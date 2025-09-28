Hírlevél

Bette Davis

Bette Davis

Megrendítő! Sztárok, akik halálos betegen forgatták az utolsó filmjeiket

1 órája
Olvasási idő: 12 perc
Életük volt a szórakoztató ipar, és még egy halálos betegség sem tántoríthatta el őket attól, hogy dolgozzanak. Chadwick Boseman mellett számos világsztár döntött úgy, hogy utolsó pillanataiban is kamerák elé áll.
Életük volt a showbiznisz, és ebbe még egy halálos betegség sem szólhatott bele. A tragikusan fiatalon elhunyt Chadwick Boseman csak egy azok közül a sztárok közül, akik halálos betegen is a kamerák elé álltak, sőt titkolták is a közönség előtt végzetes állapotukat. Tegnap jött a hír, hogy a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek nem tudott részt venni a a széria sztárjainak tartott felolvasásán. A színész egy videóüzenetet küldött, ahol sokan megdöbbentek, mennyit változott a kezelésektől. Egyre több pletyka van arról, hogy a sorozatot folytatnák, a hírek szerint a színész is benne lenne a szériában, ám kérdés hogy III. stádiumú vastagbélrákja mellett tud-e még dolgozni. 

Chadwick Boseman, RELEASE DATE: December 18, 2020 TITLE: Ma Rainey's Black Bottom STUDIO: Netflix DIRECTOR: George C. WolfePLOT: Chicago, 1927. A recording session. Tensions rise between Ma Rainey, her ambitious horn player and the white management determined to control the uncontrollable 'Mother of the Blues.' Based on Pulitzer Prize winner August Wilson's play. STARRING: (L to R) VIOLA DAVIS as Ma Rainey, Director GEORGE C. WOLFE, and CHADWICK BOSEMAN as Levee on set.
Chadwick Boseman méltó partnere volt halálos betegen is Viola Davisnek (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Chadwick Boseman titkolta betegségét: 7 sztár, akik halálos betegen forgatták utolsó filmjüket

 

Bette Davis

Bette Davis súlyos beteg volt már a forgatáson (Fotó: imdb.com)

A kétszeres Oscar-díjas legenda hat évtizeden át volt Hollywood királynője. A nyolcvanas években megromlott az egészsége, 1983-ban mellrákot diagnosztizáltak nála, és dupla masztektómiát hajtottak rajta végre. Az ekkor 75 éves színésznő a komplikációk után 4 sztrókot is kapott két héten belül. Sokan azt hitték, nem éli túl, ám Davis arca részlegesen lebénult, továbbá mozgáskoordinációs problémái is akadtak, folytatta tovább a munkát. 1989-ben forgatta A gonosz mostoha című sci-fi vígjátékot, amikor kiderül, ismét mellrákja van, azonban a daganat már áttétes. A forgatás után nem sokkal a San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztiválon vehetett át egy életműdíjat, ám az állapota olyan rohamos romlásnak indult, hogy már nem térhetett haza, Párizsba szállították, ahol 81 éves korában elhunyt. 

