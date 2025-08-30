Hírlevél

Kisodródott, letarolt két táblát, majd holtan végezte az árokban

Superman

Superman visszatér, a nyugdíjas James Bond meg szimplán csak nyomoz

Szó szerint szuperfilmekkel zárják a nyarat a streamingszolgáltatók. A Superman-filmek mellett tinidráma, varázslatos animáció, second hand szuperhősök és igazi vagány nyugdíjas magánnyomozók várnak mindenkit a képernyők előtt.
Szuperhős, nyugdíjas wannabe nyomozók és tinikráken is vár ránk a hétvégén. Superman összes kalandja elérhető lesz a hétvégén, miközben a Netflix kedvenc keserédes tinisorozatának új évada is befutott, nem beszélve a Marvel-univerzum second hand szuperhőseiről.

Superman, Apr 15, 1978; Hollywood, CA, USA; A scene from the action adventure film 'Superman' directed by Richard Donner and stars CHRISTOPHER REEVE as Superman. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros./ZUMA Press. (©) Copyright 1978 by Courtesy Warner Bros.
Superman zárja a nyarat (Fotó: Warner Bros./Zuma)

Superman visszatér, A csütörtöki nyomozóklub a Netflixen

Superman-sorozat

Az HBO Max kínálatába felkerült a teljes eredeti Superman-sorozat. Az 1978-ban debütált sikerfilmben a tragikus sorsú Christopher Reeve alakította a kryptoni szuperhős, aki kívül hordja az alsónadrágját. Mellette a szörnyű halált halt Gene Hackman gonoszkodott Lex Luthorként, de Superman apja szerepében Marlon Brando volt látható pár perce a kor legmagasabb gázsijáért. A nyolcvanas években további három rész is készült a szupermoziból, de egyiket sem övezte már akkor kritikai siker. A rajongók a 2006-os, Superman visszatér című filmet is megnézhetik a streamingszolgáltatón.

