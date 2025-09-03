A csütörtöki nyomozóklub-kritika: A Netflix nyár végéig rejtegette a legjobb filmjét

Évről évre érkeznek az érettebb, idősebb korosztályról szóló feel-good filmek, gondoljunk csak a 93 éves Thelma-ra, aki még Tom Cruise-t is lenyomta. A csütörtöki nyomozóklub főszereplői 70-80 éves nyugdíjasok, akik unalmas pillanataikban gyilkossági ügyeket oldanak meg. Míg nemrégiben a Netflix nők elleni merényletének is beillő Szeress belém című "remekművet" osztottuk ki, most büszkén írhatjuk le, hogy a streaming óriás az év legszerethetőbb és legizgalmasabb krimijét szállította le.
Hollywood végre elkényezteti az idősebb sztárjait is néhány jó filmmel, bár ezek még mindig inkább független alkotások. A streaming azonban új teret nyitott a legendáknak: megmutathatják magukat egy új generációnak, kiszolgálhatják a régebbi rajongóikat, és bizonyíthatják, hogy a tehetségük nem kopik az évek múlásával. Öröm látni, hogy olyan dívák forgatnak 100 milliós sikerfilmekben vagy sorozatokban, mint Meryl Streep, Jessica Lange, vagy jelen esetben Helen Mirren. A csütörtöki nyomozóklub című sikerregény szinte ordított azért, hogy vászonra kerüljön, és a rendezést a Harry Potter első kétrészenek direktora, Chris Columbus vállalta magára.
A helyszínként szolgáló luxus idősek otthonában nem átlagosan telnek a napok. Az aquafitness és a kötőszakkör mellett ugyanis szinte meztelen modelleket is le lehet festeni, és csütörtökönként régi, megoldatlan gyilkossági ügyeket kinyomozni. A négyfős csapat, Elizabeth, Ron, Ibrahim és a maga 76 évével újoncnak számító Joyce mókás társaság a maguk módján. A főnök, Elizabeth múltját homály fedi, de meglepően sokat tud a rendőrségről és az MI6-ről. Roy egy igazi harcos, főállású szakszervezeti tiltakozó, aki közben sportoló/tévésztár fia karrierjét egyengeti. Ibrahim pszichológus, Joyce pedig nemrég özvegyült meg, és ápolónő volt korábban. Az életük alkonyán járó hőseink lakhatása veszélybe kerül, miután több gyilkosság is történik a környéken, úgyhogy a klub éles bevetésre készül, ahol akár a saját és szeretteik élete is veszélybe kerülhet.
A krimi-vígjáték nagy előnye, hogy komolyan veszi magát. Nem csinál nyugdíjas szuperhőst a főszereplőiből, mint anno a 81 éves Harrison Fordból az utolsó Indiana Jones filmben, nincsenek a gravitáció és az emberi létezés szabályait meghazudtoló nyugdíjas akciók. Ezek a mókás figurák azt használják, amit egész életükben tudtak és öregségükre még jobbak lettek benne: nyomoznak, gondolkoznak. Persze közben rendkívül vagány mindenki korához mérten. A 80 éves Helen Mirren egy igazi harcias vezető, aki fél pillantással, vagy egy mozdulattal elintéz bármit. A színésznő járt a legjobban, ugyanis a csapat vezetőjeként neki jut a legtöbb játéktér, és a figurája érzékeny oldalát is meg tudja mutatni. A csütörtöki nyomozóklub egyértelműen az ő filmje, illetve a csapat másik női tagja, az örök karakterszínész Celia Imrie is kiváló, hetven felett végre egy neki való főszerepben mutathatja meg elképesztően vicces, komikai oldalát.
A férfiak rosszabbul jártak ebben a filmben: az egykori James Bond, azaz Pierce Brosnan még hetven felett is egy igazi sármőr, de itt végre kilépett a komfortzónájából, és egy szőrös, pocakos bácsit alakít. Játéktere viszonylag kevés van, de izgalmas végre valami másban látni a sztárt. Az Oscar-díjas Sir Ben Kingsley-t mindig jó nézni, a különc pszichiáter azonban csak mókás végszavakat kapott ebben a történetben. A kisebb szereplők közül ki kell emelni a kellemetlen vállalkozót alakító David Tennantet, a Luciferből ismert Tom Ellist Brosnan fia szerepében és a legendás Richard E. Grant-et, aki egy egyjelenetes szerepben lopja el a show-t.
Hogy miért az uborkaszezon végén dobta be a Netflix A csütörtöki nyomozóklubbot, kész rejtély. Értjük, hogy nem nevezik Oscarra, mint majd a Frankensteint, de eddig 2025 egyik legjobb és legszórakoztatóbb filmje a szolgáltató kínálatában.
10/9
A csütörtöki nyomozóklub a Netflixen érhető el.