Senki sem pótolhatja a dívát! Claudia Cardinale ezeket a zseniális filmeket hagyta az utókorra

A filmvilág egy ékes csillagával lettünk kevesebbek, Claudia Cardinale családja körében, csendben elhunyt. A halál oka egyelőre ismeretlen. A színésznő filmes hagyatéka örökre megmarad az utókor számára, hatalmas női vonzereje a magyarokat is ámulatba ejtette filmjeiben.

A Claudia Cardinale filmek között Tony Curtisszel is találkozhatunk (Fotó: s92 / s92)

Nem indult könnyen Claudia Cardinale pályája

A színésznő még 16 évesen nyert szépségversenyt, aminek a díja egy utazás volt a Velencei Filmfesztiválra és ahol a filmes szakemberek azonnal felfigyeltek a tehetségére. Nem volt neki könnyű, hisz megerőszakolták fiatalon, melyből fia született és titokban kellett tartania. A filmes karrierjének az sem segített, hogy az akcentusát több helyen is vállalhatatlannak gondolták — utóbbi miatt egyébként jellemzően olasz színészek szinkronizálták át a hangját. Ez különös is, hiszen enyhén érdes, érzéki hangja ugyanannyira hozzáad gyönyörű jelenlétéhez, mint a csodaszép külseje.

Idővel mégis beérett a siker

Mindenesetre csak idő és kitartás kérdése volt, hogy a filmvilág felkapja a fejét a szépségére és tehetségére, ugyanis a Federico Fellini rendezésében készült Nyolc és fél egy gyönyörű történet, melyben a színésznő is előkelő szerepet kapott. A film középpontjában Guido Anselmi (Marcello Mastroianni), egy rendező áll, aki kreatív válságba kerül forgatása közben.

A történetben a valóság, az emlékek, a vágyak és az álomvilág keveredik, miközben Guido próbálja megtalálni az utat a művészi és személyes életében. A filmbéli rendező múzsájaként Claudia Cardinalet, a bájos, vonzó és titokzatos nőt láthattuk, aki megkapó játékával nemcsak megtestesítette a karaktert, hanem hozzáadott valami pluszt, ami nélkül a film nem lett volna ugyanolyan emlékezetes és hatásos.

Ő volt a spagettiwesternek királynője

A hazai közönség egyik legkedvesebb filmje a Volt egyszer egy vadnyugat, Sergio Leone örökzöld spagettiwesternje a színésznőn kívül Charles Bronson, Jason Robards és Henry Fonda főszereplésével. A film egy kisváros, Sweetwater körül játszódik, amiben Claudia Cardinale karaktere a férje és gyerekei halála után próbálja visszaszerezni a családja birtokát. A film híres a feszült vadnyugati hangulatról epikus képeiről, lenyűgöző operatőri munkáról és az ikonikus zenéről, amit Ennio Morricone komponált. Cardinale egy erős, de mégis sebezhető női karakterével elnyerte a nézők szívét. Magyarországon máig egy igen ismert és közkedvelt film, az egyik legikonikusabb főcímzenével valaha.