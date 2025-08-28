Szenzáció! Johnny Deep lányával forgathat a magyar rendező

A világ egyik legnagyobb filmes magazinjának adott interjút a Saul fia rendezője. Nemes Jeles László a Deadline-nak többek között arról is beszélt, hogy Magyarországon sokkal nagyobb alkotói szabadságot kapott, mint amit Hollywoodban kapna.

Nemes Jeles László nem kedveli az amerikai stúdiórendszert (Fotó: Prensa Internacional / NORTHFOTO)

Nemes Jeles László Hollywoodról nincs jó véleménnyel

A rendezőt az Árva című filmje kapcsán interjúvolta meg a Deadline, ugyanis a 2018-as Napszállta óta ez az első mozifilmje a rendezőnek. Sokan azt gondolták volna, hogy egy Oscar-díjas film megrendezése azonnal megnyit minden kaput a most 49 éves direktor előtt, de a saját elmondása szerint ez nagyon nem így volt.

Nehéz beilleszkednem a stúdióvezetők által működtetett rendszerbe. Úgy tűnik, egyre inkább nem emberek hozzák a döntéseket, hanem egész csapatok vagy marketing algoritmusok. Annál is inkább zavaró, hogy nem olyan jók. Valahányszor el akartam készíteni egy projektet, azt mondták: 'Ó, nagyszerű, de nem nekünk való.' Talán azt akarják, hogy csináljak valami mást...

- mesélte a lapnak a magyar rendező.

Világsiker lehet az Árva (Fotó: NFI)

Nemes Jeles László a magyar filmipart éltette

A direktor többek között a NFI támogatásával készítette el legújabb játékfilmjét, amit október 23-án mutatnak be országszerte, előtte azonban a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál és a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is szerepel az Árva. A rendezőnél arra is rákérdezett a lap szakújságírója, hogy érzett-e politikai nyomást vagy visszahúzást a film készítése alatt magyar rendszerből.

Nem, egyáltalán nem. Szerencsés vagyok, hogy soha senki nem szólt bele a kreatív munkámba, ami vicces, mert kipróbáltam az angolszász rendszert, ahol mindenki irányítani akar

– mesélte Nemes Jeles László a lapnak.

Az Árva után mégis jöhet Hollywood? (Fotó: Nasser Berzane / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Nemes Jeles László következő filmjében Lily-Rose Depp szerepelhet

Az Árva nemzetközi sikere azonban újabb lökést adhat a rendezőnek, aki már a következő, francia projektjére készül elő: a II. világháború alatt játszódó Moulin című filmnek a francia szupersztár, Gilles Lellouche lesz a főszereplője. Hollywood azonban továbbra is várja Nemes Jelest, ugyanis az imdb.com szerint az Outer Dark című dráma, amiben egy anya újszülött gyermekét elveszti a bátyja, lehet majd Nemes Jeles amerikai filmje. A főszerepet Johnny Depp lánya, Lily-Rose Depp alakítja, a férfi főszerepet a Saltburn és az Eufória szépfiúja, Jacob Elordi játssza a tervek szerint.