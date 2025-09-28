60 éve menekült dalolva a nácik elől a von Trapp család: A muzsika hangja megmentette Hollywoodot!

60 éves lett a világ kedvence a von Trapp család izgalmas, valós története. A muzsika hangja című családi musical története 1938-ra nyúlik vissza, amikor egy Maria nevű apáca nevelőnek áll von Trapp kapitány családjánál, ugyanis a férfi özvegyen maradt hét gyermekével. A fiatal apáca nem csak az anyjuk lett a gyerekeknek, de végül a marcona kapitánnyal is egymásba szerettek. A náci rémuralom azonban nem kímélte a családot, a kapitányt be akarták sorozni a nácik 1938-ban, ám ő megtagadta a parancsot. A családnak azonnal el kellett szöknie, és néhány leleményes apáca segítségével az Alpokon keresztül eljutottak Olaszországba. A felemelő történet főszerepeit a Mary Poppinsként ismert Julie Andrews és a néhai Christopher Plummer alakították. A film forgatása azonban közel sem volt zökkenőmentes, ugyanis a főszereplők helyett mások közt alakult ki nem várt kémia.
10 érdekesség A muzsika hangja című film forgatásáról
Először a Ben Hur rendezője, William Wyler készítette volna el a filmet, aki felkereste személyesen az igazi von Trapp családot. Az apáca, aki később a kapitány felesége lett Maria von Trapp visszatértek Salzburgba a hatvanas évekre. A rendező számos jelenetet szeretett volna az eredeti helyszínen felvenni, ám a helyieket komolyan megviselték a horogkeresztes zászlók és a tankok látványa. Végül Robert Wise rendezte meg a filmet, és számos jelenetet tényleg az eredeti helyszíneken forgattak.
Maria szerepére azonnal Julie Andrewst akarták, de ő először nem akarta elvállalni a szerepet, mert a Mary Poppins után ismét egy nevelőt kellett alakítania, aki énekel. A dalok és a történet azonban annyira magával ragadta a színésznőt, hogy végül kötélnek állt, nem beszélve arról, hogy a Mary Poppinsos gázsijának a másfélszeresét ajánlották fel neki a szerepért.
Ahogy a filmen, úgy a való életben is lassan alakult ki a kémia Andrews és von Trapp kapitányt alakító Christopher Plummer között. A két színész állítólag nagyon nem jöttek ki egymással, a stábtagoknak csak Ms. Disney-nek csúfolta Andrewst a háta mögött. A színésznő később elárulta, hogy az eltérő munkamódszereik még jót is tettek a filmnek, mert nem lett annyira mézes-mázas, sőt jó barátok voltak a néhai színésszel annak halálig.
Annál inkább volt kémia von Trapp kapitány nagylányát, Lieslt alakító 22 éves Charmian Carr és az akkor 35 éves Christopher Plummer között. A románc állítólag plátói maradt a két színész között.
Az esküvői jelenténél komoly gondban voltak a színészek, ugyanis elfelejtettek színészt szerződtetni a pap szerepére. A két főszereplőt végül az akkori salzburgi érsek adta össze a vásznon, aki beugrott a szerepre, ezzel megmentve a forgatást.
Julie Andrews a szerep kedvéért tényleg megtanult gitározni.
A valóságban kevésbé volt romantikus a kapcsolat, ugyanis Maria nem szeretett igazából bele von Trapp kapitányba. Ahogy a filmben is, Maria szeretett volna visszamenni apácának, de már nem fogtak vissza őt a nővérek. A hét gyerek azonban a szívéhez nőtt, így az volt a legjobb út, hogy hozzáment a férfihoz és további három gyerekük született.
A zárdafőnököt alakít Peggy Wood nem tudta elénekelni a film egyik leghíresebb dalát a Climb' Every Mountain címűdalt. A nótát előre felvették egy operaénekesnővel, ám az idős színésznőnek a tátogás is komoly gondot okozott. A sokadik próbálkozás után végül a rendező úgy oldotta meg a kérdést, hogy a színésznő jelentős árnyékot kapott, így az arca és az ajkai sem látszódnak.
A von Trapp gyerekeket alakító színészek nagyon gyorsan nőttek a forgatás alatt, így többeknek magasított cipőt kellett viselniük, vagy dobozon állniuk a közeli jeleneteknél.