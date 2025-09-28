Hírlevél

A muzsika hangja

60 éve menekült dalolva a nácik elől a von Trapp család: A muzsika hangja megmentette Hollywoodot!

6 évtizede lett instant klasszikus a von Trapp család elképesztő történetéből készült családi musical. A muzsika hangja forgatása azonban tartogat néhány érdekes, sőt, pikáns kulissza titkok.
60 éves lett a világ kedvence a von Trapp család izgalmas, valós története. A muzsika hangja című családi musical története 1938-ra nyúlik vissza, amikor egy Maria nevű apáca nevelőnek áll von Trapp kapitány családjánál, ugyanis a férfi özvegyen maradt hét gyermekével. A fiatal apáca nem csak az anyjuk lett a gyerekeknek, de végül a marcona kapitánnyal is egymásba szerettek. A náci rémuralom azonban nem kímélte a családot, a kapitányt be akarták sorozni a nácik 1938-ban, ám ő megtagadta a parancsot. A családnak azonnal el kellett szöknie, és néhány leleményes apáca segítségével az Alpokon keresztül eljutottak Olaszországba. A felemelő történet főszerepeit a Mary Poppinsként ismert Julie Andrews és a néhai Christopher Plummer alakították. A film forgatása azonban közel sem volt zökkenőmentes, ugyanis a főszereplők helyett mások közt alakult ki nem várt kémia. 

A muzsika hangja, Nov 20, 2001; Los Angeles, California, USA; Actress JULIE ANDREWS as Maria in 'The Sound of Music.' Mandatory Credit: Photo by FOX Broadcasting/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2001 by FOX
A muzsika hangja világsiker lett, 5 Oscar-díjat nyert (Fotó: FOX Broadcasting / NORTHFOTO)

10 érdekesség A muzsika hangja című film forgatásáról

  • Először a Ben Hur rendezője, William Wyler készítette volna el a filmet, aki felkereste személyesen az igazi von Trapp családot. Az apáca, aki később a kapitány felesége lett Maria von Trapp visszatértek Salzburgba a hatvanas évekre. A rendező számos jelenetet szeretett volna az eredeti helyszínen felvenni, ám a helyieket komolyan megviselték a horogkeresztes zászlók és a tankok látványa. Végül Robert Wise rendezte meg a filmet, és számos jelenetet tényleg az eredeti helyszíneken forgattak. 
  • Maria szerepére azonnal Julie Andrewst akarták, de ő először nem akarta elvállalni a szerepet, mert a Mary Poppins után ismét egy nevelőt kellett alakítania, aki énekel. A dalok és a történet azonban annyira magával ragadta a színésznőt, hogy végül kötélnek állt, nem beszélve arról, hogy a Mary Poppinsos gázsijának a másfélszeresét ajánlották fel neki a szerepért. 
JULIE ANDREWS and CHRISTOPHER PLUMMER in THE SOUND OF MUSIC (Credit Image: © 20th Century Fox/Entertaiment Pictures via ZUMA Press) 1965 - The Sound of Music
Julie Andrews és Christopher Plummer nem jöttek ki jól a forgatáson (Fotó: 20th Century Fox / NORTHFOTO)
  • Ahogy a filmen, úgy a való életben is lassan alakult ki a kémia Andrews és von Trapp kapitányt alakító Christopher Plummer között. A két színész állítólag nagyon nem jöttek ki egymással, a stábtagoknak csak Ms. Disney-nek csúfolta Andrewst a háta mögött. A színésznő később elárulta, hogy az eltérő munkamódszereik még jót is tettek a filmnek, mert nem lett annyira mézes-mázas, sőt jó barátok voltak a néhai színésszel annak halálig. 
  • Annál inkább volt kémia von Trapp kapitány nagylányát, Lieslt alakító 22 éves Charmian Carr és az akkor 35 éves Christopher Plummer között. A románc állítólag plátói maradt a két színész között. 
  • Az esküvői jelenténél komoly gondban voltak a színészek, ugyanis elfelejtettek színészt szerződtetni a pap szerepére. A két főszereplőt végül az akkori salzburgi érsek adta össze a vásznon, aki beugrott a szerepre, ezzel megmentve a forgatást. 
FILM TITLE: THE SOUND OF MUSIC. DIRECTOR: Robert Wise. STUDIO: 20TH Century Fox. PLOT: Based on Baroness Maria von Trapp's 1949 autobiography, the story follows a spirited young nun, Maria (Julie Andrews), who is sent to care for the seven unruly children of a militaristic, widowed Naval Captain (Christopher Plummer). She ultimately wins the hearts of the children - and the captain - but their lives are threatened by the encroachment of the Nazis on their beloved Austrian homeland. Winner of 5 Academy Awards including: Best Picture, Best Director (Wise), Music. PICTURED: NICHOLAS HAMMOND, DUANE CHASE, CHARMIAN CARR, HEATHER MENZIES, KYM KARATH, JULIE ANDREWS, JULIE ANDREWS, DEBBIE TURNER. (Credit Image: © 20TH CENTURY FOX/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com) 1965 - The Sound of Music
Julie Andrews imádta a gyerekekkel a közös munkát (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)
  • Julie Andrews a szerep kedvéért tényleg megtanult gitározni. 
  • A valóságban kevésbé volt romantikus a kapcsolat, ugyanis Maria nem szeretett igazából bele von Trapp kapitányba. Ahogy a filmben is, Maria szeretett volna visszamenni apácának, de már nem fogtak vissza őt a nővérek. A hét gyerek azonban a szívéhez nőtt, így az volt a legjobb út, hogy hozzáment a férfihoz és további három gyerekük született. 
  • A zárdafőnököt alakít Peggy Wood nem tudta elénekelni a film egyik leghíresebb dalát a Climb' Every Mountain című dalt. A nótát előre felvették egy operaénekesnővel, ám az idős színésznőnek a tátogás is komoly gondot okozott. A sokadik próbálkozás után végül a rendező úgy oldotta meg a kérdést, hogy a színésznő jelentős árnyékot kapott, így az arca és az ajkai sem látszódnak. 
Jan. 1, 1965 - ...... The Sound Of Music, Kym Karath, Debbie Turner, Angela Cartwright, Duane Chase, Heather Menzies, Nicholas Hammond, Charmian Carr, Julie Andrews. .Film and Television.
A muzsika hangja filmbéli gyerekei nagyon gyorsan nőttek a forgatás alatt (Fotó: Collection / NORTHFOTO)
  • A von Trapp gyerekeket alakító színészek nagyon gyorsan nőttek a forgatás alatt, így többeknek magasított cipőt kellett viselniük, vagy dobozon állniuk a közeli jeleneteknél. 
  • A film 5 Oscar-díjat nyert, többek között a legjobb film díját. A muzsika hangja 160 millió dollárt termelt a 8,2 millió büdzséje ellenére, így a Fox megmenekült a csődtől, ugyanis több tízmilliós mínuszban volt a stúdió a Kleopátra 3 évig húzódó forgatása miatt.

A muzsika hangja a Disney+ kínálatában érhető el. 

 

 

