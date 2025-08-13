Elindult a forgatás! Már készül Netflixre az új Narnia – fotókon az új szereplők

Forog a Greta Gerwig rendezésében készülő netflixes Narnia univerzum első darabja. A film, amely jelen állás szerint 2026-ban várható IMAX-ben és a streaming platformon C.S. Lewis könyvét, A varázsló unokaöccse című könyvet dolgozza fel. A napokban előkerült pár fotó, amikből kiderül, hogy jóeséllyel a film valós környezetben játszódó keretsztoriját forgathatják éppen.

Ők lehetnek az új Narnia film leendő sztárjai? (Fotó: UnBoxPHD / SplashNews.com)

A legújabb Narnia film egy előzménytörténet lesz

A fotók arra utalnak, hogy a film egyik fő helyszíne az 50-es évekbeli London lesz, ami némi kreatív változtatásra enged következtetni, hiszen a könyv a viktoriánus angliában játszódik. A képeken láthatjuk Greta Gerwig rendezőt, ahogy két gyerekszínésszel, David McKennával and Beatrice Campbellel dolgozik, akik a történet főhőseit, Digory Kirköt és Polly Plummert játsszák. A fotókat az UnBoxPHD, valamint a What's on Netflix közölte le.

Amit még tudunk a projektről, hogy a tavaly nagy sikert élvező Barbie filmet is gondozó Greta Gerwig igazi sztárcsapattal dolgozhat együtt. A források szerint megjelenik majd Emma Mackey (Fehér boszorkány), Daniel Craig (Andrew Ketterley), Carey Mulligan (Mabel Kirke) és Meryl Streep (Aslan) - nem káprázik a szemünk, a jellemzően férfi szerepként ismert Aslan, a bölcs oroszlán Meryl Streephez került, ami egy különös döntés de kíváncsian várjuk. A filmsorozat nyolc epizódot vetít előre C.S. Lewis fantasztikus univerzumában.