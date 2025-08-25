Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutálisan megkéselt egy kislányt a migráns, aki napokkal korábban megerőszakolt egy nőt

Sean Connery

Tudta? Sean Connery aktmodellből lett James Bond

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bond, James Bond. Sean Connery örökre bevéste magát Hollywood és a popkultúra emlékezetébe. Nem keződött könnyen a karrierje, de eseménydús és bomba alkotásokkal teli életet tudhat maga mögött. A színész ma lenne 95 éves.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sean Conneryjames bondindiana jones

Születésnapján emlékezünk Sir Sean Conneryről, az első James Bondról és Indiana Jones apjáról, akinek élete nehezen indult, de mégis a legjobbak között landolt.

Sean Connery death
Sean Connery James Bondja menő volt és több évre meghatározta a férfi ideált (Fotó: Danny Lawson)

Sean Connery filmekben is megmutatta valódi nagyságát

A színész 1930. augusztus 25-én született Edinburgh-ben egy szegény munkás család gyermekeként. Az anyagi nehézségek miatt tanulmányaival nehezen tudott haladni, az iskola helyett dolgozott segédmunkásként, életmentőként és aktmodellként is. A Királyi Haditengerészethez is csatlakozott, ahonnan gyomorfekélye miatt leszerelték. Kevesen tudják, de előbb volt focista, mint színész. Az ötvenes években, amikor az első színpadi játékát csinálta a South Pacific című musicalben, még profi labdarúgóként képzelte el a jövőjét, azonban mire a Manchester United ificsapatába hívták, jobban megszerette a színművészetet. Színészi karrierje innen csak felfelé haladt

Ha valami eszünkbe jut a színészről az egyértelműen a '60-as évekbeli James Bond-sorozat. Ian Fleming regényeinek hősét ő jelenítette meg először filmvásznon, és bár több iterációja is volt a filmsorozatnak, többféle színészi és rendező értelmezéssel, sokak szerint azóta se volt jobb 007-es ügynök. 

Élete során számtalan filmben megfordult, egyebek közt az Aki király akart lenni, A rózsa neve és az Aki legyőzte Al Caponét című filmben –  ez hozta el egyébként neki az Oscar-díjat legjobb férfi mellékszereplőként.

Egy hosszú és aktív élet után, 2020. október 31-én hunyt el 90 éves korában a Bahamákon. Sean Connery halála az egész világot megrázta. 

Sean Connery filmes örökségében jelen van a jellegzetes skót akcentusa, az időtálló és karizmatikus jelenléte és hogy nem ragadt be egyetlen zsánerbe közel 50 éves karrierje alatt. Legyen szó a férfi ideált évekig meghatározó James Bondról, Indiana Jones apjaként az enyhén demens Henry Jones professzorról, széles színészi skálájával örökre beírta magát a filmtörténelembe.

Sean Connery legjobb filmjeiből egy galériát is összegyűjtöttünk. Katt rá!
 

 

0490003964
0490007269
56370792
19751217_jat_g90_035.jpg
Galéria: Sean Connery ma lenne 95 éves
1/8
A Dr. No a James Bond sorozat legelső része, ezt követően Connery hat hivatalos Bond filmben is játszott

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!