Ezt senki nem látta jönni! Adam Sandler Oscart-díjat kaphat

A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál eredményei és a szeptemberi filmmustrák elindulásával egyre jobban rajzolódik ki, kik azok a hollywoodi sztárok, akik készíthetik a legszebb ruháikat és a köszönőbeszédeiket. Idén számos meglepetés érhet minket, ugyanis az alpári humorú Adam Sandler döbbenetesen drámai alakítása és Dwayne 'The Rock' Johnson pankrátorfilmje is komoly esélyes a legnagyobb filmes díjátadókon.

Adam Sandler mellett Julia Roberts is bejelentkezett a második Oscarjára (Fotó: Li Jing Xinhua / eyevine / eyevine)

Adam Sandler mellett kik lehetnek az idei szezon legjobbjai?

Julia Roberts

Az 58 éves sztár az Augusztus Oklahomában című filmben gyepálta Meryl Streepet, amiért kapott is egy valag jelölést és díjat. Roberts idén újra reflektorfénybe kerülhet, ugyanis Luca Guadagnino #metoo filmjében, A vadászat után drámában nyújt frenetikusat. A film megosztja a kritikusokat, de abban egyetért mindenki, hogy a közel hatvan éves színésznő az Erin Brockovich óta nem volt ilyen jó formában. A színésznő egy egyetemi oktatót alakít, akinek egy kollégáját visszaéléssel vádolja meg egy színes bőrű diák, és a nő nem tudja, kinek a sztoriját higgye el.