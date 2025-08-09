Hírlevél

streaming

Wednesday szerelmes lesz, miközben a majmok leigázzák az emberiséget

39 perce
Olvasási idő: 8 perc
Hat izgalmas streaming premier vár mindenkit a legnagyobb streaming szolgáltatókon. Olyan sztárokkal, mint a Wednesday üdvöskéje, Jenna Ortega, Eddie Murphy vagy a néhai Robin Williams.
streamingstreaming premierwednesdaystreamingszolgáltatóEddie MurpyNetflixEva Longoria

Majmok, szerelmes Jenna Ortega és Eddie Murphy is vár ránk a hétvégén. A Wednesday szerdai premierje mellett itt van hat kiváló streaming film, ami hétvégére szuper szórakozást nyújthat mindenkinek a hűs szobában. 

Wednesday, Trailer du film "La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume" Pictures must credit: 20th Century Fox A world run by apes while humans forage for food and are hunted down as vermin , is revealed in the full trailer for a new Planet of the Apes movie sequel. The movie, due out in the spring of next year, is set following the reign of Caesar, chimp that was the focal point of three previous films — Rise, Dawn and War. The trailer forKingdom of the Planet of Apes, opens with a long chimpanzee on a horse waiting for a trained eagle to fly down and perch on his arm. It is believed to be Cornelius, the son of Caesar, played by Black Mirror and Bloodline TV actor Owen Teague. A voice over says:” When I sleep, I see strange things. Not memories, new things. I see everything.” It is then revealed that the same chimp is talking to an orangutan who replies with a laugh:” That is not everything.” There follow scenes that include humans running from apes on horseback who are trying to capture them.
Wednesday mellett a majmok is lecsapnak ránk Fotó: JLPPA / Bestimage / 00638351

Wednesday szerelmes: 5+1 kihagyhatatlan streaming premier a hétvégére

A majmok bolygója-sorozat

1968-ban láthattuk először, ahogy az emberszabásúak uralkodnak az emberek fölött az egykori Ben Hur, vagyis Charlton Heston főszereplésével. A széria a hetvenes években megért pár feledhető folytatást, illetve egy 2001-es Tim Burton-féle remake-et Mark Walhberggel. 2011-ben a szebb napokat látott James Franco főszereplésével hatalmas siker lett A majmok bolygója: Lázadás című film, ami új életet lehelt a szériába. Azóta három további másik film is készül: Forradalom, Háború és a tavalyi év nagy sikere, A majmok bolygója: A birodalom címmel. A hihetetlenül élethű CGI majmok mellett a kaland, dráma és az tanulság sem marad el. Az HBO MAX kínálatában a 2011 és 2024 között készült részek érhetők el. 

