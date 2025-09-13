Bődületes pénzt költöttek rá, de vajon a könyvek közelébe ér az Alapítvány?

Az Apple nem kis kockázatot vállalt évekkel ezelőtt azzal, hogy sorozatot csinál Asimov Alapítvány könyveiből. Aki olvasta az tudja, hogy ez nem az könyv, ahol látványos űrcsaták követik egymást és különböző idegen lények püfölik egymást. A második évadban már megkaptuk a választ arra, hogy a könyv maximum egy vonalvezető, de a készítők bátran nyúlnak bele a sztoriba. Nyilván ugorjunk most át az olyanokon, hogy a birodalmi tábornok egy meleg férfi és az egyik főszereplő egy fekete nő. Fogadjuk el, hogy egy olyan világot élünk,ahol Hófehérke se lenne veszélyben a forgatókönyv íróktól. Ennek ellenére az új évad tudott új mélységeket mutatni és karaktereket előrébb tolni a fénybe.

Jared Harris brit színész Hari Seldont alakítja az Alapítvány című sci-fiben. Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

A sztori most ért el oda, hogy Hari Seldon - akit Jared Harris alakít hibátlanul- terve először tűnik kisiklathatónak, mivel megjelenik a telepatikus mutáns az Öszvér. Vele nem kalkulált a hideg logikával összerakott , matematikán nyugvó nagy terv ami az emberiség megmentésére hivatott. Ő az akit már a második évadban látomásokon keresztül megismertünk és Gaal Dornick egyfajta végzeteként végig ott lebegett a háttérben. Az Öszvér telepatikus képességei miatt gyakorlatilag fénysebességgel halad bolygóról bolygóra és adják meg magukat politikusok, emberek és hadseregek.

Vele szemben csak a mentális képességekre építkező Második Alapítvány tudja csak felvenni a harcot, akik bőszen készülnek erre és az elmúlt évtizedekben behálózták az emberiséget.

Mégis ezt az évadot megint csak nem ez viszi a hátán, hanem megint csak a császári család.

Az előző kritikáimban ( első évad; második évad) írtam, hogy Lee Pace a császár szerepében, rá már a Hobbitban felfigyeltem ahol Thranduilt a tünde királyt alakította. Ebben az évadban azonban csak egy felelőtlen füves hippi, aki a romkocsmák mélyén mereng arról ,hogy egy robot miatt ő csak egy óriás csecsemő. A harmadik évadban azonban őt is háttérbe szorítja Alkony testvér, aki a genetikus dinasztia aktuálisan mindig legidősebb tagja. Rajta az évad elejétől látjuk, hogy készül valamire és olyan izgatott, mint Magyar Péter a 375. Facebook posztja előtt. Amikor pedig már azt hiszed , rájöttél vagy egyértelmű számodra mire készül akkor jön a sokkoló évadzáró. Mert persze az Öszvér az évad főgonosza és fő cselekményszála hivatalosan, mégis az évad utolsó részében világosodunk meg, hogy nem. Az igazi tragédia és dráma a császári klón családban és egy robot „lelkében” zajlik, akik harcolnak valami ellen ami már megíratott és eldöntetett. Vajon a Birodalomnak tényleg el kell buknia? Vajon a Birodalom tényleg eredendően rossz? Az előző évadokban végig néztük, hogy először hajszálrepedések jelentek meg a galaktikus birodalom falán majd a vakolat is hullani kezdett. Mostanra pedig már az egész olyan, mint nagymama polgári lakása: tele emlékkel az egykori nagyságról, amire ráfér egy felújítás. Az öreg császár pedig egy olyan búcsút akar csak, hogy az emberiség megérezze azt és egyben elfogadása annak, hogy a birodalom el fog bukni.