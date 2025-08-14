Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos következményeket ígért Trump, ha Putyin folytatja a háborút

Zendaya

Zendaya éve lesz 2026: 5+1 film, amiben a színésznőt láthatjuk jövőre

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Burtális év lesz 2026 Tom Holland kedvese számára. Jövőre a csapból is Zendaya fog folyni, ugyanis 5+1 szuperprodukcióban is látható lesz a szépséges színésznő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ZendayaTom HollandPókemberShrekRobert PattinsonOdüsszeiadűne

Brutálisan beindult a 28 éves sztár karrierje. 2026 egyértelműen Zendaya éve lesz, ugyanis a legnagyobb sztárparádét ígérő szuperprodukciók mellett, díjesélyes drámában és a sikersorozatának a folytatásában is láthatjuk. 

Zendaya, January 5, 2025, Beverly Hills, Ca, USA: Zendaya attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Credit Image: © C Flanigan/imageSPACE via ZUMA Press Wire)
Zendaya uralja a mozikat 2026-ban (Fotó: C Flanigan)

5+1 Zendaya produkció 2026-ban

Odüsszeia

Nyáron egyik premierről megy majd a másikra a színésznő. A sort Christopher Nolan 250 millió dolláros mitológiai, teljes egészében IMAX kamerákkal forgatott filmjével kezdi július 16-án. A színésznő ebben a filmben többek között párjával, Tom Hollanddel játszik együtt, mellettük olyan szupersztárok keltik életre a görög-római mitológia hőseit, mint a címszerepet játszó Matt Damon, az Oscar-díjas Anne Hathaway, a Hollywoodot leszóló Charlize Theron és az szépség istennőjét alakító Lupita Nyong'o. Mellettük Elliot Page, Robert Pattinson, Mia Goth és Corey Hawkins is fontos szerepet játszik. 

1 2 3
... 6
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!