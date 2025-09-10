Emma Stone leigázná a földet: az év legsokkolóbb filmje a Bugonia

Ha az ember beül egy Yorgos Lanthimos filmre, nagyjából tisztában van azzal, hogy amit a görög rendező az arcába tol, az minden lesz, csak nem hétköznapi. Ebben muzsája az utóbbi években Emma Stone, aki gyakorlatilag bármit bevállal, ami ennek a görög zseninek kipattan a fejéből. Legyen szó egy gyerekagyú nő szürreális meséjéről a Szegény párákban, vagy egy 165 perces több értelemben vett orgiáról A kegyelem fajtáiban, Yorgos és Emma képesek emelni a tétet. A Bugonia azonban több szempontból is kilóg a rendező életművéből, ezért is lett a legérettebb, de egyben legsokkolóbb munkája is, amiből nem hiányzik a fekete humor.

Emma Stone élete alakítását nyújtja Michelle szerepében a Bugonia című filmben (Fotó: Focus Features / Entertainment Pictures)

A Bugonia Emma Stone karrierjének csúcsa

Kizsákmányolnak minket a multik, a politikusok csak a hatalomra hajtanak, AI háborúkat nézünk a TikTokon. Mi emberek csupán apró méhecskék vagyunk egy nagy rendszerben, ami az élet körforgása, ám mindenki szerepe fontos! Néhányan azonban a fontosnál is fontosabbnak akarnak tűnni. A méhek manapság egyre gyorsabban tűnnek el, és csak a méhkirálynők és a leszármazottjaik maradnak. Valami hasonló gondolata lehetett Lanthimosnak, amikor a Mentsük meg a Földet! című koreai film sajátos remakejét elkészítette. Az eredeti alapötlet megmaradt, miszerint két, istenhátamögött élő konteóhívő férfi meg van arról győződve, hogy egy gyógyszervállalat vezetője földönkívüli, egészen pontosan az Andromeda galaxisból származó törzs tagja. Egy gyorstalpaló ufo-kisokos után, máris belecsapunk a történet közepébe, ugyanis sikeresen elrabolják Michelle-t, a vállalat vezetőjét. Menetközben azonban kiderül a két férfi valódi célja, amihez elengedhetetlen a nő és/vagy űrlény segítsége.

A film siker volt Velencében, de többen nem bírták nézni a brutálisan őszinte filmet (Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press)

Sokat markol Yorgos Lanthimos a Bugoniában

Nem sokat, rengeteget. Egyrészt kapunk egy torz képet a mai médiahasználatról, ahol minél hangosabb valaki, minél többen követik, szebb vagy gazdagabb, annál valódibbnak tűnik a hangja, még akkor is, ha orbitális baromságokat ordibál bele a világba. Továbbá ott van a világ minden szintű kizsákmányolása, ami nagy eséllyel a pusztulásba sodorja az embereket egy nap, ha nem változtatunk. Ha ez nem lenne elég, a gyász, elengedés, depresszió és a családi manipuláció témakörét is igen vaskosan bemutatja a film, mindezt úgy, hogy félig meddig egy kamaradrámáról van szó: a történet nagyrészt a rablók pincéjében játszódik, és a három főszereplőn kívül egy kezünkön meg tudjuk számolni, hány szereplője van a sztorinak. Lanthimos zsenijének köszönhetően minden témát olyan erősen fog egy picit lassabb felvezetés után, hogy a film második felében nagyjából ötpercenként leesik az állunk, és mire rendeznénk a pulzusunkat, a végére olyan beteges slusszpoént kapunk az arcunkba, hogy az adrenalinlöket a nézők nagy részénél egy hatalmas nevetésben fog távozni, a másik fel pedig a végefőcím után is ott fog ülni üveges szemekkel.