Itt a nagy bejelentés: Anthony Starr végleg elköszönt Homelander karakterétől

A 2010-es évekre a képregényfilmek az egyik, vagy talán egyenesen a legnépszerűbb zsánerré nőtték ki magukat. A műfaj egy idő után a televízió világát is meghódította, ám aztán érkezett az Amazon Prime Video merész vállalkozása, ami csavart egy nagyot a dolgok addigi állásán. A Garth Ennis és Darick Robertson képregénye alapján készült, The Boys (magyarul: A fiúk) című széria ugyanis teljesen más köntösbe bújtatta az addig megszokott szuperhős-archetípusokat, minek következtében rögtön óriási népszerűségre és méretes fanbázisra tett szert. A Karl Urbant, Jack Quaidet vagy a súlyos egészségügyi problémáját leküzdő Erin Moriartyt alkalmazó műsor indulása óta már négy évad jelent meg, az ötödik fejezet forgatását pedig hetekkel ezelőtt befejezték, a fő gonoszt, Homelandert, azaz Hazafit alakító színész, Antony Starr csak most köszönt el a rajongóktól.

A legnézettebb Amazon Prime-filmek és sorozatok között élen jár évek óta a hamarosan 5. évaddal jelentkező The Boys, azaz A fiúk című sorozat (Fotó: Jasper Savage/Amazon Studios / NORTHFOTO)

Antony Starr könnyes búcsút int a The Boys-nak

A The Boys 5. felvonásának forgatását tavaly novemberben kezdték el, és alig pár hónap alatt rögzítették is a grandiózus sorozatzáró epizódok képsorait. Noha a jelenetek rögzítését már a múlt hónapban abbahagyták, a széria sztárja, Antony Starr egészen mostanáig várt azzal, hogy összeszedje a gondolatait, és egy hosszú Instagram-posztban köszönjön el szeretett műsorától:

Imádom ezt a sorozatot. És imádom ezt a karaktert. Tényleg. Nagyon hiányozni fog, hogy minden nap munkába induljak, tudva, hogy mit szeretnénk elérni, de sosem tudva, hova jutunk el a nap végére… csak azt tudva, hogy élvezetes lesz, és elképesztően kreatív kihívás. Ez a bonyolult karakter teret adott, hogy felfedezzek és átlépjek határokat olyan módon, amire nem számítottam, és mindig hálás leszek ezért az élményért.

– írja a bejegyzésben az új-zélandi színész, aki a rajongóknak is külön megköszönte élete egyik legizgalmasabb élményét.

Antony Starr karaktere, Homelander a tévétörténelem egyik leggnoszabb figurája (Fotó: James Minchin/Amazon Studios / NORTHFOTO)

Mi lesz A fiúk sorsa a Prime-on?

Noha úgy tartja a mondás, hogy „soha ne mondd, hogy soha”, szinte 100 százalékig biztosra vehető, a The Boys 5. évada egyben az utolsó is lesz. A 2026-ban megjelenő fináléig azonban lesz mivel hangolódniuk a széria szerelmeseinek. A fiúk spinoffja, az Arnold Schwarzenegger fiát, Patrick Schwarzeneggert is a soraiban tudó V generáció ugyanis idén szeptemberben új évaddal jelentkezik, a The Boys záróakkordját követően pedig ebben a mellékprojektben és további spinoffokban is találhatnak majd vigaszt a rajongók. Ezek közé, a még formálódó, új munkatervek közé tartozik az 1950-es években játszódó előzménysorozatként funkcionáló Vought Rising, de gondolatban van még egy The Boys: Mexico címre keresztelt műsor is, mely az amerikai határtól délre helyezi át a sztori cselekményét.