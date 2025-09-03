Hírlevél

Pierce Brosnan

A csütörtöki nyomozóklub-kritika: A Netflix nyár végéig rejtegette a legjobb filmjét

Augusztus végégi kellett várni az év legjobb netlflixes filmjére. A csütörtöki nyomozóklub vérbeli krimi, és igazi vicces csemege az érett korosztályról, de nemcsak az időseknek.
Évről évre érkeznek az érettebb, idősebb korosztályról szóló feel-good filmek, gondoljunk csak a 93 éves Thelma-ra, aki még Tom Cruise-t is lenyomta. A csütörtöki nyomozóklub főszereplői 70-80 éves nyugdíjasok, akik unalmas pillanataikban gyilkossági ügyeket oldanak meg. Míg nemrégiben a Netflix nők elleni merényletének is beillő Szeress belém című "remekművet" osztottuk ki, most büszkén írhatjuk le, hogy a streaming óriás az év legszerethetőbb és legizgalmasabb krimijét szállította le.

A csütörtöki nyomozóklub, Celia Imrie, Helen Mirren, Naomi Ackie, Pierce Brosnan and Sir Ben Kingsley
A csütörtöki nyomozóklub igazán izgalmas lett (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A csütörtöki nyomozóklub a Netflix nagy nyári dobása lett

Hollywood végre elkényezteti az idősebb sztárjait is néhány jó filmmel, bár ezek még mindig inkább független alkotások. A streaming azonban új teret nyitott a legendáknak: megmutathatják magukat egy új generációnak, kiszolgálhatják a régebbi rajongóikat, és bizonyíthatják, hogy a tehetségük nem kopik az évek múlásával. Öröm látni, hogy olyan dívák forgatnak 100 milliós sikerfilmekben vagy sorozatokban, mint Meryl Streep, Jessica Lange, vagy jelen esetben Helen Mirren. A csütörtöki nyomozóklub című sikerregény szinte ordított azért, hogy vászonra kerüljön, és a rendezést a Harry Potter első kétrészenek direktora, Chris Columbus vállalta magára.

Celia Imrie, Sir Ben Kingsley, Helen Mirren and Pierce Brosnan
A nyugdíjas kvartett előtt semmi nem maradhat titokban (Fotó: Amblin Entertainment / Entertainment Pictures)

A helyszínként szolgáló luxus idősek otthonában nem átlagosan telnek a napok. Az aquafitness és a kötőszakkör mellett ugyanis szinte meztelen modelleket is le lehet festeni, és csütörtökönként régi, megoldatlan gyilkossági ügyeket kinyomozni. A négyfős csapat, Elizabeth, Ron, Ibrahim és a maga 76 évével újoncnak számító Joyce mókás társaság a maguk módján. A főnök, Elizabeth múltját homály fedi, de meglepően sokat tud a rendőrségről és az MI6-ről. Roy egy igazi harcos, főállású szakszervezeti tiltakozó, aki közben sportoló/tévésztár fia karrierjét egyengeti. Ibrahim pszichológus, Joyce pedig nemrég özvegyült meg, és ápolónő volt korábban. Az életük alkonyán járó hőseink lakhatása veszélybe kerül, miután több gyilkosság is történik a környéken, úgyhogy a klub éles bevetésre készül, ahol akár a saját és szeretteik élete is veszélybe kerülhet. 

The Thursday Murder Club (L to R) Helen Mirren and Celia Imrie. Photo
Helen Mirren és Celia Imrie ellopják a show-t (Fotó: Amblin Entertainment / Entertainment Pictures)

A csütörtöki nyomozóklub Helen Mirren jutalomjátéka

A krimi-vígjáték nagy előnye, hogy komolyan veszi magát. Nem csinál nyugdíjas szuperhőst a főszereplőiből, mint anno a 81 éves Harrison Fordból az utolsó Indiana Jones filmben, nincsenek a gravitáció és az emberi létezés szabályait meghazudtoló nyugdíjas akciók. Ezek a mókás figurák azt használják, amit egész életükben tudtak és öregségükre még jobbak lettek benne: nyomoznak, gondolkoznak. Persze közben rendkívül vagány mindenki korához mérten. A 80 éves Helen Mirren egy igazi harcias vezető, aki fél pillantással, vagy egy mozdulattal elintéz bármit. A színésznő járt a legjobban, ugyanis a csapat vezetőjeként neki jut a legtöbb játéktér, és a figurája érzékeny oldalát is meg tudja mutatni. A csütörtöki nyomozóklub egyértelműen az ő filmje, illetve a csapat másik női tagja, az örök karakterszínész Celia Imrie is kiváló, hetven felett végre egy neki való főszerepben mutathatja meg elképesztően vicces, komikai oldalát. 

Sir Ben Kingsley, Helen Mirren and Pierce Brosnan
Pocakos papaként is hódít Pierce Brosnan (Fotó: Amblin Entertainment / Entertainment Pictures)

A nyugdíjas James Bond is menő

A férfiak rosszabbul jártak ebben a filmben: az egykori James Bond, azaz Pierce Brosnan még hetven felett is egy igazi sármőr, de itt végre kilépett a komfortzónájából, és egy szőrös, pocakos bácsit alakít. Játéktere viszonylag kevés van, de izgalmas végre valami másban látni a sztárt. Az Oscar-díjas Sir Ben Kingsley-t mindig jó nézni, a különc pszichiáter azonban csak mókás végszavakat kapott ebben a történetben. A kisebb szereplők közül ki kell emelni a kellemetlen vállalkozót alakító David Tennantet, a Luciferből ismert Tom Ellist Brosnan fia szerepében és a legendás Richard E. Grant-et, aki egy egyjelenetes szerepben lopja el a show-t. 

Tom Ellis
Maga Lucifer, vagyis Tom Ellis is feltűnik a sikerfilmben (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Hogy miért az uborkaszezon végén dobta be a Netflix A csütörtöki nyomozóklubbot, kész rejtély. Értjük, hogy nem nevezik Oscarra, mint majd a Frankensteint, de eddig 2025 egyik legjobb és legszórakoztatóbb filmje a szolgáltató kínálatában. 

10/9

A csütörtöki nyomozóklub a Netflixen érhető el.

 

 

