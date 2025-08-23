Hírlevél

Megroggyant az M7-es, baleset miatt hatalmas a torlódás

Vár a kanapé: őrületes filmekkel robbantanak a streamingszolgáltatók!

Keserédes vígjáték, csendes szerelmi történet, vad erotika és megmosolyogtató homokférgek is várnak ránk a streamingeken. Timothée Chalamet nélküli Dűne, és sikersorozatok debütálnak a hétvégén.
A nyár utolsó előtti hétvégéje sem lesz izgalmaktól mentes a képernyők előtt. Érkezik a Timothée Chalamet-mentes Dűne, Jim Carrey keserédes sorozata, a DC-sorozat folytatása és egy igazi felnőtt mese. 

Timothée Chalamet, 'Dune' by David Lynch; starring Sean Young, Kyle MacLachlan. Made in USA, 1984.
Timothée Chalamet helyett Kyle MacLachan lovagol homokférgeken az 1984-es Dűnében (Fotó: KPA)

Dűne Timothée Chalamet előtt: 7 legjobban várt hétvégéi streaming premier

Dűne (1984)

Jelenleg hazánkban forog a nagysikerű sci-fi sorozat harmadik része, amiben többek között Timothée Chalamet és Zendaya is visszatérnek a homokférgek közé. A Dűne első adaptációja 1984-ben készült, amiben Paul Atreides szerepét Kyle MacLachlan alakította. Sokak szerint klasszikus lett David Lynch filmje, de akadnak, akik szerint köze sincs az eredeti műhöz és a kivitelezés is fapados lett. Egy biztos, most mindenki eldöntheti maga az HBO MAX kínálatában, a filmben olyan sztárok is szerepelnek, mint Virgina Madsen vagy Sting

