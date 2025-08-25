Hírlevél

Rendkívüli

Elizabeth Taylor

Dinamitduók a vásznon: ezeket a színészeket imádjuk együtt látni!

1 órája
Olvasási idő: 11 perc
Akadnak színészek, akik több filmet vittek már együtt sikerre. Vannak köztük olyan hollywoodi sztárpárok, mint Zendaya és Tom Holland vagy olyan színészek, mint Emma Stone és Ryan Gosling, akik között vibrál a kémia, dacára annak, hogy csak barátok.
Vannak akiket a mozivászon is egymásnak teremtett. Zendaya és Tom Holland csak egy olyan páros, akik nemcsak a magánéletben, de a vásznon is jól mutatnak egymás mellett. A sikerhez és a jó kémiához nem kell feltétlenül egy párnak lenniük a színészeknek, szimplán csak jól működnek együtt a vásznon. 

Zendaya, October 12, 2018 - New York, NY, USA - October 12, 2018 New York City..Zendaya and Tom Holland seen on set filming 'Spider-Man: Far From Home' on October 12, 2018 in New York City. Zendaya and Tom Holland
Zendaya és Tom Holland a Pókember forgatásán jöttek össze (Fotó: Kristin Callahan / NORTHFOTO)

Zendaya és Tom Holland párosa: 5+1 dinamitduó Hollywoodban

Elizabeth Taylor és Richard Burton

US actress Elizabeth Rosemond "Liz" Taylor, (February 27, 1932 – March 23, 2011). In the film "Cleopatra" from 1963, directed by Joseph L. Mankiewicz. Elizabeth Taylor as the young Queen of Egypt Cleopatra. | Cleopatra: Richard Burton Elizabeth Taylor
12 filmet forgattak együtt az életük során (Fotó: NORTHFOTO)

A tragikus sorsú színésznő, aki brutálisan elvetélt és ötször halt meg a Kleopátra forgatásán, valamint az angol színész, aki csak Mary Poppinst nem vitte ágyba nem csak a magánéletükből profitáltak. 1960-ban ismerkedtek meg a Kleopátra kaotikus forgatásán, ami után igazi sztárpár lett belőlük. A mozi 1963-as bemutatója után 11 produkcióban szerepeltek együtt a következő körülbelül bő 10 évben, mielőtt útjaik szétváltak volna. Hatalmas sikerük volt a V.I.P-s című filmmel, ami az Elfújta a szél nimfomániás és szeszélyes sztárja, Vivien Leigh valós szerelmi történetét mutatta be, ám a karriercsúcs az 1966-os Nem félünk a farkastól volt, amiért Taylor a második Oscar-díját vitte haza. A filmben egy egymást gyalázó, középkorú, alkoholista házaspárt játszanak, sokak szerint nem is kellett játszaniuk. A későbbi filmjeik már nem voltak ennyire sikeresek, ahogy a magánéletük sem. 

