Ez most komoly? Indul a szüzek valóságshowja: itt mindenki azt akarja elveszíteni!

Sokan sok féle módon képzelik el az első nagy őt, akivel megteszik a nagy lépést és egymáséi lesznek. Nos, a következő fiatalok úgy gondolják, hogy a szüzességük elvesztésére a legalkalmasabb hely a Hulu legújabb valóságshowja. Az Are you my first? című randiműsorban ugyanis 21 szexi, fiatal szüzet visznek egy egzotikus szigetre, ahol közelebbről is megismerkedhetnek egymással, sőt akik úgy érzik, megtaláltak azt a bizonyos nagy őt, azok életük pillanatát is megélhetik a kamerák előtt.

Többek között ezek a szinglik készülnek elveszíteni az szüzességüket (Fotó: Hulu)

Szüzesség élőben

A műsor alapkoncepciója nagyjából hasonló, mint a Netflixen társkeresők többsége: egzotikus hely, szép emberek, lazulás, buli és egy kis fülledt erotika. Ezek a szinglik azonban az erotikának csak az alapjait ismerik, ugyanis még sosem jutottak el - állításuk szerint - addig a bizonyos pontig senkivel. A csapat szép és helyes 21 szinglije 10 részen keresztül kerülgetik majd egymást, miközben próbálnak a szó több értelmében mélyebb kapcsolatot kialakítani egymással.

A Love Island USA producerinek ígérete szerint egy kellemes és biztonságos környezetet szeretnénk a fiatal szingliknek biztosítani, ahol – ha úgy érzik – megtörténhet velük életük nagy pillanata.

A 34 éves Mike Planeta talán idén végre célba ér! (Fotó: Hulu)

Annyi már biztos, hogy Amerika egyik nagy kedvenc, a 34 éves Mike Planeta is feltűnik az Are you my first? szereplői között. A jóképű férfi korábban a A Nagy Ő amerikai, női verziójában szerepelt, de a hatodik héten végül kiesett. Fél Amerikát sokkolta a kijelentés, amikor bevallotta, még sosem létesített senkivel szexuális kapcsolatot. A pletykák szerint ez a pillanat adta meg a Love Island producereinek a kezdő lökést az új valóságshowhoz, amiben – több másik szinglivel együtt – Mike is megtalálhatja azt a lányt, akivel elveszítheti az ártatlanságát.

Az amerikai Hulu mind a 10 epizódot augusztus 18-án jelenteti meg, Európában a tartalmaikat a Disney+ sugározza. A producerek világszerte egységes premiert szeretnének, így nem kizárt, hogy a magyar Disney+ on is elérhető lesz az Are you my first? című reality. A szereplők teljes listáját a Variety közölte le.