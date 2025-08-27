Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj! NATO-tagországot támadott meg Ukrajna?

iskolakezdés

Becsengettek! Mindjárt indul az iskola: mutatjuk a legjobb sulis filmeket és Robin Williams tartja az első órát

31 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan szól a csengő és kezdődik a tanév, de addig még beleférhet az időnkbe egy filmmaraton a legjobb iskolai témájú filmekkel. Robin Williams tanácsait is érdemes lehet megfogadni, a Nulladik óra szereplői pedig nagy igazságokra taníthatnak minket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
iskolakezdésrobin williamsHolt költők társaságafilm

Vészesen közeledik az új tanév, egy hét múlva becsengetnek és ismét megtelnek az iskolapadok. Érdemes kihasználni az utolsó szabad napokat, és ha nem a medence mellett vagy a Balaton parton töltjük el a vakáció végét, akkor egy filmmaratonnal is ráhangolódhatunk az évkezdésre. Összeszedtünk néhány olyan filmet, amivel kicsit talán könnyebb átvészelni az iskolakezdés okozta sokkot. A listából természetesen nem hiányozhat a Robin Williams főszereplésével készült Holt költők társasága és az idén 40 éves jubileumát ünneplő Nulladik óra sem.

Egészen más lett volna a középiskola, ha Robin Williams okít minket az életre (Fotó: Touchstone Pictures / NORTHFOTO)
Egészen más lett volna a középiskola, ha Robin Williams okít minket az életre (Fotó: Touchstone Pictures / NORTHFOTO)

Bárcsak Robin Williams tanítana minket is 

Az 1989-es Holt költők társasága igazi kultfilmmé vált az évek alatt. Mr. Keating (Robin Williams) személyében új tanerő érkezik a Welton Akadémiára, Neil Perry, akit a Doktor House sztárja Robert Sean Leonard alakít, és osztálytársai pedig nem is sejtik, hogy iskoláséveik egyik legmeghatározóbb tanévét kezdik meg. A kölyökképű Ethan Hawke is felbukkan az új fiú, Todd Anderson szerepében. Keating az iskola szellemiségétől merőben eltérő tanítási módszereivel kicsalogatja a fiúkat a csigaházukból és megtanítja őket a “Carpe Diem” jelentésére. A Holt költők társasága tökéletes választás, ha szellemi felfrissülésre vágyunk, azonban jó lesz, ha kéznél van egy csomag papírzsebkendő. 

Robin Williams szövegeinek nagyjából 15%-a improvizáció volt (Fotó: KPA)
Robin Williams halála még hidegrázósabbá teszi a filmet! a világsztár szövegeinek nagyjából 15%-a improvizáció volt (Fotó: KPA)
  • Nulladik óra (1985) 

A Nulladik óra John Hughes rendező kezei alól kikerült tinidráma, mely szintén a kötelező klasszikus filmes magasságokba emelkedett az elmúlt évtizedek során. Az öt nebuló, Bender (Judd Nelson), Claire (Molly Ringwald), Andrew (Emilio Estevez), Allison (Ally Sheedi) és Brian (Anthony Michael Hall) kénytelenek a szombatjukat az iskola falai között büntetéssel tölteni. A fertelmes igazgató, Mr. Vernon, akit Paul Gleason alakít, egy feladattal bízza meg őket. Esszét kell írniuk arról, hogyan látják saját magukat. Az öt látszólag teljesen különböző diáknak kicsit sem fűlik a foga a feladathoz, sőt, elsőre egymás társaságától sincsenek elragadtatva, azonban az élet nagy igazsága végül érvényesül, és a “közös szívás” összehozza a különc társaságot. Igazi szívmelengető tanmese a diákévek tanórákon kívüli nehézségeiről, aki pedig távolról tekint vissza ezekre az évekre, azt kellemes nosztalgia töltheti el. 

A Bender által elkezdett, de soha be nem fejezett vicc a forgatókönyvben is félig volt megírva, a rendező John Hughes sem tudta a csattanót (Fotó: Universal Pictures / Universal Pictures)
A Bender által elkezdett, de soha be nem fejezett vicc a forgatókönyvben is félig volt megírva, a rendező John Hughes sem tudta a csattanót (Fotó: Universal Pictures / Universal Pictures)
  • Tíz dolog, amit utálok benned (1999)

A Tíz dolog, amit utálok benned a Batman: A Sötét lovag sztárja, a tragikusan fiatalon elhunyt Joker, azaz Heath Ledger, Julia Stiles és Joseph Gordon-Levitt főszereplésével készült tinivígjáték. Ennél azonban sokkal mélyebb rétegei vannak ennek a mozinak, kezdve azzal, hogy a forgatókönyv alapjául Shakespeare A makrancos hölgy című drámája szolgált. A film tulajdonképpen egy modern kori Shakespeare-feldolgozás, azzal a plusz csavarral, hogy az események helyszíne egy középiskola, hőseink pedig gimnazista diákok. Számos apró shakespeare-i utalást rejtettek el az alkotók, például a Heath Ledger által alakított bajkeverő Patrick, akinek családneve Verona. Vagy a főszerepet játszó Julia Stiles-ra és filmes kishúgára, Biancára (Larisa Oleynik) kirótt ítélet, hogy Bianca akkor randizhat, ha borzasztó természetű nővére is szerez magának egy fiút. Rendhagyó irodalomóra következik páratlan humorral és a Letters to Cleo zenekar fülbemászó dallamaival.   

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!