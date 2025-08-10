Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hármas karambol az M3-ason, a bámészkodók miatt növekszik a torlódás

Meryl Streep

Szerencsét hozott a hatalmas pocak: 5+1 színésznő, akik terhesen vették át az Oscar-díjat

29 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vannak sztárok, akik duplán örülhettek az a neves díjátadón. Ezek a színésznők nemcsak Oscart kaptak a rangos estén, de az elismerést gyermekükkel a szívük alatt élhették át.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meryl StreepOscarCatherine Zeta-JonesOscar-díjas színészekNatalie Portman

Akad pár színésznő Hollywoodban, aki élete legnagyobb pillanata előtt élhette meg élet második legnagyobb pillanatát. Hat sztár ugyanis gyermekével a szíve alatt vehette át a filmvilág legrangosabb elismerését vagyis az Oscart, akad köztük olyan is, aki majdnem hogy a díjátadóról ment a szülőszobára. 

Oscar; Film History: Oscars. Original Film Title: Film History: Oscars, PICTURED: EVA MARIE SAINT, IN CAST: (Credit Image: Â© Album/Entertainment Pictures via ZUMA Press)
Eva Marie Saint az Oscar után a szülőszobára ment 1955-ben (Fotó: ZUMA Movie Library)

5+1 színésznő, akik terhesen vették át az Oscar-díjat

Eva Marie Saint

Jelenleg a világ legidősebb élő Oscar-díjas színésznője Eva Marie Saint. A 101 éves filmcsillag elég későn, 30 évesen kezdte el a filmezést, Elia Kazan legendás, A rakparton című filmjében, amiben Marlon Brando volt a partnere. A korrupcióról és a munkásosztály kizsákmányolásáról szóló filmben Edie szerepéért Saint rögtön egy női mellékszereplőnek járó díjjal debütált Hollywoodban. A színésznő Frank Sinatrától vette át a díjat már minden órás terhesként, még poénkodott is a színpadon, hogy most már jöhet a gyerek. A színésznő kis túlzással a gáláról a szülőszobára ment, ugyanis fia két nappal a ceremónia után született meg és a Darrell nevet kapta. 

1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!