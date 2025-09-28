Megrendítő! Sztárok, akik halálos betegen forgatták az utolsó filmjeiket

Életük volt a showbiznisz, és ebbe még egy halálos betegség sem szólhatott bele. A tragikusan fiatalon elhunyt Chadwick Boseman csak egy azok közül a sztárok közül, akik halálos betegen is a kamerák elé álltak, sőt titkolták is a közönség előtt végzetes állapotukat. Tegnap jött a hír, hogy a Dawson és a haverok sztárja, James Van Der Beek nem tudott részt venni a a széria sztárjainak tartott felolvasásán. A színész egy videóüzenetet küldött, ahol sokan megdöbbentek, mennyit változott a kezelésektől. Egyre több pletyka van arról, hogy a sorozatot folytatnák, a hírek szerint a színész is benne lenne a szériában, ám kérdés hogy III. stádiumú vastagbélrákja mellett tud-e még dolgozni.

Chadwick Boseman méltó partnere volt halálos betegen is Viola Davisnek (Fotó: Netflix / NORTHFOTO)

Chadwick Boseman titkolta betegségét: 7 sztár, akik halálos betegen forgatták utolsó filmjüket

Bette Davis

Bette Davis súlyos beteg volt már a forgatáson (Fotó: imdb.com)

A kétszeres Oscar-díjas legenda hat évtizeden át volt Hollywood királynője. A nyolcvanas években megromlott az egészsége, 1983-ban mellrákot diagnosztizáltak nála, és dupla masztektómiát hajtottak rajta végre. Az ekkor 75 éves színésznő a komplikációk után 4 sztrókot is kapott két héten belül. Sokan azt hitték, nem éli túl, ám Davis arca részlegesen lebénult, továbbá mozgáskoordinációs problémái is akadtak, folytatta tovább a munkát. 1989-ben forgatta A gonosz mostoha című sci-fi vígjátékot, amikor kiderül, ismét mellrákja van, azonban a daganat már áttétes. A forgatás után nem sokkal a San Sebastián-i Nemzetközi Filmfesztiválon vehetett át egy életműdíjat, ám az állapota olyan rohamos romlásnak indult, hogy már nem térhetett haza, Párizsba szállították, ahol 81 éves korában elhunyt.