Tényleg sosem lesz folytatás? A botrány ellenére is zseniális: Sandman-Az álmok fejedelme

A Sandman-Az álmok fejedelme a második évaddal véget is ért. A Netflixen mostanában divattá vált, hogy az újabb évadok is több részletben érkezek, nem volt ez másként a Sandman esetében sem, a második évad utolsó 6 epizódja július 24-én került fel a streamingre. A sorozat a Neil Gaiman amerikai író tollából született képregényeken alapszik. Az írót mostanában övező botrányok kicsit sem kedveztek az újonnan debütáló második évad fogadtatásának, a Netflix rövid úton szerződést is bontott Gaimannel, így ő már nem vehetett részt az új évad előkészületeiben. A rajongók főként a Redditen adtak hangot nemtetszésüknek, sokan azt vallják, hogy innentől kezdve bojkottálnak minden terméket, ami az íróhoz köthető. Neil Gaimant tavaly nyáron vádolták meg szexuális zaklatással. Eddig 7 nő állt elő azzal, hogy az ünnepelt író zaklatta őket, köztük a család alkalmazásában álló bébiszitter is. Gaiman szénája nem áll túl fényesen, ezidőtájt több projekten is dolgozott, amik jelenleg kútba estek az őt ért vádak miatt. Sajnálatos módon a Sandman is erre a sorsra jutott, a sorozatot a második évaddal lezártnak tekinti a Netflix. Szerencsére élvezeti értékéből semmit nem vont el a botrány, a széria így is zseniálisan sikerült.
Főhősünk, Morpheus (Tom Sturridge) az első évad végére helyrehozza a birodalmában esett károkat. Történetünk kezdetén egy halandó mágus ugyanis elfogja az Álmok fejedelmét és 100 éven át bezárva tartja a pincében, megfosztva őt mágikus tárgyaitól is, ami megtépázza az Álmok birodalmát.
Morpheus végre kiszabadul és visszatér, hogy rendet tegyen, majd küldetésre indul, hogy visszaszerezze, ami az övé. Útja során szembekerül magával Luciferrel is, akit a Trónok harca sztárja, Gwendoline Christie alakít, és új barátokra is szert tesz egy holló, Matthew (Patton Oswalt), és egy boszorkány, Johanna Constantine (Jenna Coleman) személyében. De nem nyugodhat sokáig, birodalmát ismét külső erők fenyegetik. Egy emberlány, Rose Walker (Kyo Ra), aki különleges képességgel rendelkezik és az Álmok birodalmának sorsa függhet tőle. Rose barátja, Lytha (Razane Jammal) pedig szintén az események láncolatának fontos elemévé válik.
Az Álmok fejedelme miközben próbálja fenntartani birodalma biztonságát, múltbeli tetteivel is szembesül, családi viszályokba keveredik és látványos változásokon megy keresztül. A két évad Morpheus jellemfejlődésének lenyomatává válik, ami általában nem jellemző a hozzá hasonló halhatatlan és hatalommal rendelkező entitásokra. A büszke nagyúr megtanul megbocsátani, szeretni, és szembenézni múltbeli hibáival, amiket aztán gőzerővel próbál helyrehozni a jelenben. Az egyetemes igazságok azonban még az ilyen nagyhatalmú lényekre is vonatkoznak.
Nem változtathatsz a múlton, kétszer nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Többek között ettől is zseniális a Sandman. Esendőként és sebezhetőként mutatja be ezeket a felfoghatatlan hatalommal rendelkező lényeket, isteneket és istennőket, így a néző könnyen azonosul a karakterekkel, akik közül még a legveszélyesebbek, mint a Korinthoszi névre hallgató engedetlen rémálom (Boyd Holbrook) is szerethetővé válnak.
A látványvilág ebben az esetben kulcsfontosságú, hiszen az Álmok birodalmáról és az Álmok fejedelméről van szó. Szerencsére az alkotók, David S. Goyer és Allan Heinberg nem okoztak csalódást ezen a téren sem. Az Álmok birodalma pontosan olyan, ahogy azt az ember elképzelné. Végtelen virágos mezők, Morpheus égbenyúló palotája, mágikus lények úton-útfélen.
Közben persze teret engednek a rémálmoknak is, hiszen ezek is szerves részét képezik az álomvilágnak. Az animált karakterek, mint Matthew a holló, vagy Merv a tökfejű madárijesztő precízen kidolgozottak, nincs rossz CGI utánérzésünk tőlük. Említésre méltó az egyes epizódok végén a stáblista, melynek megalkotására Dave McKean-t kérték fel, aki az eredeti Sandman-képregények borítóit is tervezte.
A második évad utolsó epizódjának végén, a stáblistába ékelve egy rövid jelenetben ismét visszaköszönnek a Fúriák, a végzet három asszonya, akik egy szerencsesütiben talált próféciát olvasnak fel. A prófécia szövege ugyan homályos és teret ad a legkülönfélébb értelmezéseknek, az azonban világossá válik, hogy a Végtelenek, azaz Álom és testvéreinek története még korántsem ért véget. A rajongókkal szemben ez különösen kegyetlen húzás volt, tekintve, hogy már egészen biztos, hogy a sorozat a második évaddal lezárult. Így elképzelhető, hogy a Sandman is bevonul majd azon sorozatok csarnokába, melyek nyitott kérdéseket hagynak nekünk örökül.