Tényleg sosem lesz folytatás? A botrány ellenére is zseniális: Sandman-Az álmok fejedelme

A Sandman-Az álmok fejedelme a második évaddal véget is ért. A Netflixen mostanában divattá vált, hogy az újabb évadok is több részletben érkezek, nem volt ez másként a Sandman esetében sem, a második évad utolsó 6 epizódja július 24-én került fel a streamingre. A sorozat a Neil Gaiman amerikai író tollából született képregényeken alapszik. Az írót mostanában övező botrányok kicsit sem kedveztek az újonnan debütáló második évad fogadtatásának, a Netflix rövid úton szerződést is bontott Gaimannel, így ő már nem vehetett részt az új évad előkészületeiben. A rajongók főként a Redditen adtak hangot nemtetszésüknek, sokan azt vallják, hogy innentől kezdve bojkottálnak minden terméket, ami az íróhoz köthető. Neil Gaimant tavaly nyáron vádolták meg szexuális zaklatással. Eddig 7 nő állt elő azzal, hogy az ünnepelt író zaklatta őket, köztük a család alkalmazásában álló bébiszitter is. Gaiman szénája nem áll túl fényesen, ezidőtájt több projekten is dolgozott, amik jelenleg kútba estek az őt ért vádak miatt. Sajnálatos módon a Sandman is erre a sorsra jutott, a sorozatot a második évaddal lezártnak tekinti a Netflix. Szerencsére élvezeti értékéből semmit nem vont el a botrány, a széria így is zseniálisan sikerült.

A Sandman vegyes fogadtatása és Neil Gaiman botránya ellenére az utóbbi évek egyik legjobb fantsy sorozata lett (Fotó: Ian West / PA Wire)

Sandman-Az álmok fejedelme: egy istennek is lehetnek érzései

Főhősünk, Morpheus (Tom Sturridge) az első évad végére helyrehozza a birodalmában esett károkat. Történetünk kezdetén egy halandó mágus ugyanis elfogja az Álmok fejedelmét és 100 éven át bezárva tartja a pincében, megfosztva őt mágikus tárgyaitól is, ami megtépázza az Álmok birodalmát.

Morpheus végre kiszabadul és visszatér, hogy rendet tegyen, majd küldetésre indul, hogy visszaszerezze, ami az övé. Útja során szembekerül magával Luciferrel is, akit a Trónok harca sztárja, Gwendoline Christie alakít, és új barátokra is szert tesz egy holló, Matthew (Patton Oswalt), és egy boszorkány, Johanna Constantine (Jenna Coleman) személyében. De nem nyugodhat sokáig, birodalmát ismét külső erők fenyegetik. Egy emberlány, Rose Walker (Kyo Ra), aki különleges képességgel rendelkezik és az Álmok birodalmának sorsa függhet tőle. Rose barátja, Lytha (Razane Jammal) pedig szintén az események láncolatának fontos elemévé válik.