Szerencsét hozott a hatalmas pocak: 5+1 színésznő, akik terhesen vették át az Oscar-díjat

Akad pár színésznő Hollywoodban, aki élete legnagyobb pillanata előtt élhette meg élet második legnagyobb pillanatát. Hat sztár ugyanis gyermekével a szíve alatt vehette át a filmvilág legrangosabb elismerését vagyis az Oscart, akad köztük olyan is, aki majdnem hogy a díjátadóról ment a szülőszobára.

Eva Marie Saint az Oscar után a szülőszobára ment 1955-ben (Fotó: ZUMA Movie Library)

5+1 színésznő, akik terhesen vették át az Oscar-díjat

Eva Marie Saint

Jelenleg a világ legidősebb élő Oscar-díjas színésznője Eva Marie Saint. A 101 éves filmcsillag elég későn, 30 évesen kezdte el a filmezést, Elia Kazan legendás, A rakparton című filmjében, amiben Marlon Brando volt a partnere. A korrupcióról és a munkásosztály kizsákmányolásáról szóló filmben Edie szerepéért Saint rögtön egy női mellékszereplőnek járó díjjal debütált Hollywoodban. A színésznő Frank Sinatrától vette át a díjat már minden órás terhesként, még poénkodott is a színpadon, hogy most már jöhet a gyerek. A színésznő kis túlzással a gáláról a szülőszobára ment, ugyanis fia két nappal a ceremónia után született meg és a Darrell nevet kapta.