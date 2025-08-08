Átverés és kínos bukás Pedro Pascal új filmje! Dakota Johnson vergődése lett a Többesélyes szerelem – Kritika

A Többesélyes szerelem Dakota Johnson, Pedro Pascal és Chris Evans főszereplésével hamarosan debütál a nagyközönség előtt. A Celine Song rendezésében készült romantikus dráma hozza a szokásos kliséket, amiket elvár az ember az ilyen típusú filmektől, azonban pontosan ettől lesz kiszámítható és végtelenül unalmas. Lassan kezdjük megszokni, hogy Hollywood jelenleg elképzelhetetlennek tartja, hogy Pedro Pascal nélkül is lehet filmet csinálni, így ebből a moziból sem hiányozhatott a Last of Us sztárja. Akik a bajuszkirály miatt ülnének be a moziba, azok számára sajnos rossz hírünk van, ugyanis az ügyeletes hollywoodi kedvenc a legnagyobb jóindulattal is maximum 20 percet szerepel a kamera előtt. Érezhető volt, hogy az alkotók vele akarták eladni a filmet, az, hogy ez mennyire lesz sikeres, majd kiderül a nézőszámokból.
Vigyázat, a cikk spoilereket tartalmaz!
Történetünk főhőse Lucy, akit a Szürke ötven árnyalata sztárja, Dakota Johnson alakít. Lucy igazi törtető karrierista nő, egy házasságközvetítő cégnek dolgozik és nagyon jól csinálja, amit csinál. Éppen a 9. sikeres esküvőjén jelenik meg vendégként, amikor megismerkedik a vőlegény testvérével, Harryvel (Pedro Pascal). Pascal bájosan alakítja a sármőrt és egyből rá is mozdul Lucyra, aki a legjobb esetben is csak új ügyfélként tekint rá. Ekkor betoppan a képbe John (Chris Evans) a csóró felszolgálóként dolgozó színész, megtudjuk, hogy Lucyval zűrös közös múltjuk van és már éppen hátradőlnénk abban a tudatban, hogy végignézzük a szerelmi háromszög kibontakozását, de ez a katarzis a későbbiekben elmarad.
Lucy kötélnek áll és randizni kezd Harryvel, aki minden szempontból tökéletes férjalapanyag, főleg azért, mert pofátlanul gazdag, ennél pedig látszólag semmi sem fontosabb a kerítőnő számára. Kapcsolatuk azonban viszonylag hamar kifullad. Az aranyásó lány az utolsó pillanatban kihátrál, pedig Harry mindent képvisel, amire Lucy vágyik. De ahogy hollywoodban az lenni szokott, a szerelem mindent felülír, még a csóróságot is!
Lucy egyből rohan John karjaiba, de csak azért, hogy egy kellemetlen monológban kifejtse neki, hogy a munkanélküli színészről csak olcsó éttermekben eltöltött majdani házassági évfordulók jutnak eszébe. Beismeri, hogy rossz embernek tartja magát, mi meg hevesen bólogatunk és minden eltöltött perccel egyre jobban sajnáljuk Johnt, akit teljesen elvakít a szerelem és a szeme sem rebben Lucy vallomásától.
Ezen a ponton már egyértelművé válik a történet végkifejlete, a néző pedig értetlenül mered maga elé a moziban és hatalmába keríti az érzés, hogy ezt az elmúlt két órát már sosem kapja vissza. Dakota Johnson ezúttal sem alakít kiemelkedőt, Pedro Pascal a tőle megszokott minőséget nyújtja, ami azonban kellemes meglepetésként szolgált, hogy az egykori Amerika kapitány Chris Evans egészen jól hozza a drámai hőst. Akik kedvelik a romantikus filmeket, azoknak kellemes nyári limonádé lesz ez, a Többesélyes szerelem azonban nem tűnik annak az alkotásnak, amit a későbbiekben újra és újra elővesz az ember, ha romantikus hangulatba akar kerülni.