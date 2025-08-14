Zendaya éve lesz 2026: 5+1 film, amiben a színésznőt láthatjuk jövőre

Brutálisan beindult a 28 éves sztár karrierje. 2026 egyértelműen Zendaya éve lesz, ugyanis a legnagyobb sztárparádét ígérő szuperprodukciók mellett, díjesélyes drámában és a sikersorozatának a folytatásában is láthatjuk.

Zendaya uralja a mozikat 2026-ban (Fotó: C Flanigan)

5+1 Zendaya produkció 2026-ban

Odüsszeia

Nyáron egyik premierről megy majd a másikra a színésznő. A sort Christopher Nolan 250 millió dolláros mitológiai, teljes egészében IMAX kamerákkal forgatott filmjével kezdi július 16-án. A színésznő ebben a filmben többek között párjával, Tom Hollanddel játszik együtt, mellettük olyan szupersztárok keltik életre a görög-római mitológia hőseit, mint a címszerepet játszó Matt Damon, az Oscar-díjas Anne Hathaway, a Hollywoodot leszóló Charlize Theron és az szépség istennőjét alakító Lupita Nyong'o. Mellettük Elliot Page, Robert Pattinson, Mia Goth és Corey Hawkins is fontos szerepet játszik.