Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis bemutatott Hollywoodnak: ezeket a filmeket utasította vissza

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 68 éves színészóriás Hollywood legjobb szerepeire mondott nemet, leginkább személyes indokoknál fogva. Daniel Day-Lewis hihetetlen szerepeket utasított vissza.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Daniel Day-LewisA Gyűrűk UraSteven SpielbergMartin ScorsesMartin ScorsesePeter Jackson

2017-ben nagy dérrel-durral visszavonult, de idén fiának filmjében mégis főszerepet vállalt a 68 éves világsztár. Daniel Day-Lewis Hollywood legfurább madara, aki már 3 Oscart nyert az alakításaival, ám ha olyanja van, évekre eltűnik cipészkedni a kedvenc kis házikójába. A sztár szimata azonban nem csalhatatlan, ugyanis több hatalmas világsikerre mondott nemet a pályája során. 

Daniel Day-Lewis, 06/06/2019 EXCLUSIVE: Daniel Day-Lewis is spotted on a solo stroll in New York City. The 62 year old retired actor did some window shopping while wearing a white t-shirt, blue jeans, brown leather belt, and grey hiking shoes. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com*EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE June 6, 2019
A Daniel Day-Lewis-filmek sorának még nincs vége: a 68 éves színész idén visszatér (Fotó: TheImageDirect.com / NORTHFOTO)

Daniel Day-Lewis 5 visszadobott filmje

Schindler Listája

1993, Film Title: SCHINDLER'S LIST, Director: STEVEN SPIELBERG, Studio: UNIV, Pictured: LIAM NEESON, SMOKERS.
Liam Neeson akart Spielberggel dolgozni (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Steven Spielberg a II. világháború egyik nagy zsidómentőjének, Oscar Schindlernek állít emléket. Azonban nem volt mindig úgy, hogy ő rendezi a filmet. Első körben Martin Scorsese neve volt a legfőbb jelölt a rendezésre, aki annyira jól dolgozott együtt Day-Lewissal, hogy neki szánta a főszerepet. Scorsese azonban kikerült a filmből, és a ritka érzékeny színész nem akart egy blockbuster gyárossal együtt dolgozni, így lett Liam Neesoné a szerep. A filmet látva a színész átgondolta a véleményét Spielbergről, sőt 2012-ben ő alakította Abraham Lincoln-t a Lincoln című életrajzi filmjében, ami a harmadik Oscarjához segítette. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!