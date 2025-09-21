Daniel Day-Lewis bemutatott Hollywoodnak: ezeket a filmeket utasította vissza

2017-ben nagy dérrel-durral visszavonult, de idén fiának filmjében mégis főszerepet vállalt a 68 éves világsztár. Daniel Day-Lewis Hollywood legfurább madara, aki már 3 Oscart nyert az alakításaival, ám ha olyanja van, évekre eltűnik cipészkedni a kedvenc kis házikójába. A sztár szimata azonban nem csalhatatlan, ugyanis több hatalmas világsikerre mondott nemet a pályája során.

A Daniel Day-Lewis-filmek sorának még nincs vége: a 68 éves színész idén visszatér (Fotó: TheImageDirect.com / NORTHFOTO)

Daniel Day-Lewis 5 visszadobott filmje

Schindler Listája

Liam Neeson akart Spielberggel dolgozni (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Steven Spielberg a II. világháború egyik nagy zsidómentőjének, Oscar Schindlernek állít emléket. Azonban nem volt mindig úgy, hogy ő rendezi a filmet. Első körben Martin Scorsese neve volt a legfőbb jelölt a rendezésre, aki annyira jól dolgozott együtt Day-Lewissal, hogy neki szánta a főszerepet. Scorsese azonban kikerült a filmből, és a ritka érzékeny színész nem akart egy blockbuster gyárossal együtt dolgozni, így lett Liam Neesoné a szerep. A filmet látva a színész átgondolta a véleményét Spielbergről, sőt 2012-ben ő alakította Abraham Lincoln-t a Lincoln című életrajzi filmjében, ami a harmadik Oscarjához segítette.