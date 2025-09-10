Emma Stone leigázná a földet: az év legsokkolóbb filmje a Bugonia

Ha az ember beül egy Yorgos Lanthimos filmre, nagyjából tisztában van azzal, hogy amit a görög rendező az arcába tol, az minden lesz, csak nem hétköznapi. Ebben muzsája az utóbbi években Emma Stone, aki gyakorlatilag bármit bevállal, ami ennek a görög zseninek kipattan a fejéből. Legyen szó egy gyerekagyú nő szürreális meséjéről a Szegény párákban, vagy egy 165 perces több értelemben vett orgiáról A kegyelem fajtáiban, Yorgos és Emma képesek emelni a tétet. A Bugonia azonban több szempontból is kilóg a rendező életművéből, ezért is lett a legérettebb, de egyben legsokkolóbb munkája is, amiből nem hiányzik a fekete humor.
Kizsákmányolnak minket a multik, a politikusok csak a hatalomra hajtanak, AI háborúkat nézünk a TikTokon. Mi emberek csupán apró méhecskék vagyunk egy nagy rendszerben, ami az élet körforgása, ám mindenki szerepe fontos! Néhányan azonban a fontosnál is fontosabbnak akarnak tűnni. A méhek manapság egyre gyorsabban tűnnek el, és csak a méhkirálynők és a leszármazottjaik maradnak. Valami hasonló gondolata lehetett Lanthimosnak, amikor a Mentsük meg a Földet! című koreai film sajátos remakejét elkészítette. Az eredeti alapötlet megmaradt, miszerint két, istenhátamögött élő konteóhívő férfi meg van arról győződve, hogy egy gyógyszervállalat vezetője földönkívüli, egészen pontosan az Andromeda galaxisból származó törzs tagja. Egy gyorstalpaló ufo-kisokos után, máris belecsapunk a történet közepébe, ugyanis sikeresen elrabolják Michelle-t, a vállalat vezetőjét. Menetközben azonban kiderül a két férfi valódi célja, amihez elengedhetetlen a nő és/vagy űrlény segítsége.
Nem sokat, rengeteget. Egyrészt kapunk egy torz képet a mai médiahasználatról, ahol minél hangosabb valaki, minél többen követik, szebb vagy gazdagabb, annál valódibbnak tűnik a hangja, még akkor is, ha orbitális baromságokat ordibál bele a világba. Továbbá ott van a világ minden szintű kizsákmányolása, ami nagy eséllyel a pusztulásba sodorja az embereket egy nap, ha nem változtatunk. Ha ez nem lenne elég, a gyász, elengedés, depresszió és a családi manipuláció témakörét is igen vaskosan bemutatja a film, mindezt úgy, hogy félig meddig egy kamaradrámáról van szó: a történet nagyrészt a rablók pincéjében játszódik, és a három főszereplőn kívül egy kezünkön meg tudjuk számolni, hány szereplője van a sztorinak. Lanthimos zsenijének köszönhetően minden témát olyan erősen fog egy picit lassabb felvezetés után, hogy a film második felében nagyjából ötpercenként leesik az állunk, és mire rendeznénk a pulzusunkat, a végére olyan beteges slusszpoént kapunk az arcunkba, hogy az adrenalinlöket a nézők nagy részénél egy hatalmas nevetésben fog távozni, a másik fel pedig a végefőcím után is ott fog ülni üveges szemekkel.
A film képi világa egy-két részt leszámítva meglepően visszafogott, kopottas, a zenéjét azonban nehéz lesz elfeledni. A Szegény párák néhol már-már direkt fülsüketítő melódiáit itt a dübörgő basszus, a szuperhősfilmek motívumai vették át, néhol azonban a nyolcvanas éveket időző, trash horrorok taktusaira hajazó zenei világ uralkodik a Bugoniában. Lanthimos állandó zeneszerzője, Jerskin Fendrix legizgalmasabb munkája lett a film zenéje.
A 36 éves színésznő újabb karriercsúcs-alakítást nyújt a Bugoniában. Michelle mindaz, amit az amerikai álomról, egy nagyvállalat agyonképzett, behízelgő vezetőjéről elképzel az ember. Ő az, aki mindenkit megért, nagyon fontos, de mindenre van megoldása, és tulajdonképpen csak segíteni akar. A kisembert kilóra megveszi, a nagyobb cápákat finoman falja fel és emészti meg. A színésznő kopasz feje sokkoló - a sztár tényleg leborotválta a haját a film kedvéért - külsőt ad a figurának, minden szempontból brutálisan lemezteleníti.
Stone ebből a szerepből is képes volt valami egyénit alkotni, arcának néhány rezdülése képes bármit kifejezni: brutális cinizmust, félelmet vagy éppen kegyetlenséget. Hogy fő- vagy mellékszereplő kategóriában indul-e a díjátadószezonban? Ha őszinték akarunk lenni, akkor inkább mellékalakja a sztorinak, mert ez Jesse Plemons filmje. A korábban csak karakterszínészként és Kirsten Dunst férjeként ismert férfi A kutya karmai közt Oscar-jelölése óta egyre felkapottabb név Hollywoodban. Tavaly Cannes-ban ő lett a legjobb színész a fent említett Yorgos Lanthimos film, A kegyelem fajtái főszerepéért, idén pedig szinte biztos, hogy ott lesz a legjobb színészek között. Plemons konteós, a számára a világot jelentő környezetet megmenteni akaró kisember alakját mesterin dolgozta ki a színész, méltó társa Stone-nak ismét.
Többször használtuk a kritikába a „szinte biztos” kifejezést. Nem véletlen, ugyanis a kritikusok imádják a Bugoniát, vitán felül Yorgos Lanthimos legjobb munkája, de kérdés, hogy a nagyközönég mennyire lesz képes befogadni. Kicsit hasonló lehet majd a helyzet, mint a Leonard DiCaprio-Jennifer Lawrence féle Ne nézz fel! esetében: rekordot döntött a Netflixen, imádták és utálták az emberek, de a legjobb fim Oscarjára is jelölték. Ahogy DiCaprioék filmje, úgy a Bugonia 118 perc alatt olyan pofátlanul az arcunkba tolja az emberek végtelen önzőségét, hogy azt sokak gyomra képtelen lesz bevenni.
A Bugoniát a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láttuk.
10/10
A Bugonia magyarországi bemutatója október 31-ről november 6-ra került át.