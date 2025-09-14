Láncra verte az anya a lányát, hogy megmentse önmagától!

Láttunk már nem mindennapi anyákat a vásznon az utóbbi évtizedekben, akik bármit megtettek volna vagy meg is tettek a gyermekükért. Ilyen az Anyatigris című koprodukcióban készült film főhőse, Helena is. A német-lett-észt koprodukcióban készült felszült dráma számos hibája ellenére maradandó filmélmény, köszönhetően a film két, lehengerlő főszereplőjének.

Az Anyatigris mindenkit letarol a lányáért (Fotó: Cinefest)

Az Anyagtigris láncra ver

Képletesen és ténylegesen is igaz a kritika alcíme. Az Anyagtigrisben Helena mentős, hivatásos gondozó, aki furcsa módon nem tudja, hogyan kell gondoskodni tizenéves lányáról, Stefiről, amikor az veszélyes és önpusztító útra téved. Helena nem a szavak, hanem a tettek embere, így szélsőséges megoldáshoz folyamodik. Nem marad ki az elrablás, a láncra verés és más módszerek is vannak a középkorú asszony tarsolyában, hogy életben tartsa a lányát.

Liina TriŠkina-Vanhatalo rendezőnő története egy nagyon szürke világot vázolt fel, több szinten is. A lett-észt táj kopottas, hideg és szürke színekkel operál, ahogy a főhősök otthona illetve környezete is. A díszletesek ügyesen játszottak a Helena férje és fia megjelenésével, illetve az otthonuk bizony oldalaival, amik némi melegséget sugároznak, ellenben Helena megjelenésével és rideg viselkedésével. Transzgenerációs traumák egyre több filmben jelennek meg, azonban az alapvetően távolságtartóbb, csendesebb északi emberekkel, azonban ilyen drasztikus megoldásokat, szélsőségeket nem láttuk.

Helena a saját szívtelen anyjától tanult meg szeretni, vagyis próbálkozik vele nagyon, míg szakmájából adódóan állandó tanúja az emberi szenvedésnek. Ez a ridegsége az alapvetően zárkózott lányát, Stefit először magányba, majd később a drogok, az online szex és a bűnözés világába sodorja, ahol minden színesnek, elérhetőnek és élettel telinek tűnik, vagyis 180 fokos ellentéte az anyjának. A két nő képtelen szót érteni egymással, ám egy este Stefi túladagolja magát és kórházba kerül. A nő ekkor szánja el magát a végzetes lépésre, ami az ő szabadságába, de akár az életébe is kerülhet.