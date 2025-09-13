Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

Alapítvány

Bődületes pénzt költöttek rá, de vajon a könyvek közelébe ér az Alapítvány?

40 perce
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Apple „Alapítvány” sorozata a harmadik évadban ismét bizonyítja, hogy a legnagyobb galaktikus tervek is könnyen félrecsúszhatnak. A klasszikus Asimov-könyvek alapjaira építve a készítők bátran alakítják a történetet: a császári család drámája, a telepatikus Öszvér fenyegetése és a robotok titokzatos dilemmái új mélységeket és váratlan fordulatokat hoznak a galaxis sorsába. Az Alapítvány új évada egyszerre lenyűgöző és meglepően érzelmes, bár a rengeteg cliffhanger néhol túlzsúfolttá teszi a cselekményt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alapítványsci-fi sorozatApple TVsorozat

Az Apple nem kis kockázatot vállalt évekkel ezelőtt azzal, hogy sorozatot csinál Asimov Alapítvány könyveiből. Aki olvasta az tudja, hogy ez nem az könyv, ahol látványos űrcsaták követik egymást és különböző idegen lények püfölik egymást. A második évadban már megkaptuk a választ arra, hogy a könyv maximum egy vonalvezető, de a készítők bátran nyúlnak bele a sztoriba. Nyilván ugorjunk most át az olyanokon, hogy a birodalmi tábornok egy meleg férfi és az egyik főszereplő egy fekete nő. Fogadjuk el, hogy egy olyan világot élünk,ahol Hófehérke se lenne veszélyben a forgatókönyv íróktól. Ennek ellenére az új évad tudott új mélységeket mutatni és karaktereket előrébb tolni a fénybe. 

Jared Harris brit színész Hari Seldont alakítja az Alapítvány című sci-fiben.
Jared Harris brit színész Hari Seldont alakítja az Alapítvány című sci-fiben. Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A sztori most ért el oda, hogy Hari Seldon - akit Jared Harris alakít hibátlanul- terve először tűnik kisiklathatónak, mivel megjelenik a telepatikus mutáns az Öszvér. Vele nem kalkulált a hideg logikával összerakott , matematikán nyugvó nagy terv ami az emberiség megmentésére hivatott. Ő az akit már a második évadban látomásokon keresztül megismertünk és Gaal Dornick egyfajta végzeteként végig ott lebegett a háttérben. Az Öszvér telepatikus képességei miatt gyakorlatilag fénysebességgel halad bolygóról bolygóra és adják meg magukat politikusok, emberek és hadseregek. 

Vele szemben csak a mentális képességekre építkező Második Alapítvány tudja csak felvenni a harcot, akik bőszen készülnek erre és az elmúlt évtizedekben behálózták az emberiséget. 

Mégis ezt az évadot megint csak nem ez viszi a hátán, hanem megint csak a császári család. 

Az előző kritikáimban ( első évad; második évad) írtam, hogy Lee Pace a császár szerepében, rá már a Hobbitban felfigyeltem ahol Thranduilt a tünde királyt alakította. Ebben az évadban azonban csak egy felelőtlen füves hippi, aki a romkocsmák mélyén mereng arról ,hogy egy robot miatt ő csak egy óriás csecsemő. A harmadik évadban azonban őt is háttérbe szorítja Alkony testvér, aki a genetikus dinasztia aktuálisan mindig legidősebb tagja. Rajta az évad elejétől látjuk, hogy készül valamire és olyan izgatott, mint Magyar Péter a 375. Facebook posztja előtt. Amikor pedig már azt hiszed , rájöttél vagy egyértelmű számodra mire készül akkor jön a sokkoló évadzáró. Mert persze az Öszvér az évad főgonosza és fő cselekményszála hivatalosan, mégis az évad utolsó részében világosodunk meg, hogy nem. Az igazi tragédia és dráma a császári klón családban és egy robot „lelkében” zajlik, akik harcolnak valami ellen ami már megíratott és eldöntetett. Vajon a Birodalomnak tényleg el kell buknia? Vajon a Birodalom tényleg eredendően rossz? Az előző évadokban végig néztük, hogy először hajszálrepedések jelentek meg a galaktikus birodalom falán majd a vakolat is hullani kezdett. Mostanra pedig már az egész olyan, mint nagymama polgári lakása: tele emlékkel az egykori nagyságról, amire ráfér egy felújítás. Az öreg császár pedig egy olyan búcsút akar csak, hogy az emberiség megérezze azt és egyben elfogadása annak, hogy a birodalom el fog bukni. 

És itt elérünk az évad zárás legnagyobb hibájához, ahol több olyan fordulat történik amit más sorozatok talán 5-6 évad alatt érnek el. Most kapunk legalább négyet mindezt egy részben! Az Öszvér szála ugyanis a végére hozza a jó öreg senki se az akinek látszik trükköt. Azonban nem tudom, hogy ez a könyv olvasóinak volt sokkoló vagy a nézőknek is. Mindenesetre zseniális fordulat volt, de kidolgozva nem volt és sok kérdés maradt utána. És be kell vallanom egy kicsit rajtam maradt a Bobby kilép a zuhanyzóból élve feeling: sok-sok epizód (mondjuk szerencsére csak tíz) hogy kiderüljön semmi se igaz. 

A robot szál azonban a végére egy érdekes fordulatot hoz és ezzel megmenti a harmadik évadban eléggé érzelgőssé váló történet ágat. Demerzel ugyanis ebben az évadban inkább olyan, mint egy kiégett, negyvenes, multinál marketinges nő , aki alig várja, hogy elvonulásra menjen egy törött szárnyú varjú klubba, ahol aztán lehet szidni a férfiakat. A dilemmái érthetőek, egy gond van csak vele: ő egy robot. Nincsenek érzelmei. Ez teszi nagyon sok szempontból hiteltelenné az ő szenvedését. Persze lehet mondani, hogy erre programozták, de azért kilóg a lóláb. Nagyon erős karaktere a sorozatnak és kiválóan formálja meg a finn színésznő Laura Birn. Önfeláldozó döntése ellenére is azt gondolom, hogy ebben az évadban egy érzelgős játékbabát csináltak belőle. Szó se róla erős színészi játékkal, de ő akkor is „csak” egy robot. Pedig végre sokkal több mindent megtudtunk ezekről a rejtélyes mechanikus lényekről és eltűnésük okairól. 

Mégis a sok váratlan fordulat ellenére felemás érzések maradtak bennem, talán az évad végére tartogatott cliffhanger tűzijáték és váratlan fordulat armada volt egy kicsit sok. Túltolták a biciklit. Egyet azonban elértek a negyedik évadot ugyanolyan lelkesedéssel fogom várni mint az elsőt. Keresd az Alapítvány harmadik évadát az Apple Tv streaming csatornán. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!