Visszatérnek a dögös spanyol dokik: mutatjuk, mikor érkezik a Netflix sikersorozatának folytatása!

Premierdátumot kapott a tavalyi év egyik legnépszerűbb Netflix sorozata. A Töréspont 2024 nyarán hetekig vezette a toplistákat, több tíz millió nézőt ültetett le a Valenciai közkórház mindennapjait bemutató széria. A Netflix a 2028-ig tartó, 1 milliárd eurós spanyol filmes befektetés keretén belül a sikerszériának is megszavazott egy második szezont, ami ősszel érkezik a streamingszolgáltatóra.

Feszült évaddal tér vissza a Töréspont ősszel (Fotó: Netflix)

Töréspont 2 premier

A széria ismét 8 epizóddal érkezik a Netflixre, világszerte október 31-én. A hírek szerint egyben lesz elérhető az összes epizód, de ezt még nem erősítették meg, könnyen előfordulhat, hogy ezt a szériát is kettévágják, mint a Wednesday 2. évadát. A Töréspont 2024 nagy meglepetése volt, ugyanis kiemelkedett a kórházas sorozatok közül színes karaktereivel, komoly mondanivalójával, sármos színészeivel, karizmatikus női szereplőivel és akkor még nem beszéltünk az utolsó epizód hatalmas cliffhangereiről. Hol is maradt abba a széria? Innentől a cikk spoilereket tartalmaz!

Hogy alakul Biel és Jésica kapcsolata? Fotó: CARLA OSET/NETFLIX

Töréspont folytatás

Az utolsó epizód hatalmas esőzései nem csak az utcán szedték az áldozataikat, hanem a kórházban is. A helyi politikus, az áttétes mellrákkal kezelt Segura asszony műtétje alatt ment el az áram, de Amaro és Moa doktor megtette, amit lehetett. Utóbbival a macska-egér játékuk szerelmi viszonnyá kezd alakulni és a haldokló nőnek akad némi reménye arra, hogy több időt nyerjen. Amaro doktornő HIV-beteg fia túladagolással kerül az osztályra, amikor kiderült számára, hogy az egyik kollégájával tartott fent szexuális és szerelmi viszont. Biel és Jésica lebuknak a kórház igazgatója előtt a viszonyukkal, ám a doktornőt egy pszichésen beteg páciens leszúrja, és nem tudni, hogy túléli-e. A nőgyógyász Leonor gyermekét elrabolja a partnere, ami újabb muníciót ad ahhoz, hogy egy még izgalmasabb második évad érkezzen ősszel.

Visszatérnek a sikersorozat sztárjai a második szezonban is Fotó: Netflix

A Töréspont szereplői

A spanyol színjátszás legjava folytatja tovább a Töréspont című sorozatban. Segura asszony szerepében a Szent család nem mindennapi anyját alakító Najwa Nimri tér vissza, a sármos Moa doktorként Borja Luna, Bielként pedig a színész-modell Manu Ríos lesz újra látható. Amaro szerepében ismét a helyi Meryl Streepként is emlegetett Aitana Sánchez-Gijón szerepel. Új szereplőként érkezik az énekes Pablo Alborán a szériába, illetve Rachel Lascar, aki egy Sophie nevű figurát alakít.