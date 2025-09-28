60 éve menekült dalolva a nácik elől a von Trapp család: A muzsika hangja megmentette Hollywoodot!

60 éves lett a világ kedvence a von Trapp család izgalmas, valós története. A muzsika hangja című családi musical története 1938-ra nyúlik vissza, amikor egy Maria nevű apáca nevelőnek áll von Trapp kapitány családjánál, ugyanis a férfi özvegyen maradt hét gyermekével. A fiatal apáca nem csak az anyjuk lett a gyerekeknek, de végül a marcona kapitánnyal is egymásba szerettek. A náci rémuralom azonban nem kímélte a családot, a kapitányt be akarták sorozni a nácik 1938-ban, ám ő megtagadta a parancsot. A családnak azonnal el kellett szöknie, és néhány leleményes apáca segítségével az Alpokon keresztül eljutottak Olaszországba. A felemelő történet főszerepeit a Mary Poppinsként ismert Julie Andrews és a néhai Christopher Plummer alakították. A film forgatása azonban közel sem volt zökkenőmentes, ugyanis a főszereplők helyett mások közt alakult ki nem várt kémia.

A muzsika hangja világsiker lett, 5 Oscar-díjat nyert (Fotó: FOX Broadcasting / NORTHFOTO)

10 érdekesség A muzsika hangja című film forgatásáról

Először a Ben Hur rendezője, William Wyler készítette volna el a filmet, aki felkereste személyesen az igazi von Trapp családot. Az apáca, aki később a kapitány felesége lett Maria von Trapp visszatértek Salzburgba a hatvanas évekre. A rendező számos jelenetet szeretett volna az eredeti helyszínen felvenni, ám a helyieket komolyan megviselték a horogkeresztes zászlók és a tankok látványa. Végül Robert Wise rendezte meg a filmet, és számos jelenetet tényleg az eredeti helyszíneken forgattak.

Maria szerepére azonnal Julie Andrewst akarták, de ő először nem akarta elvállalni a szerepet, mert a Mary Poppins után ismét egy nevelőt kellett alakítania, aki énekel. A dalok és a történet azonban annyira magával ragadta a színésznőt, hogy végül kötélnek állt, nem beszélve arról, hogy a Mary Poppinsos gázsijának a másfélszeresét ajánlották fel neki a szerepért.

Julie Andrews és Christopher Plummer nem jöttek ki jól a forgatáson (Fotó: 20th Century Fox / NORTHFOTO)