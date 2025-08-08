Átverés és kínos bukás Pedro Pascal új filmje! Dakota Johnson vergődése lett a Többesélyes szerelem – Kritika

A Többesélyes szerelem Dakota Johnson, Pedro Pascal és Chris Evans főszereplésével hamarosan debütál a nagyközönség előtt. A Celine Song rendezésében készült romantikus dráma hozza a szokásos kliséket, amiket elvár az ember az ilyen típusú filmektől, azonban pontosan ettől lesz kiszámítható és végtelenül unalmas. Lassan kezdjük megszokni, hogy Hollywood jelenleg elképzelhetetlennek tartja, hogy Pedro Pascal nélkül is lehet filmet csinálni, így ebből a moziból sem hiányozhatott a Last of Us sztárja. Akik a bajuszkirály miatt ülnének be a moziba, azok számára sajnos rossz hírünk van, ugyanis az ügyeletes hollywoodi kedvenc a legnagyobb jóindulattal is maximum 20 percet szerepel a kamera előtt. Érezhető volt, hogy az alkotók vele akarták eladni a filmet, az, hogy ez mennyire lesz sikeres, majd kiderül a nézőszámokból.

A Többesélyes szerelemben Pedro Pascal és Dakota Johnson románcánál hervasztóbb idén már nem lesz a mozikban (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00705988)

Vigyázat, a cikk spoilereket tartalmaz!

Többesélyes szerelem, esélytelen gazdagság

Történetünk főhőse Lucy, akit a Szürke ötven árnyalata sztárja, Dakota Johnson alakít. Lucy igazi törtető karrierista nő, egy házasságközvetítő cégnek dolgozik és nagyon jól csinálja, amit csinál. Éppen a 9. sikeres esküvőjén jelenik meg vendégként, amikor megismerkedik a vőlegény testvérével, Harryvel (Pedro Pascal). Pascal bájosan alakítja a sármőrt és egyből rá is mozdul Lucyra, aki a legjobb esetben is csak új ügyfélként tekint rá. Ekkor betoppan a képbe John (Chris Evans) a csóró felszolgálóként dolgozó színész, megtudjuk, hogy Lucyval zűrös közös múltjuk van és már éppen hátradőlnénk abban a tudatban, hogy végignézzük a szerelmi háromszög kibontakozását, de ez a katarzis a későbbiekben elmarad.

Lucy kötélnek áll és randizni kezd Harryvel, aki minden szempontból tökéletes férjalapanyag, főleg azért, mert pofátlanul gazdag, ennél pedig látszólag semmi sem fontosabb a kerítőnő számára. Kapcsolatuk azonban viszonylag hamar kifullad. Az aranyásó lány az utolsó pillanatban kihátrál, pedig Harry mindent képvisel, amire Lucy vágyik. De ahogy hollywoodban az lenni szokott, a szerelem mindent felülír, még a csóróságot is!