Láncra verte az anya a lányát, hogy megmentse önmagától!

Láttunk már nem mindennapi anyákat a vásznon az utóbbi évtizedekben, akik bármit megtettek volna vagy meg is tettek a gyermekükért. Ilyen az Anyatigris című koprodukcióban készült film főhőse, Helena is. A német-lett-észt koprodukcióban készült felszült dráma számos hibája ellenére maradandó filmélmény, köszönhetően a film két, lehengerlő főszereplőjének.
Képletesen és ténylegesen is igaz a kritika alcíme. Az Anyagtigrisben Helena mentős, hivatásos gondozó, aki furcsa módon nem tudja, hogyan kell gondoskodni tizenéves lányáról, Stefiről, amikor az veszélyes és önpusztító útra téved. Helena nem a szavak, hanem a tettek embere, így szélsőséges megoldáshoz folyamodik. Nem marad ki az elrablás, a láncra verés és más módszerek is vannak a középkorú asszony tarsolyában, hogy életben tartsa a lányát.
Liina TriŠkina-Vanhatalo rendezőnő története egy nagyon szürke világot vázolt fel, több szinten is. A lett-észt táj kopottas, hideg és szürke színekkel operál, ahogy a főhősök otthona illetve környezete is. A díszletesek ügyesen játszottak a Helena férje és fia megjelenésével, illetve az otthonuk bizony oldalaival, amik némi melegséget sugároznak, ellenben Helena megjelenésével és rideg viselkedésével. Transzgenerációs traumák egyre több filmben jelennek meg, azonban az alapvetően távolságtartóbb, csendesebb északi emberekkel, azonban ilyen drasztikus megoldásokat, szélsőségeket nem láttuk.
Helena a saját szívtelen anyjától tanult meg szeretni, vagyis próbálkozik vele nagyon, míg szakmájából adódóan állandó tanúja az emberi szenvedésnek. Ez a ridegsége az alapvetően zárkózott lányát, Stefit először magányba, majd később a drogok, az online szex és a bűnözés világába sodorja, ahol minden színesnek, elérhetőnek és élettel telinek tűnik, vagyis 180 fokos ellentéte az anyjának. A két nő képtelen szót érteni egymással, ám egy este Stefi túladagolja magát és kórházba kerül. A nő ekkor szánja el magát a végzetes lépésre, ami az ő szabadságába, de akár az életébe is kerülhet.
Bármennyire is drámai és izgalmas a felvezetés - bár kicsit lassú - után a film nem tudja tartani a feszesnek induló ütemét. Ennek legfőbb oka a fókusztalanság, illetve a végén egy katartikusnak szánt dramaturgia csavar, ami nincs teljesen kidolgozva, viszont számos olyan fölösleges és hihetetlen fordulatot tartalmaz ( a rendőr szerepe, a tinimaffiózók meglátogatják az anyukát) ami miatt egyre értelmetlenebbé válik Helena minden cselekedete. Itt vetül fel a legtöbb nézőben a kérdés, hogy nem-e lehet, hogy az Anyatigris az elengedés, és a gyász torz északi tükre? Vajon az anyák néha már akkor elgyászolják a gyermeküket, amikor rájönnek, hogy feloldhatatlan ellentétek vannak köztük? A drasztikus megoldások, mint a saját lánya elrablása és láncra verése sokkolónak hat, de a történet később részeinél szintén értékét és értelmét veszti.
Izgalmas, hogy a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon nem csak olyan hollywoodi sztárok kapnak helyett, mint Emma Stone vagy Naomi Ackie a Bocsi, kicsimben, hanem, a magyar nézők számára ismeretlenebb arcok, mint a Helenát alakító Katariina Unt, aki azt észt-lett színjátszás Meryl Streepje. A kemény asszony apró rezdülésekkel fejezi érzelmek széles skáláját, miközben kerüli a nagyjelenetek. Pont ez az erőssége az északi illetve skandináv színésznőknek: filmjeikben egy-egy pillanatban fakadnak ki, de az elementáris erővel hat a nézőkre. Ugyanezt érezte a miskolci közönség Unt végső nagyjeleneténél. Méltó partnere Teele Piibemann, aki Stefiként egy igen szélsőséges tinilány szerepében hatalmas, már-már hihetetlen gesztusokkal dolgozik, hogy utána a visszafogottsága tegye torok szorítóbbá a történetet.
Közel sem hibátlan film az Anyatigris, de öröm ilyen arcokat is látni a vásznon, illetve ehhez hasonló történeteket. Hiszen minden anya-lánya páros tudja, hogy a hibáikkal együtt szereti a másikat, mert sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mintsem akarnák.
Az Anyatigris filmet a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk.
10/6,5
A filmet a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk.