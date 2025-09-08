Jövő nyáron érkezik az Odüsszeia — Itt van minden, amit érdemes tudni Christopher Nolan epikus filmjéről

Hat hónapnyi forgatás után Christopher Nolan epikus akciófilmje, az Odüsszeia az utómunka fázisba lépett. A film a tervezett megjelenés szerint 2026. július 17-én érkezik.

Christopher Nolan Oppenheimer című filmjéért kapott BAFTA-díjaival (Fotó: Doug Peters/Doug Peters)

Mire számíthatunk Christopher Nolan filmjében?

Az Odüsszeia egy egészen más műnek ígérkezik, mint bármi, amihez a rendező eddig hozzányúlt. A történet várhatóan Homérosz epikus művéhez hűen Odüsszeusz kalandokkal teli tíz évnyi utazását fogja bemutatni. Nolan egy tavalyi interjújában arról beszélt, felelősnek érzi magát a források jó helyre helyezésének tekintetében.

Szeretek nagyszabású projekteken dolgozni, mert tudom, hogy mennyire nehezen lehet hozzájutni a forrásokhoz. Tudom, hogy sok filmkészítő adna oda mindent, hogy olyan körülmények dolgozhassanak, mint én és érzem a felelősséget, hogy a legproduktívabban használjam

— mondta Nolan.

Ez a filozófia a film technikai hátterén is meg fog látszani. Egy ilyen szürreális történet bemutatásához szinte elkerülhetetlen némi CGI, de ott igyekszik autentikus és hiteles lenni, ahol csak tud: a jelenetek túlnyomórészét IMAX kamerákkal, valós helyszíneken vették fel, ráadásul helyenként mechanikus gépeket is alkalmaztak a digitális varázs helyett.

Egyebek közt a történetben szereplő küklopszot ábrázolják 6x6 méteres mechanikus robottal.

A Christopher Nolan filmek, mint az Oppenheimer, Eredet vagy A sötét lovag trilógia híresek az izgalmas, esendő hősökről és a látvány alapozta mély lélektani utazásokról, remény szerint az Odüsszeusz is alkalmazkodik a rendező által felállított pozitív filmes szokásokhoz.

Matt Damon is Odysseus. A film by Christopher Nolan, #TheOdysseyMovie is in theaters July 17, 2026. pic.twitter.com/7a5YbfqVfG — odysseymovie (@odysseymovie) February 17, 2025

A film igazi sztárparádé lesz

A technikai kiadás és a színészek büdzséje is borsosnak tűnik. A címszereplő Odüsszeuszt Matt Damon játssza, míg az Ithakát védelmező Télemakhoszt Tom Holland hozza színre. A filmben olyan nevek tűnnek fel, mint Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Elliot Page, John Leguizamo, Mia Goth — így talentumból nem lesz hiány!

A forgatásokról nem került ki túl sok kép, de láthatjuk Matt Damon Odüsszeusz jelmezét, amiben alig ismerünk rá a világsztárra.