Megvan az új Rambo! Netflixes szépfiú veszi át a stafétát Sylvester Stallone-tól

Már több mint négy évtizede annak, hogy Andy Vajna megajándékozta az utókort a filmtörténelem egyik legbrutálisabb akció-franchise-ának első felvonásával, az 1982-es Rambo – Első vérrel. A vietnámi veteránról szóló mozi és annak sztárja, Sylvester Stallone egyhamar a VHS-korszak egyik legmeghatározóbb alakjává avanzsált, és a másfél órás film az évek alatt további négy fejezetet kapott. A legutóbbi, 2019-es Rambo V. – Utolsó vérben a naplementébe ellovagoló főhős szép lezárást kapott, melyet most nem is terveznek megbolygatni, helyette inkább a karakter sorsának döntéshozói az idő kerekén tekernek egy nagyot visszafelé, és az akciósztár fiatalkoráról szeretnének mesélni egy előzményfilm kereteiben. Ehhez azonban szükségük van egy ifjú titánra, aki méltó utódja lehet az azóta már a Tulsa királya című sorozatával a streaming világát is meghódító Stallone-nak, és úgy tűnik, a Netflix egyik közkedvelt sztárjának, Noah Centinónak a személyében meg is találták az új Rambót.

Rocky mellet Rambo a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok legkedveltebb alakja, de a legendás akciósztárnak el kellett köszönnie ettől a szereptől, hogy átadja a helyét a Netflix üdvöskéjének

(Fotó: Elcajo Productions / NORTHFOTO)

Netflixes romkomokból a vietnámi háborúba

De ki is pontosan ez a Szoboszlai Dominikra megszólalásig hasonlító Noah Centineo? Nos, a romantikus komédiák szerelmesei, illetve azok számára, akik már évek óta heti rendszerességgel vissza-visszalátogatnak a Netflix felületére, biztosan nem ismeretlen az amerikai szépfiú szívdobbantó tekintete. Centineo ugyanis a vörös streamingóriáson megjelent A fiúknak-filmekkel szerzett magának hírnevet, egészen pontosan annak első felvonásával, a 2018-ban megjelent A fiúknak, akiket valaha szerettem című szerelmes vígjátékkal. Ezt követően felbukkant még a Kristen Stewart-féle Charlie angyalai-remake-ben, illetve az idei Supermannel újjászülető egykori DC-univerzum utolsó koporsószögének számító Black Adamben is láthattuk a hamarosan MMA-harcost alakító Dwayne Johnson mellett.

Noah Centineo dobta a Netflixen megszokott, jófiús külsejét és nagy hajat, valamint dús szakállat növesztett magának (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / AFF)

Legutóbb a Hadviselés címre keresztelt háborús drámában tette le névjegyét egy kisebb szerepben, talán pont ezzel a szerepével győzte meg az új Rambo producereit, hogy belőle lehet a tökéletes Sylvester Stallone-utód. A puskaropogtatásban, illetve a hadszíntéri áldozat- és traumagyűjtögetésben való jártasságot meg is követeli Rambo előzménysztorija, hiszen a mozi miden bizonnyal a vietnámi háború vérzivataros idejére kalauzolja majd vissza a nézőket, és a rajongók végre láthatják azokat az eseményeket, amikről Stallone karaktere már több epizódban is véresen izgalmas anekdotákat zengett nekünk.