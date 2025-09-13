Bődületes pénzt költöttek rá, de vajon a könyvek közelébe ér az Alapítvány?

Az Apple nem kis kockázatot vállalt évekkel ezelőtt azzal, hogy sorozatot csinál Asimov Alapítvány könyveiből. Aki olvasta az tudja, hogy ez nem az könyv, ahol látványos űrcsaták követik egymást és különböző idegen lények püfölik egymást. A második évadban már megkaptuk a választ arra, hogy a könyv maximum egy vonalvezető, de a készítők bátran nyúlnak bele a sztoriba. Nyilván ugorjunk most át az olyanokon, hogy a birodalmi tábornok egy meleg férfi és az egyik főszereplő egy fekete nő. Fogadjuk el, hogy egy olyan világot élünk,ahol Hófehérke se lenne veszélyben a forgatókönyv íróktól. Ennek ellenére az új évad tudott új mélységeket mutatni és karaktereket előrébb tolni a fénybe.
A sztori most ért el oda, hogy Hari Seldon - akit Jared Harris alakít hibátlanul- terve először tűnik kisiklathatónak, mivel megjelenik a telepatikus mutáns az Öszvér. Vele nem kalkulált a hideg logikával összerakott , matematikán nyugvó nagy terv ami az emberiség megmentésére hivatott. Ő az akit már a második évadban látomásokon keresztül megismertünk és Gaal Dornick egyfajta végzeteként végig ott lebegett a háttérben. Az Öszvér telepatikus képességei miatt gyakorlatilag fénysebességgel halad bolygóról bolygóra és adják meg magukat politikusok, emberek és hadseregek.
Mégis ezt az évadot megint csak nem ez viszi a hátán, hanem megint csak a császári család.
Az előző kritikáimban ( első évad; második évad) írtam, hogy Lee Pace a császár szerepében, rá már a Hobbitban felfigyeltem ahol Thranduilt a tünde királyt alakította. Ebben az évadban azonban csak egy felelőtlen füves hippi, aki a romkocsmák mélyén mereng arról ,hogy egy robot miatt ő csak egy óriás csecsemő. A harmadik évadban azonban őt is háttérbe szorítja Alkony testvér, aki a genetikus dinasztia aktuálisan mindig legidősebb tagja. Rajta az évad elejétől látjuk, hogy készül valamire és olyan izgatott, mint Magyar Péter a 375. Facebook posztja előtt. Amikor pedig már azt hiszed , rájöttél vagy egyértelmű számodra mire készül akkor jön a sokkoló évadzáró. Mert persze az Öszvér az évad főgonosza és fő cselekményszála hivatalosan, mégis az évad utolsó részében világosodunk meg, hogy nem. Az igazi tragédia és dráma a császári klón családban és egy robot „lelkében” zajlik, akik harcolnak valami ellen ami már megíratott és eldöntetett. Vajon a Birodalomnak tényleg el kell buknia? Vajon a Birodalom tényleg eredendően rossz? Az előző évadokban végig néztük, hogy először hajszálrepedések jelentek meg a galaktikus birodalom falán majd a vakolat is hullani kezdett. Mostanra pedig már az egész olyan, mint nagymama polgári lakása: tele emlékkel az egykori nagyságról, amire ráfér egy felújítás. Az öreg császár pedig egy olyan búcsút akar csak, hogy az emberiség megérezze azt és egyben elfogadása annak, hogy a birodalom el fog bukni.
És itt elérünk az évad zárás legnagyobb hibájához, ahol több olyan fordulat történik amit más sorozatok talán 5-6 évad alatt érnek el. Most kapunk legalább négyet mindezt egy részben! Az Öszvér szála ugyanis a végére hozza a jó öreg senki se az akinek látszik trükköt. Azonban nem tudom, hogy ez a könyv olvasóinak volt sokkoló vagy a nézőknek is. Mindenesetre zseniális fordulat volt, de kidolgozva nem volt és sok kérdés maradt utána. És be kell vallanom egy kicsit rajtam maradt a Bobby kilép a zuhanyzóból élve feeling: sok-sok epizód (mondjuk szerencsére csak tíz) hogy kiderüljön semmi se igaz.
A robot szál azonban a végére egy érdekes fordulatot hoz és ezzel megmenti a harmadik évadban eléggé érzelgőssé váló történet ágat. Demerzel ugyanis ebben az évadban inkább olyan, mint egy kiégett, negyvenes, multinál marketinges nő , aki alig várja, hogy elvonulásra menjen egy törött szárnyú varjú klubba, ahol aztán lehet szidni a férfiakat. A dilemmái érthetőek, egy gond van csak vele: ő egy robot. Nincsenek érzelmei. Ez teszi nagyon sok szempontból hiteltelenné az ő szenvedését. Persze lehet mondani, hogy erre programozták, de azért kilóg a lóláb. Nagyon erős karaktere a sorozatnak és kiválóan formálja meg a finn színésznő Laura Birn. Önfeláldozó döntése ellenére is azt gondolom, hogy ebben az évadban egy érzelgős játékbabát csináltak belőle. Szó se róla erős színészi játékkal, de ő akkor is „csak” egy robot. Pedig végre sokkal több mindent megtudtunk ezekről a rejtélyes mechanikus lényekről és eltűnésük okairól.
Mégis a sok váratlan fordulat ellenére felemás érzések maradtak bennem, talán az évad végére tartogatott cliffhanger tűzijáték és váratlan fordulat armada volt egy kicsit sok. Túltolták a biciklit. Egyet azonban elértek a negyedik évadot ugyanolyan lelkesedéssel fogom várni mint az elsőt. Keresd az Alapítvány harmadik évadát az Apple Tv streaming csatornán.