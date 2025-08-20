20 éve vesztette el Steve Carrell a szüzességet: sírva röhögtünk rajta

Két évtizeddel ezelőtt vártuk, hogy a kissé töketlen Andy végre célba érjen Trishnél és elveszítse azt, amit mindenki elakar. Ez lehetne egy tinivígjáték leírása, de itt Andy azaz Steve Carrell egy 40 éves pasi, akinek valahogy sose jött össze, hogy ágyba kerüljön valakivel. A 40 éves szűz alapötlete merész volt 2005-ben, ráadásul egy akkor szinte még ismeretlen színészre bízták a főszerepet, ugyanis Carrell akkor kezdte forgatni a The Office című sorozatot és előtte csak a 2003-as Minden6ó vicces tévébemondójaként láthatta pár pillanatra a nagyközönség. Judd Apatow azonban a rá jellemző könnyed, mégis fanyar humorral fogta meg a témát, ami 2005 meglepetés sikerévé tette a vígjátékot. Vajon 20 év után is ugyanolyan vicces a 40 éves szűz?

Steve Carrell kora ellenére berobbant a vígjáékkal (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A 40 éves szűz és Steve Carrel is bírja szuflával

A történetet gyakorlatilag egy mondatban össze lehet foglalni, ahogy fentebb is tettük: Andy eladó egy elektronikai boltban, tipikus lúzer alkat, aki 40 éves és még sosem volt nővel. Egy nap besétál a nagyszájú és vagány Trish a boltba, aki felébreszti Andy libidóját, ám ahogy mindenki, a férfi is nagyon fel akar készülni a nagy pillanatra, talán picit jobban is, mint mások. Judd Apatow filmjének a sikere az ismertlen Steve Carrell-en múlt, akit a szofisztikált Jim Carreyként is hívhatnánk. Néha gumiarcú, olyakor teljesen merev fapofával néz a kamerába, és már csak az is vicces, ha nézzük.

Steve Carrell magyar hangja is brilírozott (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Steve Carrell filmek ekkor indultak be igazán

Ugyanez a film hibája is, ami miatt picit kevésbé állta ki az idők próbáját: ha ezt a filmet láttuk, akkor a legtöbb Steve Carrell vígjátékot láttuk. A színész ráadásul hatvanas éveire egy betonra botoxolt silver fox lett, így egyre több drámai szerepet vállalt, amikben bizonyíthatott művészként is. A poénok nagy része viszont még mindig ül: Carrell gyantázása nekünk fáj, meg a rekeszizmainknak, a béna telefonja Trishnek, ahol a nő olyan dumával osztja ki, amit minden nőnek meg kéne tanulnia és akkor még nem beszéltünk a nagy fináléról, illetve a sok kicsi, rövid bejátszásról, ami után Hair: Let the Sunshine című betétdalát már nem tudjuk röhögőgörcs nélkül meghallgatni.