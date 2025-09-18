Battle Royale, Squid Game és társaik: kegyetlen vetélkedők a jövőből, ahol az életünk a tét

Vajon képesek lennénk megölni másokat egy fődíjért? És ha a szabadságunk, a saját életünk vagy egy szerettünk gyógyulása lenne a tét, mint a Squid Game-ben? A kegyetlen és erőszakos jövőben játszódó alkotás régóta nagy népszerűségnek örvendenek, mutatjuk a műfaj legjobb darabjait.

A Squid Game után A hosszú menetelés lesz az új kedvencünk Fotó: imdb.com/YouTube

Squid Game-től A hosszú menetelésig: 5+1 film, ahol a lét a tét

A menekülő ember (1987, 2025)

Glen Powell novemberben menekül a gyilkosok elől Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures

Egy elképzelt nem túl távoli jövő legnépszerűbb szórakoztató műsora A menekülő ember, aminek játékosaira 30 napon keresztül profi gyilkosok hada vadászik. De ki nevezne be egy ilyen gyilkos vetélkedőre? Például az, akinek nincs más választása, mert ártatlanul szenved a börtönben, vagy beteg gyereke megmentéséért küzd. A Stephen King agyából kipattant történet 1987-es verzióját Arnold Schwarzenegger főszereplésével inkább akciófilmesre hangolták, míg a novemberben érkező új változat Edgar Wright (Haláli hullák hajnala, Scott Pilgrim a világ ellen, Nyomd, bébi, nyomd) rendezésében az eredeti regényhez hűségesebb sztorit ígér Glen Powell főszereplésével.