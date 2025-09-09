Hírlevél

Elképesztő: Katar fővárosát bombázta Izrael

Adam Sandler

Ezt senki nem látta jönni! Adam Sandler Oscart-díjat kaphat

Kialakulni látszik, hogy idén kik számíthatnak jelölésre és díjra a legrangosabb filmes díjátadókon, úgymint a Golden Globe, BAFTA, SAG vagy az Oscar. A hírek szerint Emma Stone készülhet a harmadik díjára, de beinthet neki Julia Roberts, azonban ami még ennél is hihetetlenebb, hogy Adam Sandler szinte biztos, hogy a jelöltek közt fog ülni.
A Velencei Nemzetközi Filmfesztivál eredményei és a szeptemberi filmmustrák elindulásával egyre jobban rajzolódik ki, kik azok a hollywoodi sztárok, akik készíthetik a legszebb ruháikat és a köszönőbeszédeiket. Idén számos meglepetés érhet minket, ugyanis az alpári humorú Adam Sandler döbbenetesen drámai alakítása és Dwayne 'The Rock' Johnson pankrátorfilmje is komoly esélyes a legnagyobb filmes díjátadókon. 

Adam Sandler, (250830) -- VENICE, Aug. 30, 2025 (Xinhua) -- Actress Julia Roberts of the film "After the Hunt" arrives at the red carpet of the premiere during the 82nd Venice Film Festival in Venice, Italy, Aug. 29, 2025. (Xinhua/Li Jing)Xinhua News Agency / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.com
Adam Sandler mellett Julia Roberts is bejelentkezett a második Oscarjára (Fotó: Li Jing Xinhua / eyevine / eyevine)

Adam Sandler mellett kik lehetnek az idei szezon legjobbjai? 

Julia Roberts

Az 58 éves sztár az Augusztus Oklahomában című filmben gyepálta Meryl Streepet, amiért kapott is egy valag jelölést és díjat. Roberts idén újra reflektorfénybe kerülhet, ugyanis Luca Guadagnino #metoo filmjében, A vadászat után drámában nyújt frenetikusat. A film megosztja a kritikusokat, de abban egyetért mindenki, hogy a közel hatvan éves színésznő az Erin Brockovich óta nem volt ilyen jó formában. A színésznő egy egyetemi oktatót alakít, akinek egy kollégáját visszaéléssel vádolja meg egy színes bőrű diák, és a nő nem tudja, kinek a sztoriját higgye el. 

