratonnal is ráhangolódhatunk az évkezdésre. Összeszedtünk néhány olyan filmet, amivel kicsit talán könnyebb átvészelni az iskolakezdés okozta sokkot. A listából természetesen nem hiányozhat a Robin Williams főszereplésével készült Holt költők társasága és az idén 40 éves jubileumát ünneplő Nulladik óra sem.

Egészen más lett volna a középiskola, ha Robin Williams okít minket az életre (Fotó: Touchstone Pictures / NORTHFOTO)

Bárcsak Robin Williams tanítana minket is

Az 1989-es Holt költők társasága igazi kultfilmmé vált az évek alatt. Mr. Keating (Robin Williams) személyében új tanerő érkezik a Welton Akadémiára, Neil Perry, akit a Doktor House sztárja Robert Sean Leonard alakít, és osztálytársai pedig nem is sejtik, hogy iskoláséveik egyik legmeghatározóbb tanévét kezdik meg. A kölyökképű Ethan Hawke is felbukkan az új fiú, Todd Anderson szerepében. Keating az iskola szellemiségétől merőben eltérő tanítási módszereivel kicsalogatja a fiúkat a csigaházukból és megtanítja őket a “Carpe Diem” jelentésére. A Holt költők társasága tökéletes választás, ha szellemi felfrissülésre vágyunk, azonban jó lesz, ha kéznél van egy csomag papírzsebkendő.

Robin Williams halála még hidegrázósabbá teszi a filmet! a világsztár szövegeinek nagyjából 15%-a improvizáció volt (Fotó: KPA)

Nulladik óra (1985)

A Nulladik óra John Hughes rendező kezei alól kikerült tinidráma, mely szintén a kötelező klasszikus filmes magasságokba emelkedett az elmúlt évtizedek során. Az öt nebuló, Bender (Judd Nelson), Claire (Molly Ringwald), Andrew (Emilio Estevez), Allison (Ally Sheedi) és Brian (Anthony Michael Hall) kénytelenek a szombatjukat az iskola falai között büntetéssel tölteni. A fertelmes igazgató, Mr. Vernon, akit Paul Gleason alakít, egy feladattal bízza meg őket. Esszét kell írniuk arról, hogyan látják saját magukat. Az öt látszólag teljesen különböző diáknak kicsit sem fűlik a foga a feladathoz, sőt, elsőre egymás társaságától sincsenek elragadtatva, azonban az élet nagy igazsága végül érvényesül, és a “közös szívás” összehozza a különc társaságot. Igazi szívmelengető tanmese a diákévek tanórákon kívüli nehézségeiről, aki pedig távolról tekint vissza ezekre az évekre, azt kellemes nosztalgia töltheti el.