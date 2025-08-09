Wednesday szerelmes lesz, miközben a majmok leigázzák az emberiséget

Majmok, szerelmes Jenna Ortega és Eddie Murphy is vár ránk a hétvégén. A Wednesday szerdai premierje mellett itt van hat kiváló streaming film, ami hétvégére szuper szórakozást nyújthat mindenkinek a hűs szobában.

Wednesday mellett a majmok is lecsapnak ránk Fotó: JLPPA / Bestimage / 00638351

Wednesday szerelmes: 5+1 kihagyhatatlan streaming premier a hétvégére

A majmok bolygója-sorozat

1968-ban láthattuk először, ahogy az emberszabásúak uralkodnak az emberek fölött az egykori Ben Hur, vagyis Charlton Heston főszereplésével. A széria a hetvenes években megért pár feledhető folytatást, illetve egy 2001-es Tim Burton-féle remake-et Mark Walhberggel. 2011-ben a szebb napokat látott James Franco főszereplésével hatalmas siker lett A majmok bolygója: Lázadás című film, ami új életet lehelt a szériába. Azóta három további másik film is készül: Forradalom, Háború és a tavalyi év nagy sikere, A majmok bolygója: A birodalom címmel. A hihetetlenül élethű CGI majmok mellett a kaland, dráma és az tanulság sem marad el. Az HBO MAX kínálatában a 2011 és 2024 között készült részek érhetők el.