Rendkívüli

Ez mindent megváltoztat: 100%-os hatékonyságot mutat a legújabb rák elleni vakcina

Christopher Nolan

Jövő nyáron érkezik az Odüsszeia — Itt van minden, amit érdemes tudni Christopher Nolan epikus filmjéről

Festői tájak, mitológia és akció, mely nem mellőzi a drámát. Christopher Nolan filmje nagyra vállalkozik, de még működhet is!
Christopher NolanTom HollandOdüsszeiaMatt Damon

Hat hónapnyi forgatás után Christopher Nolan epikus akciófilmje, az Odüsszeia az utómunka fázisba lépett. A film a tervezett megjelenés szerint 2026. július 17-én érkezik.

Christopher Nolan, Best Film and Best Director for Oppenheimer at the 2024 EE BAFTA Film Awards, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS British Academy Film Awards 2024BAFTAFebruary 18, 2024 Winners Room
Christopher Nolan Oppenheimer című filmjéért kapott BAFTA-díjaival (Fotó: Doug Peters/Doug Peters)

Mire számíthatunk Christopher Nolan filmjében?

Az Odüsszeia egy egészen más műnek ígérkezik, mint bármi, amihez a rendező eddig hozzányúlt. A történet várhatóan Homérosz epikus művéhez hűen Odüsszeusz kalandokkal teli tíz évnyi utazását fogja bemutatni. Nolan egy tavalyi interjújában arról beszélt, felelősnek érzi magát a források jó helyre helyezésének tekintetében.

Szeretek nagyszabású projekteken dolgozni, mert tudom, hogy mennyire nehezen lehet hozzájutni a forrásokhoz. Tudom, hogy sok filmkészítő adna oda mindent, hogy olyan körülmények dolgozhassanak, mint én és érzem a felelősséget, hogy a legproduktívabban használjam

— mondta Nolan.

Ez a filozófia a film technikai hátterén is meg fog látszani. Egy ilyen szürreális történet bemutatásához szinte elkerülhetetlen némi CGI, de ott igyekszik autentikus és hiteles lenni, ahol csak tud: a jelenetek túlnyomórészét IMAX kamerákkal, valós helyszíneken vették fel, ráadásul helyenként mechanikus gépeket is alkalmaztak a digitális varázs helyett.

Egyebek közt a történetben szereplő küklopszot ábrázolják 6x6 méteres mechanikus robottal.

A Christopher Nolan filmek, mint az Oppenheimer, Eredet vagy A sötét lovag trilógia híresek az izgalmas, esendő hősökről és a látvány alapozta mély lélektani utazásokról, remény szerint az Odüsszeusz is alkalmazkodik a rendező által felállított pozitív filmes szokásokhoz.

A film igazi sztárparádé lesz

A technikai kiadás és a színészek büdzséje is borsosnak tűnik. A címszereplő Odüsszeuszt Matt Damon játssza, míg az Ithakát védelmező Télemakhoszt Tom Holland hozza színre. A filmben olyan nevek tűnnek fel, mint Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo, Mia Goth — így talentumból nem lesz hiány!

A forgatásokról nem került ki túl sok kép, de láthatjuk Matt Damon Odüsszeusz jelmezét, amiben alig ismerünk rá a világsztárra.

Zendaya and Tom Holland attending the Spider-Man No Way Home photocall in London. Credit: Doug Peters/EMPICS Spider-Man: No Way Home photocall in London December 5, 2021
Zendaya és Tom Holland is szerepelnek az Odüsszeiában (Fotó: Doug Peters/Doug Peters)

Jó lesz az Odüsszeia? Tom Holland szerint nagyon is!

Amíg az utómunkálatok zajlanak, a film szereplői nagyerőkkel promózzák a filmet. A napokban Tom Holland magasztalta a filmet és a közös munkát a rendezővel.

Óriási volt. Egy életreszóló munka, kétségkívül. A legjobb filmes tapasztalat, amin valaha voltam. Hihetetlen, izgalmas, más volt. Azt gondolom, a film is teljesen más lesz, mint amit valaha láttunk. (...) Chris [Nolan] igazi együttműködő típus. Tudja, hogy mit akar... de nem egy olyan környezetben, ahol nem mondhatsz ötletet a karakter alakításához

— mondta Tom Holland

Ha csak a fele igaz Holland izgalmának, egy remek filmet kaphatunk jövő nyáron.


 

 

