A csütörtöki nyomozóklub-kritika: A Netflix nyár végéig rejtegette a legjobb filmjét

Évről évre érkeznek az érettebb, idősebb korosztályról szóló feel-good filmek, gondoljunk csak a 93 éves Thelma-ra, aki még Tom Cruise-t is lenyomta. A csütörtöki nyomozóklub főszereplői 70-80 éves nyugdíjasok, akik unalmas pillanataikban gyilkossági ügyeket oldanak meg. Míg nemrégiben a Netflix nők elleni merényletének is beillő Szeress belém című "remekművet" osztottuk ki, most büszkén írhatjuk le, hogy a streaming óriás az év legszerethetőbb és legizgalmasabb krimijét szállította le.

A csütörtöki nyomozóklub igazán izgalmas lett (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A csütörtöki nyomozóklub a Netflix nagy nyári dobása lett

Hollywood végre elkényezteti az idősebb sztárjait is néhány jó filmmel, bár ezek még mindig inkább független alkotások. A streaming azonban új teret nyitott a legendáknak: megmutathatják magukat egy új generációnak, kiszolgálhatják a régebbi rajongóikat, és bizonyíthatják, hogy a tehetségük nem kopik az évek múlásával. Öröm látni, hogy olyan dívák forgatnak 100 milliós sikerfilmekben vagy sorozatokban, mint Meryl Streep, Jessica Lange, vagy jelen esetben Helen Mirren. A csütörtöki nyomozóklub című sikerregény szinte ordított azért, hogy vászonra kerüljön, és a rendezést a Harry Potter első kétrészenek direktora, Chris Columbus vállalta magára.

A nyugdíjas kvartett előtt semmi nem maradhat titokban (Fotó: Amblin Entertainment / Entertainment Pictures)

A helyszínként szolgáló luxus idősek otthonában nem átlagosan telnek a napok. Az aquafitness és a kötőszakkör mellett ugyanis szinte meztelen modelleket is le lehet festeni, és csütörtökönként régi, megoldatlan gyilkossági ügyeket kinyomozni. A négyfős csapat, Elizabeth, Ron, Ibrahim és a maga 76 évével újoncnak számító Joyce mókás társaság a maguk módján. A főnök, Elizabeth múltját homály fedi, de meglepően sokat tud a rendőrségről és az MI6-ről. Roy egy igazi harcos, főállású szakszervezeti tiltakozó, aki közben sportoló/tévésztár fia karrierjét egyengeti. Ibrahim pszichológus, Joyce pedig nemrég özvegyült meg, és ápolónő volt korábban. Az életük alkonyán járó hőseink lakhatása veszélybe kerül, miután több gyilkosság is történik a környéken, úgyhogy a klub éles bevetésre készül, ahol akár a saját és szeretteik élete is veszélybe kerülhet.