Wednesday és többiek, akik nagy rendezők előtt tisztelegnek

A film legegyszerűbb definíciója, hogy képekkel mesél el egy történetet. A hangosfilm megjelenésével persze egyszerűbbé vált a történetmesélés, de szerencsére ez a művészet továbbra is ragaszkodik képi kifejezőeszközeihez. Nem újkeletű jelenség, hogy egy alkotás utal egy másikra, vagy éppen egészen konkrétan idéz belőle, és ez az eszköz nem is korlátozódik a filmek világára, de talán a film az a művészeti ág, amiben a legnehezebb ezt kivitelezni. Biztosan mindenkinek ismerős az élmény, amikor ül a moziban és valami olyat lát a vásznon, ami ismerősnek hat egy korábbi filmből. A napokban érkezett a Wednesday sorozat második évada, melyben szintén tetten érhetőek kisebb-nagyobb filmes utalások. Íme 5 olyan film és sorozat, melyek más filmeket idéznek meg.

Tim Burton is elrejtett valamit a Wednesday második évadában (Fotó: COADIC GUIREC / BESTIMAGE)

Wednesday a nagyok előtt tiszteleg

Az Addams család sötét lánykája visszatér a Nevermore Akadémiára és ezúttal magával viszi a kisöccsét is. Pugsley (Isaac Ordonez) megkapja szobatársul az első évadban megismert Eugene-t (Moosa Mostafa), a fiúk pedig az első éjszakán meghallgatnak egy rémtörténetet az egyik idősebb diák, Ajax (Georgie Farmer) jóvoltából. Ahogy Ajax mesél, előttünk is megelevenedik a történet. A sorozatot rendező Tim Burton nevéhez már évtizedek óta hozzáragadt a stop motion technikával készült animáció. Az Ajax által mesélt történetet is ezzel a technikával mutatja be a rendező, a nézőnek pedig azonnal beugrik A Halott menyasszony, a Frankenweenie vagy a Karácsonyi lidércnyomás.

Barbie

A Barbie film 2023-ban lázban tartotta az egész világot. Greta Gerwig rendező remekműve már az első képkockákkal megidéz egy gigászi filmklasszikust. Az első két percben a rendezőnő Stanley Kubrick 2001:Űrodüsszeiája előtt tiszteleg és tulajdonképpen rekonstruálja a film nyitójelenetét, nemcsak a képi világban, hanem a zeneválasztással is. A Kubrick filmje óta számos más alkotásban is visszaköszönő Richard Strauss szerzeményt, az Imigyen szóla Zarathustra című zeneművet hallhatjuk a Barbie nyitányában is.

Greta Gerwig Barbieval helyettesítette az Űrodüsszeia monolitját (Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures)

Macska-jaj

A Macska-jaj Emir Kusturica 1998-as szatírája. A filmben több ízben is megidéződik az Amerikába emigrált magyar rendező, Kertész Mihály Casablanca című filmje, melyben Humphrey Bogart és Ingrid Bergman játsszák a főszerepet. A Casablanca végén Bogart szájából hangzik el a mondat, ami mára szállóigévé vált: „Louis, szerintem ez egy gyönyörű barátság kezdete.” A Macska-jajban a helyi keresztapa, Grga Pitic éppen a Casablancát nézi a tévében, majd maga is hangosan kimondja az ominózus mondatot.

A szer

Demi Moore és a szájharapdálásáról ismertté vált Margaret Qualley főszereplésével készült el a tavalyi év csúcshorrorja, A szer. A rendező Coralie Fargeat számos filmet megidéz előttünk, de ezek közül talán a legkiemelkedőbb jelenet, amikor a szertől szörnyszerűvé és felismerhetetlenné változott Demi Moore kiáll a színpadra. Ekkor lelki szemeink előtt megjelenik a szürrealitás koronázatlan királya, David Lynch rendező egyik első nagyjátékfilmje, Az elefántember.

Dr. House

A Hugh Laurie által alakított morc dokiról szóló sorozat 7. évadának 13. epizódja egy Tarantinonak szánt főhajtással indul. A Ponyvaregény egyik legismertebb jelenetét rekonstruálták az alkotók, amikor Vincent (John Travolta) és Jules (Samuel L. Jackson) látogatást tesznek a főnöküknek tartozó fiúknál. A sorozatban Dr. House és Dr. Foreman (Omar Epps) bújnak az ikonikus duó bőrébe.