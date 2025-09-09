Itt a nap meglepetése! Rúzsa Magdi és Lukács Laci is benne lesz az Ákos-filmben – Előzetes!

Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, kiadványai rendszeresen az eladási listák élén landolnak. A telt házas koncertek és sikerdalok mellett maga rendezi a videóklipjeit, írt kísérőzenét múzeumhoz, adott ki hangoskönyvet, verses- és novelláskötetet, játszott színészként, saját rendezésű kisjátékfilmje, a Magunk maradtunk számos nemzetközi díjat nyert, 1956 című dalának sorait pedig emlékmű gránitjába vésték. Kovács Ákos feleségével, Őry Krisztinával négy gyermeket nevelnek, akikkel az énekes együtt veheti irányba hamarosan a legközelebbi mozit, hiszen októberben bemutatásra kerül az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. címre keresztelt életrajzi alkotás.

A Kovács Ákos életét feldolgozó film októbertől lesz elérhető a mozik műsorlistáin (Fotó: NFI)

Ákos igazi sztárokat hoz el a mozijába

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok és pályatársak is, köztük például a Tankcsapda frontembere, Lukács László, Horváth Tamás vagy épp Rúzsa Magdi, akinek alaposan felcseperedő gyermekei tehát hamarosan a vásznon is megcsodálhatják édesanyjukat. Emellett pedig Ákos is talán minden korábbinál őszintébben nyílik majd meg. A hozzá köthető legnépszerűbb slágerek segítségével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigvisz a szólópálya állomásain, és megmutatja azt is, hol tart ma az alkotó és a magánember. Egy lenyűgöző, ma is élő, formálódó életút játékfilmes jelenetekkel tarkított filmje, könnyed, szórakoztató és megindító pillanatokkal.

Egy biztos, Ákos-dalokból nem lesz hiány az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilmben (Fotó: YouTube)

Az Ákos-film rendezői székében Kriskó László foglalt helyet, a produceri munkálatokat Hábermann Jenő végezte. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágók pedig Csillag Mano és Poós András voltak. Az EMBER MARADJ – Az Ákos-sztori. Eddig. október 16-án startol a mozikban, a film friss trailerét pedig már itt és most megtekintheti: