Battle Royal

Battle Royale, Squid Game és társaik: kegyetlen vetélkedők a jövőből, ahol az életünk a tét

Két olyan film is érkezik a hazai mozikba a következő hetekben, melynek hősei nem csak a győzelemért, de az életükért is küzdenek egy-egy kegyetlen valóságshow játékosaiként. A Squid Game új lökést adott a műfajnak, aminek összegyűjtöttük a legjobb darabjait.
Battle RoyalAz éhezők viadalsquid gameStephen King

Vajon képesek lennénk megölni másokat egy fődíjért? És ha a szabadságunk, a saját életünk vagy egy szerettünk gyógyulása lenne a tét, mint a Squid Game-ben? A kegyetlen és erőszakos jövőben játszódó alkotás régóta nagy népszerűségnek örvendenek, mutatjuk a műfaj legjobb darabjait.

Squid Game, The long walk, A hosszú menetelés
A Squid Game után A hosszú menetelés lesz az új kedvencünk Fotó: imdb.com/YouTube

Squid Game-től A hosszú menetelésig: 5+1 film, ahol a lét a tét

A menekülő ember (1987, 2025)

Glen Powell stars in Paramount Pictures' "THE RUNNING MAN."
Glen Powell novemberben menekül a gyilkosok elől Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures

Egy elképzelt nem túl távoli jövő legnépszerűbb szórakoztató műsora A menekülő ember, aminek játékosaira 30 napon keresztül profi gyilkosok hada vadászik. De ki nevezne be egy ilyen gyilkos vetélkedőre? Például az, akinek nincs más választása, mert ártatlanul szenved a börtönben, vagy beteg gyereke megmentéséért küzd. A Stephen King agyából kipattant történet 1987-es verzióját Arnold Schwarzenegger főszereplésével inkább akciófilmesre hangolták, míg a novemberben érkező új változat Edgar Wright (Haláli hullák hajnala, Scott Pilgrim a világ ellen, Nyomd, bébi, nyomd) rendezésében az eredeti regényhez hűségesebb sztorit ígér Glen Powell főszereplésével. 

