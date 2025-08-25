Dinamitduók a vásznon: ezeket a színészeket imádjuk együtt látni!

Vannak akiket a mozivászon is egymásnak teremtett. Zendaya és Tom Holland csak egy olyan páros, akik nemcsak a magánéletben, de a vásznon is jól mutatnak egymás mellett. A sikerhez és a jó kémiához nem kell feltétlenül egy párnak lenniük a színészeknek, szimplán csak jól működnek együtt a vásznon.

Zendaya és Tom Holland párosa: 5+1 dinamitduó Hollywoodban

Elizabeth Taylor és Richard Burton

A tragikus sorsú színésznő, aki brutálisan elvetélt és ötször halt meg a Kleopátra forgatásán, valamint az angol színész, aki csak Mary Poppinst nem vitte ágyba nem csak a magánéletükből profitáltak. 1960-ban ismerkedtek meg a Kleopátra kaotikus forgatásán, ami után igazi sztárpár lett belőlük. A mozi 1963-as bemutatója után 11 produkcióban szerepeltek együtt a következő körülbelül bő 10 évben, mielőtt útjaik szétváltak volna. Hatalmas sikerük volt a V.I.P-s című filmmel, ami az Elfújta a szél nimfomániás és szeszélyes sztárja, Vivien Leigh valós szerelmi történetét mutatta be, ám a karriercsúcs az 1966-os Nem félünk a farkastól volt, amiért Taylor a második Oscar-díját vitte haza. A filmben egy egymást gyalázó, középkorú, alkoholista házaspárt játszanak, sokak szerint nem is kellett játszaniuk. A későbbi filmjeik már nem voltak ennyire sikeresek, ahogy a magánéletük sem.